Encontro de Químicos foi só para membros

Não é verdade que o O COI manteve especialistas de países não membros do COI fora da recente reunião de químicos. O fato é que todos os observadores foram impedidos de participar da reunião, independentemente de serem de países membros ou não membros do COI.

O encontro foi restrito a representantes oficiais do governo. É normal que o COI deseje realizar uma reunião somente para membros de vez em quando. Se uma organização geralmente dá acesso aberto às suas reuniões e circula livremente a documentação da reunião, isso não significa que deve fazê-lo sempre. Tem todo o direito de permitir que os observadores participem ou não. Quando outras Organizações (OMS, OMC, ...) restringiram o acesso a algumas de suas reuniões, nunca ouvi reclamações de jornalistas.



Também não é verdade dizer que algumas pessoas tiveram acesso negado ao site do COI. A verdade é que, logicamente, foi negado aos observadores o acesso aos documentos que circulavam nos assuntos da agenda para essa reunião em particular.

Por fim, o COI ficaria muito interessado em saber sobre o "gama de fontes ”que falou sobre um debate "reduzir, ou mesmo eliminar, a utilização de painéis sensoriais na determinação da qualidade do azeite ”. Talvez sejam as pessoas que gostam de chamar a atenção de um cachorro e enforcá-lo, ou que querem criar seu próprio esquema de reconhecimento de painel e tirar o COI dessa atividade. Sejam eles quem forem, posso garantir que, no COI, consideramos muito bem nosso método de teste sensorial (que não foi realmente discutido na reunião dos químicos) e o consideramos um critério de qualidade essencial.

O fato de estarmos fazendo esforços constantes para envolver mais painéis em nossos testes de verificação de proficiência para reconhecimento do COI e de oferecer ajuda para treinar novos painéis é uma prova ampla de que não temos intenção de abandoná-lo.