Uma oficina de azeite e cultura em Jaén

Depois de celebrar a iniciativa da internet TwittsandAOVE que reuniu os amantes de EVOO (AOVE em espanhol) e no Twitter, os profissionais da empresa CM Europa se organizaram em 27 de marçoth um talk show em Martos (Jaén) chamado "Olive Oil & Culture ”com o objectivo de divulgar a cultura dos azeites, reflectir sobre o seu valor cultural e discutir a sua influência noutros elementos culturais das regiões mediterrânicas.

Rosa Mª Marchal López, gerente da CM Europa, explicou que o talk show incluirá as visões e opiniões de muitos profissionais de azeite.

Segundo Marchal, o simpósio é uma excelente oportunidade para aprender sobre os diferentes EVOOs, apreciar a harmonia de sensações que saem dos sucos de azeitona e descobrir a relação com outros elementos culturais, como pintura, literatura, história ou música.

"Conheça o seu azeite ”Workshop

Em março de 30th, A CM Europa também organizará o workshop "Conheça o seu azeite ”, com dois grupos de 25 alunos cada, com o objetivo de educar os jovens sobre as qualidades do azeite extra-virgem e seus benefícios à saúde.

O workshop incluirá um pouco de teoria e explicações sobre o que significam os azeites de oliva extra virgem usando como material didático os Piqui e Mandy: O mundo dos azeites virgens quadrinhos nos quais os personagens principais são dois animais do ecossistema das oliveiras: coruja e coelho.



Rosa M Marchal López

A iniciativa incluirá também uma degustação de EVOOs, com demonstração do conceito hedonista de degustações. Em seguida, os alunos serão convidados a um café da manhã que inclui pão com azeite de oliva extra virgem.

O workshop termina com uma visita guiada ao laboratório físico-químico e uma master class dedicada à articulação dos conceitos de química e física geral com os controlos de qualidade efectuados nos azeites.

Durante a visita aos laboratórios de microbiologia, Rosa Mª Marchal López irá explicar aos alunos o conceito de segurança alimentar e eles poderão discutir a análise sensorial e a sua importância na classificação dos azeites virgens extra.