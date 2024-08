Europa aumenta cota de exportação da Tunísia

A quota anual de exportação de azeite da Tunísia para a União Europeia (UE) foi aumentada em 25,000 toneladas.

A decisão de aumentar a cota anual foi anunciada em uma conferência de imprensa conjunta realizada por Federica Mogherini, Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, e o primeiro-ministro tunisino Habib Essid em Bruxelas em 20 de julho de 2015, após a reunião de Ministros das Relações Exteriores da UE.

Anteriormente, as exportações de azeite da Tunísia para a UE estavam sujeitas a uma cota anual de 56,700 toneladas, com a nova cota elevando-a para um total de 81,700 toneladas por ano. Mogherini também anunciou que a Tunísia não estaria mais sujeita às cotas mensais de exportação fixadas pela Comissão Europeia no início deste ano.

Mais de 70 por cento do azeite da Tunísia é exportado para a UE, principalmente para Itália e Espanha, dois países que sofreram perdas significativas nas suas colheitas de azeitonas durante a última colheita. Entretanto, a Tunísia registou uma excelente colheita e exportou um recorde de 242,000 mil toneladas entre Novembro de 2014 e o final de Junho de 2015, sete vezes mais do que na época anterior. /negócios/África-Oriente Médio/Exportações-de-azeite-tunisiano-alcança-recorde-alto/48184

Além de ser o principal produto de exportação agrícola da Tunísia para a UE, o azeite também é um importante recurso agrícola que fornece empregos diretos e indiretos a mais de um milhão de tunisianos.

Também foi anunciado na conferência de imprensa um pacote de apoio financeiro de 23 milhões de euros para a reforma da segurança na Tunísia após os ataques mortais em Sousse, e a decisão de incluir a Tunísia como o primeiro parceiro árabe no programa de pesquisa Horizonte 2020.