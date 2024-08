Azeite detido devido a vestígios de pesticidas

A detecção de traços de pesticidas encalhou contêineres de transporte de azeite de oliva extra-virgem italiano da 98 nos portos de Nova York e Seattle, de acordo com o deputado italiano Sergio Silvestris.

Em uma pergunta escrita no início deste mês, Silvestris informou que verificações do Parlamento pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos em amostras em vários contêineres encontraram vestígios de clorpirifos-etila.

Os níveis detectados - variando de 0.015 a 0.020 ppm - eram mínimos e abaixo do nível máximo permitido de resíduo (LMR) de 0.250 ppm definido para todas as culturas agrícolas na União Europeia. Mas o pesticida - usado contra a mosca da azeitona - não pode ser usado na produção de azeite nos EUA, disse ele.

No entanto, é aceito e autorizado nos EUA para uso em várias culturas, com um MRL) de 0.100 ppm.

Silvestris disse que todo o petrazeite da UE importado pelos EUA está sujeito a verificações prévias do Food and Drug Administration (FDA) e exportadores italianos de azeite há vários anos "dificuldade considerável ”em vender seu produto para os EUA devido à presença de resíduos de clorpirifós-etil. "Um pesticida cuja utilização é autorizada na Itália e na Europa no cultivo da azeitona (nos termos do regulamento da Comissão Europeia 149/2008. ”

"Atualmente, mais de 80% do azeite extra-virgem produzido na Itália e vendido nos EUA permanece bloqueado em 98 contêineres nos portos de Nova York e Seattle ”, escreveu ele em uma pergunta ainda não respondida de 8 de março.

Silvestris vinculou o assunto à necessidade de mudanças nas regulamentações do FDA e à questão mais ampla das próximas negociações neste verão sobre um acordo de livre comércio transatlântico.

"Por que um acordo bilateral com os Estados Unidos em relação a essa substância ainda não foi alcançado? ”

"Irá a Comissão iniciar negociações com a FDA o mais rapidamente possível ... com referência aos clorpirifós na agricultura e na alimentação? ”

"Que ações adicionais tenciona tomar para garantir o livre comércio entre as duas partes e impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias, como as descritas, se tornem verdadeiras barreiras internacionais à exportação de produtos da UE ”, ele perguntou.

Um importador de azeite americano disse Olive Oil Times que alguns contêineres de azeite extra-virgem espanhol também foram mantidos.

Em 2011/12, os EUA importaram pouco mais de 317,000 toneladas de azeite, um aumento de 8.6% em relação à temporada anterior. A Itália foi o principal fornecedor, seguido pela Espanha.

Juan Corbalán, delegado de Bruxelas das Cooperativas Agroalimentares espanholas - que ocupa a presidência da seção de azeite da federação de agricultores europeus Copa-Cogeca - disse que os exportadores europeus de azeite sofrem restrições nos EUA, onde os padrões europeus de qualidade não são reconhecidos.

"Temos a sensação de que eles não estão muito confortáveis ​​com o azeite da Europa, porque é mais competitivo que o deles ”, disse ele.

Críticas nos EUA aos padrões de qualidade da UE e conversas sobre o país possivelmente introduzir sua própria ordem de marketing de azeite havia criado muita incerteza e estava impedindo as exportações potenciais para os EUA

"Os produtores da UE não querem correr o risco de ir para lá porque não sabem o que acontecerá amanhã, não têm estabilidade ”, afirmou.