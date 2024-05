Espera-se que a colheita de azeitonas de Marrocos se recupere, apesar dos ventos contrários

As altas temperaturas, uma seca duradoura e o terremoto histórico assolaram os olivais marroquinos poucos meses antes do início do ano agrícola de 2023/24.

Esperamos que a produção seja superior à do ano passado, que foi catastrófico. - Rachid Benali, presidente da Federação Interprofissional Oleícola Marroquina

Apesar dos ventos contrários significativos do sector, as autoridades continuam optimistas de que a colheita deste ano ainda melhorará o rendimento do ano passado de 107,000 toneladas, significativamente abaixo do 200,000 toneladas produzidas em 2021/22 e 8% abaixo da média de cinco anos.

"Esperamos que a produção seja superior à do ano passado, o que foi catastrófico ”, disse Rachid Benali, presidente da Federação Interprofissional Oleícola Marroquina, à mídia local.

No entanto, ele acrescentou que os rendimentos finais dependem em grande parte da quantidade de chuva que cairá nos próximos dois meses.

De acordo com o Ministério da Agricultura de Marrocos, o país recebeu mais chuva no ano hidrológico de 2022/23 do que no ano anterior, 22 por cento mais, mas a precipitação total ainda ficou 32 por cento abaixo da norma.

Recentemente, choveu em todo o norte do país, incluindo em várias regiões importantes de produção de azeitonas, e espera-se mais chuva nas próximas semanas.

Embora a chuva vá ajudar na acumulação de petrazeite nos 750,000 mil hectares de bosques de sequeiro do país, Benali disse que danos significativos foram causados ​​durante o período de floração em Abril.

Entre 60 e 70 por cento das oliveiras sofreram com as temperaturas escaldantes da primavera. "As flores da oliveira queimaram por causa deste fenómeno climático, que é generalizado”, disse.

A primavera excepcionalmente quente foi seguida por um verão escaldante e ventos fortes, conhecidos como Chergui, que causaram ainda mais danos a algumas oliveiras do país.

Este fenómeno foi particularmente agudo na região central de El Kelâa des Sraghna, com alguns autoridades locais estimando essa produção pode cair 80 por cento em comparação com o ano passado devido a grandes danos causados ​​pelo vento.

Nas regiões orientais de Taza, Guercif e Outat El Haj, que abrigam 186,000 hectares de olivais, a produção deverá continuar a aumentar, apesar alguns agricultores relatando perdas significativas após tempestades de granizo no início de setembro.

No entanto, na região de Fez-Meknes, no nordeste de Marrocos, que abriga um terço dos olivais do país, o responsável agrícola Mostapha Mrhari disse à imprensa local que as oliveiras irrigadas não sofreram danos significativos.

Na região montanhosa de Al Haouz, localizada no epicentro do terramoto de magnitude 6.8 ocorrido em Setembro, que matou cerca de 3,000 pessoas, os agricultores ainda estão a trabalhar para limpar os escombros e determinar a extensão dos danos.

A região tem cerca de 124,200 hectares de olival, cerca de 10 por cento do total do país. De acordo com relatórios de mídia local, os bosques de alta densidade localizados no sopé das montanhas do Alto Atlas permaneceram praticamente ilesos.

Mais acima nas montanhas, os pomares tradicionais pertencentes a pequenos produtores foram danificados de forma mais extensa.

"Foram as comunidades montanhosas, que viviam em casas tradicionais de barro, as mais afetadas”, disse um produtor à imprensa local. "Estas comunidades praticam uma agricultura de subsistência baseada na arboricultura, como frutas e azeitonas, e na produção de ervas aromáticas, como o açafrão, para autoconsumo ou em pequenas quantidades vendidas no mercado local.”

Mais a sul, na região de Souss-Massa, localizada logo abaixo do epicentro do terramoto, a produção também deverá recuperar. Embora a área tenha evitado o pior do terremoto, os tremores ainda foram sentidos e causaram danos à infraestrutura. Foram relatados danos mínimos às oliveiras.

Após a seca que durou um ano, as autoridades de todo o país enfatizam a necessidade de investir nos olivais. Em maio, o governo concedeu à Federação Interprofissional Oleícola Marroquina 16.9 mil milhões de dirhams (1.54 mil milhões de euros) para investir na irrigação.

Segundo as autoridades, 37.5 por cento dos olivais do país são irrigados, num total de 450,000 mil hectares. Ainda assim, estes pomares são responsáveis ​​por entre 50 e 60 por cento da produção total.

A irrigação do resto dos pomares do país aumentaria significativamente a produção, o que as autoridades acreditam que irá melhorar a balança comercial internacional de Marrocos e menor preços internos persistentemente elevados.