Varejista recebe seu dia em 'Shark Tank'

Um comerciante de azeite do meio-oeste com sete localidades lançará seus negócios no popular programa de televisão americano Shark Tank esta sexta-feira no 9: 00 PM (EST).



O programa, agora em sua sexta temporada, conta com um painel de investidores, denominado "tubarões ”, que consideram ofertas de empreendedores ansiosos que buscam financiamento para seus negócios.

Curt Campbell, CEO da O Oilerie Olive Oil Bar, espera que um ou mais investidores ricos do programa apoiem sua ambição de aumentar a franquia Oilerie para cem locais em todo o país.

Campbell começou negócio em 2003 na cidade rural de Fish Creek, Wisconsin (população 997). Desde então, ele abriu outra loja perto de Green Bay e contratou cinco franqueados do Oregon à Carolina do Sul.

Segundo o site da empresa, o local da Fish Creek registra as vendas de "pouco menos de US $ 1 milhão ”anualmente, atingindo uma média de US $ 315 por hora, em um espaço de varejo de 350 pés quadrados e com menos de cinco funcionários. O lucro bruto, de acordo com o site, é de 65%. A taxa para possuir uma franquia é de $ 37,500.

As lojas apresentam azeite extra virgem e aromatizado em tanques de inox, chamados "fusti ”, e encha cada garrafa no momento da venda a um cliente. Tal "encha a sua própria ”lojas estão surgindo em centros de strip, shoppings e ruas principais em todo o país - muitas delas fornecidas pelo distribuidor de Oakland, Califórnia Veronica Foods - mesmo enquanto o Reino Unido tomou medidas proibi-los com base em que eles não aderem a novos e mais rigorosos leis de rotulagem.

Quando perguntado sobre a Veronica Foods, Campbell disse que "não sabia muito sobre a operação deles ”, mas ele acha que tem vantagem. "Por ser um sistema de franquia, a lucratividade e o sucesso de nossas lojas são nossa prioridade. Temos pele no jogo ”, disse ele.

A Veronica Foods, que distribui seus produtos para centenas de lojas em todo o país, fornece azeite em todo o mundo, inclusive no NYIOOC produtores premiados Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu e Oro Bailen.

Mary Jo e Curt Campbell, fundadores da Oilerie

Campbell optou por ficar com uma fonte, Mantova, uma empresa italiana de 100 anos que também produz azeites de oliva de marca própria para grandes varejistas, incluindo Walmarte empresas de serviços alimentícios.

"Conhecemos pessoalmente nosso produtor, assim como todos os nossos proprietários de lojas. Eles o conheceram em sua unidade de produção ”, disse Campbell. "Quando alguém simplesmente compra azeite como uma commodity no mercado, realmente perde a capacidade de rastrear todas as coisas que sabemos sobre o nosso azeite. ”

"Não precisamos nos autocertificar ”, continuou Campbell, talvez se referindo ao Ultra Premium etiqueta introduzida pela Veronica Foods, "o que é como se dar uma fita azul e dizer que seus produtos são premiados. ”

Campbell disse que estocou produtos antecipando uma onda de investigações quando sua apresentação de 8 minutos for vista na sexta-feira à noite por cerca de 8 milhões de espectadores do Shark Tank. "Se conseguirmos que apenas 5 por cento dos telespectadores acessem nosso site, serão 400,000 visitantes ”, disse ele ao Green Bay Press Gazette, "e qualquer porcentagem de visitantes que compram algo significa aumento de vendas ".

Campbell disse ao Gazette que sua pesquisa com os participantes anteriores do Shark Tank mostrou que ele vai entender o que acontece no programa.

O que equivale a um infomercial de oito minutos da Oilerie, estima Campbell, vale de US $ 4 milhões a US $ 5 milhões em publicidade "se você consegue um acordo ou não. ”

Muitos acordos feitos no programa nunca são realmente executados, de acordo com a Wikipedia: os investidores têm a capacidade de rescindir o contrato se a devida diligência revelar deficiências durante o teste do produto ou examinar as finanças pessoais e comerciais dos concorrentes.