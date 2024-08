Em busca de azeite com rótulo para fazer um dinheirinho

Um recente aparentemente menor decisão pelo juiz Brian F. Holeman do Tribunal Superior de Washington DC, Divisão Civil, em uma moção (solicitação) da réu mercearia Mohtamar, Inc. para julgamento sumário é, à primeira vista, suficiente para assustar qualquer parte interessada não treinada nas voltas e reviravoltas de o Direito Comum. No entanto, é de considerável importância.



O réu mercearia (entre outros) foi processado por um decano Mostofi em 2011, por violar a Lei de Procedimentos de Proteção ao Consumidor da DC (CPPA), vendendo o azeite da marca Pompéia com o rótulo errado de 'extra-virgem. Tendo tomado conhecimento do azeite incorreto depois de ler sobre o famoso 2010 Relatório UC Davis que nomeou Pompeia como um dos culpados do escândalo da rotulagem incorreta de extravirgem, o demandante prontamente comprou uma garrafa e moveu uma ação por 'ferimentos sofridos.

Grande parte da decisão é tomada com a questão de saber se o estatuto da DC permite que um consumidor processe quando ele lê sobre um produto rotulado incorretamente e o compra apenas com o propósito de intentar uma ação legal (ou seja, se ele / ela tem 'pé ') por lesões sofridas. Essa é uma questão importante, pois permitir que uma ação desse tipo possa abrir as portas para as ações de consumidores litigiosos por qualquer produto supostamente rotulado incorretamente - um evento que poderia colocar qualquer empresa de médio porte fora dnegócio em tempo recorde.

Baseando-se na jurisprudência anterior no sentido de que o requerente tem o direito "estar livre de práticas comerciais impróprias ”e pode processar mesmo que "não sofreu nenhum dano judicialmente reconhecível ”, a Corte rejeitou a defesa de que o autor "comprou conscientemente produtos que ele acreditava estarem com defeito e o fez com o propósito de entrar com um processo ", e, portanto, foi vítima de um "lesão auto-infligida. ”O juiz Holeman declarou:

" Nenhum precedente estabelece que o Tribunal deve aplicar uma " boa fé ”padrão para as ações de um reclamante, a fim de descobrir que o requisito de legitimidade foi atendido. Além disso, o Requerente não precisa demonstrar que sofreu qualquer dano físico, emocional ou financeiro (ênfase adicionada); uma violação legal real ou imediata é suficiente para estabelecer uma lesão de fato ”(p. 5) e considerou que: " A consideração do dispositivo é que o Requerente é um consumidor que se envolveu em uma transação de consumidor. Esta transação é protegida pelo CPPA. ” (p. 6)

Rejeitando (em parte) a moção para julgamento sumário, o juiz Holeman deixou as questões sobre se o consumidor 'expectativa razoável "foi violada e se ele pode provar por "evidência clara e convincente ”uma alegação de deturpação intencional nos termos do CPPA, a ser decidida no julgamento.

Pode-se notar que Pompeian, um importador e engarrafador de azeite com sede em Baltimore, foi o apenas para atingir o logotipo do Programa de Monitoramento de Qualidade do USDA para seus azeites extra virgens e orgânicos, depois que o azeite de oliva foi adicionado à lista de produtos elegíveis do USDA. Isso deveria logicamente tornar este processo em particular discutível, mas o incentivo que esta decisão fornece a outros litigantes vexatórios representa um perigo real para todos os produtores que optam por fazer negócios em Washington, DC