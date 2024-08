O Grupo de Produtores dos EUA, acenando com o Relatório '60 Minutos ', chama o Acordo Comercial de' Oportunidade Perdida '

Setores da indústria agrícola dos Estados Unidos expressam certa decepção com os termos do recém-aprovado Acordo comercial Tans-Pacífico (TPP).

Kimberly Houlding, presidente da Associação Americana de Produtores de Azeite (AOOPA) testemunhou em uma audiência na semana passada que o TPP "deveria ter sido o início de um fórum de países produtores de azeite do Novo Mundo ”, e que deveria ter sido o ponto de partida para abordar os problemas enfrentados pela indústria nos Estados Unidos, Austrália, Chile, México e Nova Zelândia.



Estamos preocupados e desapontados que este acordo possa estar perdendo uma grande oportunidade de promover transparência e padrões de qualidade eficazes dentro dos países TPP. - Kimberly Houlding, Associação Americana de Produtores de Azeite de Oliva

"Apesar dos esforços da indústria americana ", disse ela, "o acordo 'O capítulo "barreiras técnicas ao comércio" não inclui o azeite no anexo, orientando os países a formar grupos setoriais específicos para tratar de normas, rotulagem e embalagem de vinhos e bebidas espirituosas, cosméticos e outros produtos ".

Houlding citou em depoimento perante a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos a recente ,Segmento de 60 minutos que destacou os riscos para a saúde do azeite adulterado diante de um número estimado de 12 milhões de espectadores americanos do programa. "Esse é um pensamento assustador dado a um especialista nesta história que estimou que 75 a 80 por cento do azeite de oliva extra virgem exportado da Itália para as prateleiras dos supermercados dos EUA é fraudulento ”, disse Houlding, referindo-se ao 'Autor da Virgindade Extra, Tom Mueller, que foi entrevistado para o segmento.

Victoria Guida relatado no Politico em 15 de janeiro, que Houlding afirmou que o TPP ofereceu a oportunidade de formar um grupo com sede nos Estados Unidos que forneceria contrapeso para o Conselho Azeitona Internacional que representa o comércio de azeite da Europa.

Ainda é possível que seja acrescentada uma disposição que preveja a criação de grupos de trabalho ad hoc, cujo objetivo seria abordar questões normativas e regulamentares, que continuam a ser uma preocupação geral para a indústria do azeite no seu todo. De acordo com o porta-voz do USTR Matt McAlvanah, "O capítulo [Barreiras técnicas ao comércio] da TPP oferece a oportunidade de trabalhar em outras iniciativas específicas do setor, e esperamos ansiosamente por mais discussões com a indústria sobre esse tópico. ”