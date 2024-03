Registro de azeitonas Kalamata como propriedade intelectual renova polêmica na Grécia

Azeitonas de mesa Kalamata com Denominação de Origem Protegida (DOP) receberam proteção de propriedade internacional após terem sido registrados na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sob seu nome grego, Elias Kalamatas.

As azeitonas de mesa Kalamata DOP provêm da cultivar indígena grega Kalamon, produzida na prefeitura de Messenia, no sul do Peloponeso.

A OMPI, um registo internacional juridicamente vinculativo para Denominações de Origem (AOs) e Indicações Geográficas (IG), protegerá as azeitonas de mesa Kalamata DOP contra imitações e falsificações em 76 países em todo o mundo.

As azeitonas Kalamata da Messénia também ostentam um indicador geográfico protegido da União Europeia desde 1996.

"Continuamos inabalavelmente nossos esforços para defender e proteger a mundialmente famosa Denominação de Origem Protegida, apesar daqueles que tentam por todos os meios aboli-la”, disse a União de Associações Agrícolas de Messenia, que iniciou e monitorou o pedido da OMPI para azeitonas Kalamata, em um declaração.

"Capacitamos e investimos em denominações icônicas de DOP com visão, planejamento, inteligência científica e seriedade”, acrescentaram.

No entanto, a Associação Nacional Interprofissional Grega de Azeitonas de Mesa (Doepel) contradisse a declaração do sindicato, dizendo que era imprecisa e levantou suspeitas.

"É claro, como já frisámos muitas vezes, que ninguém se opõe ou tenta abolir a Elias Kalamatas DOP”, disse o interprofissional. "No entanto, importa salientar que a [azeitona de mesa Kalamata DOP] não apresenta qualquer potencial de exportação. Em particular, a maior quantidade exportada desde 1996… não excedeu 247 toneladas – 0.30 por cento das exportações gregas da variedade Kalamon/Kalamata.”

A disputa entre o Sindicato Messenia e o interprofissional nacional mostra que a cobiçada denominação Kalamata, que confere reconhecimento mundial ao produto, continua a dividir sector grego das azeitonas de mesa.

Os produtores de azeitonas Kalamon sediados na Messénia afirmam que o nome Kalamata designa um produto DOP e deve ser reservado apenas para azeitonas produzidas na região.

Os produtores de Kalamon de outras regiões argumentam que o nome Kalamata deveria ser usado livremente em toda a Grécia, uma vez que as azeitonas provêm da mesma cultivar.

O Estado grego e o Supremo Tribunal do país também foram envolvidos na disputa, sublinhando o abismo entre os produtores.

Em setembro de 2022, o governo grego emitiu um decreto ministerial permitindo que todos os produtores de azeitonas de mesa Kalamon do país utilizem a marca Kalamata.

A decisão de 2022 de registar novamente as azeitonas Kalamata na lista nacional de variedades vegetais, permitindo aos produtores de toda a Grécia utilizar o nome, foi um esforço para reverter uma situação decisão do Supremo Tribunal que derrubou o decreto ministerial de 2018 que inicialmente registrou azeitonas Kalamata na lista.

A libertação da marca Kalamata impulsionou significativamente as exportações de azeitonas Kalamon da Grécia, comercializadas como Kalamata ou Kalamata DOP para as produzidas na Messénia, cumprindo os requisitos da DOP.

No entanto, permitiu que a oliveira produtores de outros países para promover as suas azeitonas Kalamon como Kalamata, competindo diretamente com os produtores gregos.

Os produtores de azeitona de mesa messenianos recorreram novamente do decreto ministerial de 2022 ao Conselho de Estado grego, e a decisão do Supremo Tribunal ainda está pendente.

Em anos abundantes, a produção de azeitonas Kalamon/Kalamata na Grécia pode exceder 100,000 toneladas. Cerca de 80 por cento da produção é destinada à exportação para mercados internacionais, com um valor de exportação superior a 200 milhões de euros.