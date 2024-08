Procurador italiano acusa sete marcas de fraude

O promotor de Torino, Itália, Raffaele Guariniello, anunciou uma investigação de uma dúzia de representantes legais de várias empresas produtoras de azeite por possível fraude comercial.

Sete grandes marcas de azeite vendidas em supermercados italianos estão envolvidas na investigação: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (marca própria da cadeia de varejo Lidl) e Antica Badia (marca própria da cadeia de varejo Eurospin) , alguns dos quais, apesar dos nomes italianos, foram recentemente adquiridos por grupos estrangeiros.



Agora é importante esclarecer este caso, proteger os consumidores e milhares de empresas honestas que hoje se dedicam à produção de azeite. - Ministro da Agricultura Maurizio Martina

A investigação começou após um relatório de Il Test (The Test), revista de defesa do consumidor e direitos, que em maio último analisou o azeite contido em 20 garrafas rotuladas como "azeite extra-virgem ”distribuído e vendido pelos supermercados mais populares da Itália.

As análises fomos conduzidos pelo laboratório químico da agência alfandegária (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) de Roma, uma das mais qualificadas da Itália, que rebaixou para "virgem ”quase metade dos azeites devido à presença de defeitos organolépticos encontrados pelos testes do painel.

Análises químicas e físicas dos parâmetros de acidez, peróxidos e ésteres alquílicos confirmado o julgamento do painel.

O promotor instruiu o NAS, funcionários da unidade de anti-adulteração e saúde dos Carabinieri, a repetir as análises, confirmando que o azeite contido nas garrafas de algumas marcas populares, ao contrário da indicação no rótulo, não era extra virgem, mas simplesmente virgem.

A investigação não é sobre os riscos potenciais para a saúde do azeite vendido. Nenhuma das substâncias dos produtos parecia ser prejudicial à saúde. Em vez disso, a alegação é o engano em potencial dos consumidores, que pagaram cerca de 30 a 40 por cento a mais por uma garrafa de azeite de oliva extra virgem, quando isso não aconteceu.

"Acompanharemos com atenção a evolução da investigação do Procurador de Torino ”, escreveu em nota o ministro das Políticas Agropecuárias, Alimentares e Florestais Maurizio Martina, "pois é essencial proteger o setor estratégico do azeite italiano ".

"Nos últimos meses ”, ele continuou, "reforçamos os controles, especialmente desde o último ano-safra, foi um dos mais difícil nos últimos anos. No 2014, nossa inspeção de repressão à fraude (ICQRF) realizou mais de inspeções do 6,000 e de um milhão de euros em apreensões neste setor. Agora, é importante esclarecer esse caso, proteger os consumidores e milhares de empresas honestas envolvidas hoje na produção de azeite. ”

"O recorde de importações do exterior, em 2014, com a chegada de 666,000 toneladas de azeite e bagaço, 38% a mais que no ano passado, certamente incentivou a fraude ”, disse Coldiretti em seu último comunicados à CMVM. "Precisamos defender isso 'Feito no setor estratégico da Itália, visto que a Itália é o segundo maior produtor de azeite depois da Espanha, com cerca de 250 milhões de plantas e uma receita anual estimada de 2 bilhões de euros. ”

"A Itália também é o maior importador mundial de azeite ”, declarou Coldiretti, "que muitas vezes se blendm com nacionais para adquirir, com as imagens na etiqueta e sob a capa de marcas históricas - mesmo que transferidas para o exterior - uma aparência de caráter italiano a ser explorado nos mercados interno e externo, um comportamento que promove a fraude que deve ser combatida com a aplicação estrita da lei. ”