Olive Center oferece testes químicos

O UC Davis Olive Center anunciou que agora está oferecendo avaliações químicas e sensoriais do azeite de oliva. Entre as opções de análises químicas estão incluídos testes conhecidos como DAGs e PPP. A UC Davis é o único laboratório nos EUA que fornece esses indicadores químicos específicos de qualidade do azeite, disse o diretor do centro, Dan Flynn.



A decisão de oferecer análises químicas foi motivada por solicitações de produtores, varejistas e importadores, segundo Flynn.

Flynn afirmou que a maioria dos azeites passa pelo International Olive Council (COI) e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Padrões químicos (USDA) para virgem extra mesmo que os testes sensoriais falhem nos mesmos azeites para sabores rançosos e cheirosos.

A 2010 Relatório do UC Davis Olive Center indicaram que os padrões químicos do COI / USDA seriam mais eficazes se incluíssem os mais novos padrões químicos adotados pela Alemanha e

Austrália, que mede os níveis de DAGs (1,2 diacilglicerol) e PPP (pirofeofitinas) e se correlaciona bem com testes sensoriais.

O UC Davis Olive Center oferece o teste DAGs / PPP, bem como outros testes químicos e sensoriais.

Os testes sensoriais são oferecidos há cerca de oito meses, disse Flynn. Ele indicou que os testes do centro fornecem termos mais descritivos do que os testes sensoriais do COI / USDA. Por exemplo, o COI / USDA exige testar a frutificação de um azeite. Os testes do Olive Center detalharão ainda mais as características da fruta, com termos descritivos como floral, maçã verde, amêndoa verde ou banana.

Os painéis sensoriais contêm pelo menos oito provadores treinados. Muitos dos testadores estão em painéis há dez anos, enquanto outros são aprendizes com mais de dois anos de experiência. Os testadores geralmente se reúnem semanalmente, mas Flynn disse que o objetivo é obter resultados rapidamente para os produtores e, se houver demanda, os testes sensoriais podem ser agendados com mais frequência.

Os resultados de testes químicos e sensoriais são confidenciais, mas dados (sem nome do produtor) podem ser coletados para fins de pesquisa, observou Flynn.