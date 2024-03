Produtores na Croácia aguardam resultados do concurso

Depois de enviar 92 inscrições, os olivicultores croatas aguardam ansiosamente o ano de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition resultados.

No primeiro dia de competição foram anunciados 40 vencedores. Dois croatas estavam entre eles, com OPG Celini e OPG Ante Vulin cada um ganhando prêmios de ouro por uma blend de intensidade média e Oblica média, respectivamente.

Agricultores e moleiros da Ístria e da Dalmácia, as duas principais regiões produtoras do país, esperam que os prémios compensem um início decepcionante do ano agrícola de 2023/24.

Veja também: O melhor azeite virgem extra da Croácia

A produção de azeite caiu cerca de 30 a 40 por cento em relação ao ano passado, principalmente devido a condições climáticas desfavoráveis. Segundo dados do Conselho Oleícola Internacional, a Croácia produziu 5,100 toneladas de azeite em 2022/23.

Apesar do declínio significativo, os produtores estão confiantes de que produziram produtos de alta qualidade azeite virgem extra.

"Quem enviou amostras do seu azeite pode esperar bons resultados”, disse vários premiados Tomislav Duvnjak de Vodice na Dalmácia.

Desde que Duvnjak lançou um esforço coordenado para organizar e ajudar a financiar pequenos produtores dálmatas para enviarem inscrições para Nova Iorque em 2021, a Croácia tem sido consistentemente um dos maiores vencedores na Competição Mundial.

Em 2023, os produtores croatas ganharam 105 prêmios em 131 inscrições. Apenas Itália e Espanha ganharam mais prêmios. Situações semelhantes ocorreram em 2022 e 2021, com os croatas ganhando o terceiro (96) e o quarto maior prêmio (87), respectivamente.

Antes da iniciativa de Duvnjak, os produtores croatas ganhavam entre 20 e 50 prémios anualmente.

Salientou também que a Croácia tem consistentemente uma das taxas de sucesso mais elevadas, atingindo ou ultrapassando 80 por cento nos últimos três anos, incluindo um registo de 90 por cento em 2022.

Ivica Vlatković, produtora premiada e advogado vocal para o setor do azeite croata, acredita que o pequeno país onde vivem pouco menos de quatro milhões de pessoas será em breve sinónimo de qualidade.

Ele cita uma longa tradição de olivicultura e produção de azeite, muitas variedades autóctones - incluindo azeitonas Oblica, Levantinka, Istrian Bjelica, Istrian Buza e Krvavica - como uma das razões para o crescente perfil internacional do país.

Vlatković também viu a tendência de aumento da procura para o azeite biológico e acredita que a Croácia tem um grande potencial para a produção biológica. Ele disse que existem 1,956 hectares de olivais orgânicos na Croácia, quase três vezes o número de olivais orgânicos nos Estados Unidos.

No entanto, os croatas salientam que a produção biológica de alta qualidade tem um custo, sendo que o azeite virgem extra croata é vendido a retalho até 30% mais do que a média europeia.

Srećko Gross, farmacêutico e presidente do Zagreb Olive Institute, uma associação de agricultores da capital, atribuiu estes preços elevados aos elevados custos de produção associados à agricultura biológica.

No entanto, alertou que os preços elevados levaram a um aumento na adulteração e fraude do azeite, o que confirmam os dados das autoridades locais.

Num dos controlos mais recentes, 13 das 25 amostras selecionadas aleatoriamente e rotuladas como extra virgem não atingiram a classificação.

Uma das sete marcas croatas selecionadas foi reprovada na inspeção, juntamente com cinco dos nove azeites de marca italiana e sete das nove marcas espanholas.

Gross destacou o papel do NYIOOC na promoção de pequenos agricultores que se concentram na qualidade em detrimento da quantidade, em vez de marcas de marca branca que vendem blends mais baratas de azeite virgem ou virgem extra blenddo com azeite de bagaço de azeitona, alguns dos quais com rótulos errados.

"Não há refinarias aqui… essas marcas deveriam ser excluídas do jogo”, disse Gross. "Nós, como país pequeno, devemos continuar a desenvolver a produção de azeites virgens extra de elevada qualidade, pelos quais somos cada vez mais conhecidos em todo o mundo.