Um grupo comercial de importadores americanos de azeite criticou o New York Times por um "difamatória e imprecisa ”sobre a adulteração de azeite na Itália. E Virgindade Extra autor Tom Mueller disse que ele era "consternado” por ter sido citado como fonte do artigo.



Não tive nenhuma contribuição sobre o conteúdo, checagem de fatos, etc. Gostaria de ter. - Tom Mueller

Em uma carta ao Editor Público do New York Times, Eryn Balch, vice-presidente executivo da North American Olive Oil Association, escreveu: "Estou chocado com este artigo difamatório sobre a adulteração do azeite italiano. Esta peça está repleta de declarações falsas apresentadas como se fossem fatos. ”

"Com as linhas entre jornalismo baseado em fatos e histórias anedóticas sendo cada vez mais difundidas pela mídia on-line, os leitores precisam poder confiar em instituições credíveis como o The New York Times para separar as duas ”, escreveu Balch. "Ao não revisar as declarações factuais feitas nesta peça, sua marca de confiança se tornou uma saída para os profissionais de marketing que atendem a si próprios. ”

Tom Mueller

O New York Times ofereceu um slideshow intitulado "Extra Virgin Suicide”, que apresentou 15 cartas sobre o processo de adulteração em grande escala na indústria do azeite na Itália. O artigo foi publicado no sábado pelo ilustrador do New York Times Nicholas Blechman e cita Mueller como sua única fonte.

Bechman é o diretor de arte da The New York Times Book Review. Ele não é um repórter do Times.

Em um e-mail, Mueller disse que "não sabia nada ”sobre o artigo do Times e foi "consternado” que seu nome foi anexado. "O autor e eu conversamos brevemente por telefone e trocamos um e-mail, nos quais dei a ele informações gerais sobre a indústria do azeite e o indiquei na direção de mais informações ”.

No entanto, Mueller parabenizou Blechman em um tweet logo após a publicação do artigo:

Até agora, o artigo foi compartilhado em todo o mundo e divulgado por inúmeras publicações online. No domingo, o site do New York Times listou-o em terceiro lugar entre os artigos mais enviados por e-mail.

Nicholas Blechman

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da gráfico, que o New York Times chamou "interativo”, apesar de não ter como os leitores comentarem, continha várias declarações que alarmaram os especialistas do setor com suas imprecisões e alimentaram mais um debate sobre um setor pelo menos tão repleto de desinformação quanto de fraude.

Uma das cartas da série dizia: "aproximadamente 69 por cento do azeite à venda nos EUA é adulterado. Presumivelmente, referia-se ao Estudo da UC Davis em 2010 que encontrou amostras de dez marcas importadas rotuladas de virgem extra em três supermercados da Califórnia (não exatamente uma amostra nacional) para ser abaixo do padrão - não que eles foram intencionalmente "medicado. ”

Outra ilustração implicava que a polícia italiana confia apenas em testes sensoriais, descartando análises químicas como "fácil de fingir. ”E "muitos ”produtores italianos, com suas refinarias "invadidos regularmente ”, são capazes de evitar processos, segundo o Times, graças à sua "conexões com políticos poderosos ”- um estereótipo que os especialistas estão chamando de exagerado e fora de alcance.

Bechman parece ter sido criticado por causa do artigo, twittando que estava recebendo cartas de químicos italianos enquanto lembrava aos leitores, "Eu sou apenas um ilustrador.

Recebendo cartas de químicos italianos sobre a ressonância magnética nuclear do azeite. Basta! Eu sou apenas um ilustrador. - Nicholas Blechman (@nblechman) 28 de janeiro de 2014

Em um Tweet anteriorBlechman agradeceu a Mueller e três outros ilustradores por sua ajuda no projeto.

O New York Times não respondeu a um pedido de comentário.

