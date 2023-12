O papel da mulher no setor é o centro das atenções no Dia Mundial da Azeitona

A edição deste ano do Dia Mundial da Azeitona destacou o papel vital das mulheres no setor do azeite em toda a cadeia de produção, desde os pomares até às mesas.

Oficialmente reconhecido em 2019 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Dia Mundial da Oliveira, ou Dia Mundial da Oliveira, acontece todos os anos no dia 26 de novembro.th.

No entanto, a celebração deste ano foi realizada em 23 de novembrord na sede do Conselho Azeitona Internacional (COI) em Madrid como parte da 118th sessão do seu Conselho de Membros.

Organizado conjuntamente pelo COI e pelo Centro Internacional de Estudos Avançados do Mediterrâneo (CIHEAM), o evento contou com a colaboração de várias associações de mulheres em todo o mundo, incluindo Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio e Arab and Jordanian Olive Oil Women's Network e a Women & Olives LatAm Network.

O COI deu as boas-vindas aos representantes dos grupos de mulheres, ao corpo diplomático em Madrid, aos chefes de delegação e aos funcionários do Conselho de Membros do COI.

"Parabenizo as presidentes e os membros das redes de mulheres por todos os esforços envidados na concretização desta excelente iniciativa, que certamente deve ser consolidada e perpetuada”, disse Imene Trabelsi Trigui, chefe do departamento de promoção do COI. Olive Oil Times.

"As mulheres sempre estiveram profundamente envolvidas na gestão do cadeia de valor do azeite. Hoje, são agricultores, provadores, produtores, chefs, investigadores, professores e especialistas em diversas áreas direta ou indiretamente ligadas ao setor do azeite ”, acrescentou. "Graças ao seu conhecimento e experiência, eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento deste importante campo e impactam significativamente as gerações atuais e futuras.”

"O trabalho destas mulheres contribui efetivamente para a construção de um setor oleícola dinâmico ”, continuou Trabelsi Trigu. "Estão empenhados a nível regional, nacional e internacional em partilhar as suas experiências de melhores práticas na produção de azeite de qualidade, difundindo os benefícios do Dieta mediterrânea do qual o azeite é parte fundamental, bem como sensibilizar para as diversas utilizações do azeite, preservando o seu património histórico e cultural e contribuindo para práticas de desenvolvimento sustentável.”

A igualdade de género e o empoderamento das mulheres são pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável, de acordo com o relatório de 2022 sobre a igualdade de género na região do Mediterrâneo do CIHEAM.

Na agricultura, as mulheres representam 43 por cento da força de trabalho mundial, desempenhando um papel essencial na garantia da segurança alimentar. Embora desempenhem muitas tarefas cruciais, os múltiplos papéis e responsabilidades das mulheres activas nas comunidades rurais muitas vezes não são bem reconhecidos.

By promoção de direitos iguais e a partilha de recursos e responsabilidades entre mulheres e homens, a igualdade de género não é apenas um direito humano fundamental, mas também uma pedra angular de uma economia próspera que promove o crescimento sustentável e inclusivo.

O objectivo do COI é que o evento do Dia Mundial do Azeitona e o exemplo dado pelas associações envolvidas possam inspirar as mulheres de todos os seus países membros a estabelecer redes lideradas por mulheres, o que ajudará a reforçar a importância do seu inestimável trabalho no sector do azeite. setor petrolífero.

Foram programadas diversas atividades para a celebração do Dia Mundial da Azeitona, incluindo uma degustação de pratos tradicionais de azeite de todo o mundo e vídeos que destacam a diversidade do papel das mulheres no setor. O COI e o CIHEAM também anunciaram os vencedores de um concurso internacional de arte gráfica.

O evento que culminou com a leitura e assinatura de um manifesto para uma maior sensibilização e reconhecimento do papel da mulher no sector do azeite foi liderado por Emmanuelle Dechelette fundador do Olio Nuovo Days, que anunciou os discursos dos representantes das associações.

Entre eles estavam Jill Myers, fundadora da Women in Olive Oil; Nehaya Almuhaisin, fundadora da Rede Árabe de Mulheres do Azeite; Loriana Abbruzzetti, presidente da Pandolea; Mariagrazia Bertaroli, diretora da Donne dell'Olio; e Laura Blanco, fundadora da Women and Olives LATAM.

Todos manifestaram o seu empenho em prosseguir, com a força das suas visões e competências, os propósitos e objetivos definidos durante o Dia Mundial da Azeitona.