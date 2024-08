As barras de degustação de azeite são apenas uma tendência?

As barras de degustação de azeite podem ter se originado na Europa, mas sua presença nos Estados Unidos tem se expandido rapidamente nos últimos anos. Estima-se que haja mais de mil dessas lojas especializadas e áreas de degustação especialmente equipadas em mercados gourmet em todo o país. Em vez de escolher diretamente uma garrafa da prateleira, os clientes podem experimentar o azeite "na torneira ”(normalmente armazenado em recipientes italianos tradicionais chamados fusti) antes de fazer uma compra.



Essa coisa está a todo vapor. Seria muito difícil voltar agora. Veronica Bradley, Veronica Foods Co.

"Essa coisa está a todo vapor ”, afirmou Veronica Bradley, CEO da Verônica Foods Company, quando perguntado sobre o futuro dos chamados 'degustação de azeite na torneira. "É o caminho a seguir e acho que seria muito difícil voltar agora. ”

A Veronica Foods é uma das várias empresas que atualmente fornece barras de degustação de azeite nos Estados Unidos. Desde sua primeira loja em Fish Creek, Wisconsin, o importador agora trabalha com mais de uma loja 600, com mais por vir.

A competição de Bradley inclui as franquias Vom Fass e Oil & Vinegar, que possuem centenas de lojas em todo o mundo. Ambas as empresas foram estabelecidas na Europa antes de entrarem no mercado americano. Outra franquia, o varejista de azeite We Olive, com sede na Califórnia, abriu sua primeira Loja East Coast no Brooklyn no mês passado.

Mesmo com as barras de degustação em torneira começaram a decolar na América do Norte, as autoridades de saúde no Reino Unido anunciaram a proibição de aspectos da prática em 2014. A Rural Payments Agency (RPA) citou a venda de azeite não lacrado como uma violação do Regulamentações europeias. Em um entrevista posterior de Olive Oil Times, um funcionário esclareceu que permitir que os clientes provassem o azeite antes de comprar uma garrafa separada e lacrada não era uma violação, mas apenas se o conteúdo da garrafa correspondesse exatamente ao da amostra.

Randy Hernandez, ex-proprietário da Oliana Premium Olive Oil and Vinegars em West Hollywood, descreveu o processo de comunicação com os departamentos de saúde locais sobre sua barra de degustação como uma tentativa. Regulamentos em amostragem de alimentos no varejo variam de estado para estado nos EUA, disse ele, o que pode dificultar a obtenção de uma licença. Hernandez foi rápido em enfatizar, no entanto, que Oliana fechamento recente foi o resultado de questões de locação e não uma falta de fé na popularidade do produto ou nas barras de degustação.

Cidade de montanha Olive Oil Co. em Park City, Utah

Os críticos do azeite de oliva também levantam questões sobre as práticas de armazenamento e se os varejistas podem manter seu produto fresco durante todo o ano. Quando questionada sobre quanto tempo os azeites podem permanecer em um fusti antes de serem trocados, Veronica Bradley disse que variava. Nem todas as barras de degustação de azeite são iguais, Bradley reconheceu, e tem havido tentativas de usar o popular modelo de degustação na torneira para vender produtos abaixo da média. "Damos uma atenção muito particular à química do azeite. As pessoas mentem, as garrafas mentem, mas a química não mente.

Apesar de uma série de semelhanças em relação à forma como o produto é servido aos clientes em locais de degustação de azeite, existem diferenças nas escolhas operacionais entre as empresas. Diretor de operações em Na torneira, David Eisner-Kleyle, credita a avançada tecnologia de embalagem com a frescura de seu azeite na torneira, permitindo que a qualidade da fruta seja "congelado no tempo ”, ele disse. Os contêineres, uma vez fechados, nunca são abertos para transferir seu conteúdo, potencialmente expondo-os à luz ou ao oxigênio, disse Eisner-Kleyle.

Mas as barras de degustação de azeite são o tipo de negócio que os americanos têm interesse em frequentar? Os locais surgiram em todas as maiores áreas metropolitanas do país, mas e as pequenas cidades?

VEJA TAMBÉM: O varejista começa seu dia em 'Tanque de Tubarão '

Alguns argumentaram que os preços nessas lojas especializadas, que podem chegar a US $ 60 por litro, estão mais de acordo com uma lembrança extravagante do que com um alimento básico do dia, e não é de se admirar que as lojas tendam a estar em locais voltados para o turismo.

Eisner-Kleyle está confiante de que o modelo pode funcionar em um ambiente urbano ou rural e acredita que a qualidade é uma indicação melhor de sucesso do que a acessibilidade. Ele não prevê muitas mudanças na maneira como as barras de degustação de azeite conduzem seus negócios no futuro próximo. "Esses produtos são produtos muito tradicionais que já existem há muito tempo. À medida que os americanos se acostumarem com eles, verão por que são tão populares. ”