Tratamento orgânico mostra promessa contra a Xylella

Temos acompanhado a evolução ao longo dos anos de um estudo para a contenção do Xylella fastidiosa (Xf) bactérias lideradas pelo diretor de pesquisa do Centro de Oliveiras, Árvores Frutíferas e Cítricos do Conselho de Pesquisa Agrícola e Análise Econômica Agrícola (CREA) em Roma e Caserta, Marco Scortichini, em colaboração com outras instituições de pesquisa italianas, incluindo a Universidade de Salento em Lecce e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Serviço de Pesquisa Agrícola, na Califórnia.

A pesquisa foi conduzida para avaliar, in vitro e em campo, a atividade bactericida de um composto patenteado contendo zinco e cobre com hidrácidos de ácido cítrico para controle do fitopatógeno.

Os resultados preliminares da pesquisa foram apresentados há dois anos, durante um seminário organizado pelo COI, e os resultados finais foram publicados recentemente na revista revisada por pares dedicada à patologia de plantas, Fitopatologia Mediterrânea.

Marco Scortichini

Os pesquisadores realizaram um ensaio de campo de três anos em um olival em Veglie, na província de Lecce, contendo oliveiras adultas Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, que antes do ensaio foram oficialmente declaradas infectadas por Xylella fastidiosa subsp. pauca e apresentava sintomas de síndrome de declínio rápido da oliva (OQDS ou CoDiRO).

"Os testes experimentais de campo são o núcleo fundamental da pesquisa, pois permitem entender como funciona um fenômeno, mas uma fase muito importante é a posterior implementação do ensaio, que neste caso nos deu resultados animadores ”, disse Scortichini. "Agora, nosso protocolo é seguido atualmente por alguns agricultores em áreas infectadas como uma prática para conter a doença. ”

O pesquisador disse que os cultivadores pediram voluntariamente para seguir o procedimento, depois de participar das reuniões pré-julgamento, já que o olival apresentava fortes sintomas da doença. Portanto, em abril do 2016, eles começaram a implementar o protocolo, primeiro removendo as porções das oliveiras afetadas pela dessecação e depois aplicando o tratamento.

"Atualmente, suas oliveiras estão cheias de azeitonas com excelente saúde ”, observou Scortichini. "Para dar um exemplo, há duas semanas, contamos em alguns casos, 16 - 18 azeitonas em desenvolvimento em um galho de 12 a 13 centímetros. ”

A cada ano, durante o teste, do início de abril a outubro, o composto era aplicado por meio de seis tratamentos com spray nas copas das oliveiras. Os resultados da pesquisa mostraram que o composto reduziu a severidade dos sintomas em ambas as cultivares. Enquanto a maioria das árvores não tratadas morreu no final do julgamento, todas as árvores tratadas sobreviveram com bom estado vegetativo, de acordo com o NDVI (Índice de Vegetação com Diferenças Normalizadas), conforme registrado no início de outubro 2017.

A PCR quantitativa em tempo real (Reação em Cadeia da Polimerase) foi realizada de junho de 2016 a setembro de 2017, seguindo os procedimentos oficiais estabelecidos pela European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). A análise revelou uma diminuição estatisticamente significativa da densidade das células de Xylella fastidiosa dentro das folhas das árvores tratadas.

Oliveira em plena produção no terceiro ano do ensaio de campo

"A redução da bactéria não é impossível - a coexistência é algo que pode ser alcançado ”, disse Scortichini Olive Oil Times repórter, Cain Burdeau no terceiro artigo de sua série de investigação sobre Xylella.

Segundo nosso pesquisador, como a bactéria está presente em uma grande área, no momento a única solução é aprender a conviver com ela. "Para tal, desenvolvemos um método que visa promover o equilíbrio vital da oliveira e do território, incluindo o solo ”, frisou, acrescentando que consideram fundamental reintroduzir factores estabilizadores no sistema ambiental, através do desenvolvimento de práticas orgânicas e sustentáveis.

(Um debate adicional diz respeito à oposição a esse tipo de abordagem por aqueles que veem uma solução para Xf em pesticidas.

"Portanto, os resultados promissores que alcançamos sugerem uma gestão integrada que inclua poda regular de oliveiras; solo angustiante no final do inverno e no início da primavera, para reduzir as populações dos vetores de insetos que sobrevivem nas ervas daninhas; e os tratamentos com esse composto nas copas das oliveiras, da primavera ao final do outono, poderiam efetivamente controlar a doença ”, concluiu Scortichini.