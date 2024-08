UE oferece € 5m para combater a fraude do azeite

Pesquisas sobre uma melhor detecção de fraudes com azeite de oliva podem receber cerca de € 5 milhões ($ 6.7m) sob o novo 2020 Horizon programa.

O programa de quase 80 bilhões de euros é a maior iniciativa de pesquisa e inovação da UE e é anunciado como promissor "mais descobertas, descobertas e inovações mundiais, levando grandes idéias do laboratório para o mercado. "

No âmbito do subprograma de segurança alimentar sustentável, está aberto um concurso até 12 de março sobre o tema da autenticação do azeite.

"O azeite é normalmente vendido a um preço mais alto do que outros azeites vegetais e as atividades fraudulentas são tentadoras ”, afirma a informação relacionada. Assim, procuram-se novos métodos analíticos que ajudem a preservar a imagem do azeite, garantindo a sua qualidade e autenticidade. De particular interesse são a detecção de blends de azeite virgem extra ou azeite virgem com azeite desodorizado macio e de azeite virgem extra ou azeite virgem com outros azeites vegetais.

"As propostas devem avaliar a vulnerabilidade à fraude no setor do azeite e desenvolver, validar e harmonizar métodos e protocolos analíticos para detectar processamento indesejado (por exemplo, desodorização), adulteração e verificar a qualidade do azeite com base em novos avanços tecnológicos ”, um resumo do programa chamada diz. Devem também explorar a criação de um banco de dados para o azeite e contribuir para a padronização.

Entre os impactos específicos esperados da pesquisa está a geração de "métodos confiáveis, validados, econômicos, harmonizados e prontos para uso (baseados, por exemplo, em ferramentas genômicas, metabolômicas e outras) para detectar fraudes e verificar a qualidade do azeite. ”

A Comissão considera "propostas que solicitem uma contribuição da UE na faixa de 5 milhões de euros permitiriam que este desafio específico fosse abordado de forma adequada ”, afirma a chamada do programa. As propostas podem incluir participantes de países fora da UE.

Em junho passado, a Comissão e o Conselho Internacional das Oliveiras, em Madri, identificaram áreas prioritárias que foram usadas para elaborar o convite ao projeto.