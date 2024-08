Olaria de cerâmica prova que o azeite de oliva é usado em Israel 8,000 Years Ago

Novas pesquisas descobriram evidências de que o azeite foi usado em Israel e possivelmente na bacia do Mediterrâneo há 8,000 anos.



Um estudo publicado no Israel Journal of Plant Sciences em novembro 24 revelou os resultados de testes realizados em cerâmica descoberta durante escavações entre 2011 e 2013 em En Zippori, na Baixa Galiléia.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Autoridade de Antiguidades de Israel usou amostras dos fragmentos de cerâmica para realizar uma análise de resíduos orgânicos e descobriu que eles contêm vestígios de azeite. Os testes também indicaram que alguns dos vasos de cerâmica encontrados aqui datam do 5,800 BCE e foram usados ​​para o armazenamento de azeite.

Essas descobertas, juntamente com as descobertas no local submerso de Kfar Samir, na costa de Israel, onde as pedras e a polpa de azeitona trituradas foram encontrados enterrados em poços, fornecem as evidências mais antigas da produção e consumo em larga escala de azeite em Israel e possivelmente em toda a região mediterrânea.

Enquanto o estudo de Kfar Samir estimou que o azeite foi produzido na região há 6,500 anos, o fato de a cerâmica encontrada em En Zippori remontar a 5,800 AC, significa que a produção e o consumo de azeite podem voltar em até 8,000 anos.

Isso indica que o azeite de oliva era um alimento básico na região na época, mas os pesquisadores também especulam que ele também pode ter sido usado como combustível em lamparinas.