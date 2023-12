A colheita de azeitonas da California College une o campus

O escritório de sustentabilidade do Occidental College em Los Angeles, Califórnia, produziu seu primeiro azeite virgem extra depois de colher manualmente as árvores missionárias de 130 anos do campus.

De acordo com Alison Linder, coordenadora de sustentabilidade da faculdade, a colheita da azeitona foi inspirada em um evento semelhante no vizinho Scripps College para criar uma experiência de aprendizagem prática e promover a sustentabilidade.

"Estou feliz em apoiar esforços como a colheita do azeite, que traz a ação climática para a vanguarda da vida no campus e mostra que todos temos um papel a desempenhar”, disse ela. Olive Oil Times.

Veja também: Pequenos agricultores comemoram grande sucesso na região central da Califórnia

"Nosso campus, localizado no ensolarado e urbano sul da Califórnia, abriga mais de 125 oliveiras frutíferas, reverenciadas pelos observadores por sua beleza e sombra, e pela equipe de jardinagem e sustentabilidade por sua resiliência à seca e ao clima”, acrescentou ela.

Embora anteriormente houvesse interesse numa colheita de azeitonas, um gabinete de sustentabilidade recém-formado e um inverno particularmente chuvoso criou a oportunidade perfeita para coordenar uma colheita bem-sucedida e um evento comunitário.

"A intenção da primeira colheita de azeitonas do Occidental College foi multifacetada: primeiro, conscientizar sobre as práticas paisagísticas resistentes ao clima e tolerantes à seca usadas em seu campus; segundo, criar uma comunidade em torno da produção local de alimentos; terceiro, apresentar nosso escritório de sustentabilidade reimaginado à comunidade ocidental”, disse Linder.

O escritório de sustentabilidade foi recentemente reavivado devido ao interesse de estudantes, funcionários, conselhos e professores em ver um esforço coordenado para o planejamento e ação de sustentabilidade no campus em face dos impactos cada vez mais evidentes da das Alterações Climáticas.

O interesse pelos seus esforços foi manifestado por cerca de 75 voluntários de todas as áreas do campus que ajudaram na colheita de azeitonas no evento.

Foram colhidas azeitonas missionárias, rendendo 45 litros de azeite. (Foto: Marc Campos, Ocidental College)

"Foi revelador para mim ver a quantidade de azeitonas necessária para produzir um galão de azeite, e vários voluntários ficaram surpresos com o tempo necessário para encher um balde”, disse Linder. "No escritório de sustentabilidade, esperamos que esta oportunidade prática leve a uma maior valorização dos produtos que consumimos.”

Imediatamente após a colheita, Lola Trafecanty, gerente de solo do Occidental College, e Isa Merel, coordenadora assistente de sustentabilidade, levaram as azeitonas duas horas a noroeste para a Ojai Olive Oil Company.

A Azeite Ojai recebeu e transformou 500 libras (225 kg) de azeitonas imediatamente após a chegada. As azeitonas foram moídas em 12 galões (45 litros) de azeite quatro horas após a colheita.

"A novidade de uma ocasião tão importante trouxe uma energia de excitação e entusiasmo ao campus”, disse Merel Olive Oil Times. "Fui abordado por membros da comunidade com quem eu nunca teria interagido de outra forma, dizendo-me como estavam entusiasmados com a colheita e agradecendo-me pelo meu trabalho árduo.”

O olival do Occidental College tem mais de 130 anos e começou quando a arquiteta paisagista Beatrix Farrand, um dos 11 membros fundadores e a única mulher da Sociedade Americana de Arquitetos Paisagistas, plantou quatro árvores em 1936.

Com o tempo, o bosque se expandiu e agora oferece sombra aos alunos, funcionários, professores e à fauna do campus para relaxar, estudar e socializar, ao mesmo tempo em que produz uma cultura viável para uso comunitário.

Os organizadores esperam transformar a colheita da azeitona numa experiência anual de aprendizagem multidisciplinar para os alunos. (Foto: Marc Campos, Ocidental College)

As oliveiras, embora não sejam nativas da Califórnia, são incrivelmente resistentes às altas temperaturas e à seca, uma característica cada vez mais necessária no paisagismo do campus à medida que os verões se tornam mais quentes e os invernos mais secos devido às alterações climáticas.

"Esperamos que através desta colheita inaugural, e ao homenagear a abundância das árvores, tenhamos despertado uma apreciação em toda a comunidade pela sua resiliência distinta”, disse Linder.

Anúncios

Anúncios

No futuro, os funcionários da faculdade vêem potencial para oportunidades de investigação contínua sobre a qualidade do solo, qualidades organolépticas do azeite, impacto económico e maior consciência ambiental.

Está também prevista uma parceria de investigação com os departamentos de biologia e geologia para testar e remediar o solo utilizando práticas regenerativas para aumentar a disponibilidade de nutrientes e a capacidade de retenção de água.

Por exemplo, um projeto centra-se na compostagem de bagaço de azeitona no local para criar um fertilizante totalmente natural.

A Occidental também hospeda um curso de estudos alimentares, uma área de estudo interdisciplinar que abrange política ambiental, sociologia, cultura e religião e cinesiologia.

Este curso interdisciplinar é uma plataforma ideal para um projeto de pesquisa direcionado sobre produção sustentável de azeite, saúde e benefícios comunitários específicos do Occidental College.

A colheita da Ocidental foi inspirada em um evento semelhante no Scripps College. (Foto: Marc Campos, Ocidental College)

Os planos incluem convidar alunos e professores para participarem do processo de pesquisa e manutenção para tornar a colheita da azeitona uma tradição anual no campus.

Durante a colheita, o gabinete de sustentabilidade também foi abordado por docentes interessados ​​em fazer tinta a partir de azeitonas do campus, mostrando as múltiplas possibilidades de um evento como este.

"Depois de uma pausa de quatro anos em nosso escritório de sustentabilidade, foi muito gratificante que este fosse o evento inicial para uma nova era de programas de sustentabilidade em campus'”, disse Merel. "Mal posso esperar para ver até onde irão as futuras iterações desta nova tradição do campus.”

O envolvimento dos alunos também incluiu a concepção do rótulo do frasco. "Trabalhar com um aluno para desenhar o rótulo da garrafa foi uma das minhas partes favoritas deste projeto; A criatividade, o talento e a paixão de Alice Amdur pela arte têm sido contagiantes”, disse Merel. "Acredito que isso torna o azeite deste ano muito mais especial.”

"Esta foi uma grande oportunidade para reunir os interesses e talentos de todo o campus na criação de um produto sustentável e de origem local”, concluiu Linder.