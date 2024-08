Bill cria Comissão de Azeite da Califórnia Clears Senado

Em uma votação bipartidária, o Senado aprovou o Senado Bill 250, uma medida da senadora Lois Wolk (D-Davis) para estabelecer uma comissão estadual para ajudar a coordenar os esforços dos olivicultores e fabricantes de azeite estaduais para fortalecer a competitividade da indústria de azeite da Califórnia. O projeto agora segue para o governador Jerry Brown para sua consideração.

"Estabelecer esta comissão é um primeiro passo vital para proteger os consumidores e fornecer à indústria de azeite da Califórnia um campo de jogo justo onde possam crescer e prosperar ”, disse Wolk, presidente do Subcomitê de Agricultura para Produção de Azeite e Produtos Emergentes.

Senador estadual da Califórnia Lois Wolk

O senador Wolk apresentou o projeto no Comitê Agrícola do Senado em 16 de abril, onde foi aprovado por unanimidade. "A indústria de azeite da Califórnia tem crescido exponencialmente nos últimos cinco anos ”, disse Wolk na época. "A indústria acredita que é hora de apoiar um esforço coordenado para fornecer pesquisas e padrões de azeite para promover a sustentabilidade e o sucesso deste importante produto agrícola. ”

Atualmente, existem na Califórnia, comissões agrícolas ativas e financiadas pelo setor da 16, criadas para aumentar a competitividade de seus setores por meio de promoção, publicidade, educação, pesquisa de marketing, pesquisa científica e criação e regulamentação de padrões de qualidade. O SB 250 criaria a Comissão de Azeite da Califórnia, dentro do Departamento de Alimentos e Agricultura, para permitir que a indústria realizasse pesquisas e estabelecesse graus e padrões de produtos através do Secretário de Alimentos e Agricultura.

A medida faz parte do esforço contínuo de Wolk para enfrentar os desafios enfrentados pela crescente indústria de azeite do estado, incluindo concorrentes que vendem azeite fraudulento e de baixa qualidade. UMA estudo realizado pelo UC Davis Olive Center constataram que a porcentagem de azeites extra-virgens importados da 65 comprados nas prateleiras dos supermercados da Califórnia não cumpria os padrões internacionais de qualidade do azeite de oliva - concluindo que muitos dos azeites importados testados eram falsamente rotulados como de qualidade extra virgem.

O SB 250 tem inúmeros apoiadores, incluindo a Liga de Processadores de Alimentos da Califórnia e o Conselho de Azeites da Califórnia (COOC).

"Louvamos o Legislativo pela aprovação desta importante medida e aplaudimos a visão e o apoio do senador Wolk para o crescimento contínuo da indústria de azeite na Califórnia ”, disse Patricia Darragh, diretora executiva do COOC.

"A Associação Americana de Produtores de Azeite aplaude a senadora Wolk e seus colegas em Sacramento por terem a previsão de aprovar o SB 250 para estabelecer a Comissão de Azeite da Califórnia. Incentivamos o governador Brown a assinar este projeto de lei para o povo da Califórnia e todos aqueles que desfrutam dos benefícios à saúde e do delicioso sabor fresco do azeite extra-virgem produzido lá ”, disse Kimberly Houlding ao Associação Americana de Produtores de Azeite. "O estabelecimento dessa comissão garantirá aos consumidores que eles podem continuar confiando na qualidade excepcional do azeite extra-virgem da Califórnia. ”

"A passagem do SB 250 é um marco importante e emocionante para a indústria de azeite da Califórnia. A necessidade de padrões de azeite e o suporte em áreas importantes dnegócio, incluindo marketing, é fundamental para o futuro da indústria em nosso estado. Eu encorajo fortemente o governador a assinar este projeto de lei como um passo importante para estabelecer uma base a partir da qual negócio do azeite de oliva possa continuar seu rápido crescimento ”, disse Dick Neilsen, gerente geral da fazenda McEvoy em Petaluma.

"Como um pequeno produtor artesanal de azeite, acolhemos com satisfação a criação do olive oil Commission of California. Seus regulamentos, pesquisas e marketing servirão tanto pequenos quanto grandes produtores, promovendo o crescente reconhecimento da Califórnia como produtores de azeite de oliva de classe mundial ”, disse Lillian Dickson com Azeite Regina Extra Virgem, cultivada e produzida em Napa.