Richard Gawel em uma lágrima

Richard Gawel

O líder do painel de degustação de azeite de oliva extra-virgem australiano e o blogueiro Richard Gawel é bem conhecido no setor por não ter medo de dizer o que pensa. E esse foi certamente o caso de falar recentemente com Olive Oil Times.

"Às vezes vou ao supermercado e tiro as coisas da prateleira, provo e penso 'isso é apenas lixo 'e pergunto-se o que diabos formuladores de políticas ao redor do mundo estão fazendo ”, disse o Dr. Gawel sobre a qualidade de alguns dos chamados EVOOs. "Se eles acham que esses azeites são bons, têm pedras na cabeça. ”

Eles provavelmente estão vendo todos esses comentários e pensando ' quem é esse cara?' - Richard Gawel

Fato pouco conhecido, o especialista em azeite de oliva começou como estatístico científico, projetando ensaios e analisando resultados. Isso sem dúvida explica sua obsessão por dados ao escrever seu blog sobre azeite Extra virgem liso.

Ele então trabalhou como palestrante de vinhos, antes de ser aproveitado pelo Associação Australiana de Azeite em 1997 para liderar um painel de degustação de azeite. Ele comandou o painel por oito anos antes de decidir desistir e começar como um consultor autônomo de azeite, enquanto ainda presidia uma série de feiras de azeite. Ele agora trabalha com pesquisa de vinhos, principalmente com fenólicos de vinho branco, e mora em Adelaide com sua esposa, dois adolescentes, um cachorro e um gato de quem ele não gosta.

Nada disso subjugou as postagens de seu blog, sua parcialidade em comentar sobre a desinformação sobre azeite que vê na Internet, seu papel na presidência de feiras de azeite, incluindo o cobiçado Australian National Olive Oil Show, ou seu atualizações do Twitter em todas as coisas EVOO.

O Dr. Gawel disse que, apesar de muitas pessoas fazerem a transição da indústria do vinho para a indústria do azeite, as duas são muito distintas. "Com vinho, você tem tantas variedades diferentes e diferentes níveis de álcool. Entender as complexidades de cada um é um trabalho para a vida toda ”, disse ele. "Com o azeite de oliva, as diferenças são mais sutis porque você está basicamente avaliando o suco de fruta, mas quando você obtém 50 azeites em um show e você tem que descobrir qual é o melhor, isso é realmente muito desafiador. ”

Nascido e criado em Adelaide, está muito longe dos lugares tradicionalmente associados à produção de especialistas em azeite. "Se você perguntasse a alguém no mundo do azeite de oliva onde seria o lugar mais remoto, acho que Adelaide, Melbourne ou Hobart, Austrália chegariam bem perto ”, disse Gawel.

E assim a Internet tende a ser sua saída para o mundo do azeite. Conhecido por ser franco, o Dr. Gawel disse que está apenas dizendo o que pensa e o que a maioria das pessoas tem medo de dizer. Não ter nenhum vínculo comercial importante com uma empresa de azeite em particular certamente ajuda.

"Eu faço um pouco de trabalho para uma empresa ou outra aqui ou ali, mas ganho tão pouco com isso que não venderia minha alma por isso ”, disse ele. "Por que eu iria querer mentir por causa dessa quantia de dinheiro? Essa é a outra coisa boa de estar a milhões de quilômetros de lugar nenhum. Eles provavelmente estão vendo todos esses comentários escritos por mim e pensando 'quem é esse cara? Oh, ele é apenas australiano, não se preocupe, ele não é ninguém '. ”

Mas suas opiniões certamente não serão ignoradas.

Uma questão que o Dr. Gawel se manteve no topo é a qualidade dos EVOOs europeus e a identificação incorreta. Ele disse que a indústria em todo o mundo precisa observar a qualidade do azeite que está sendo apresentado ao mercado de massa e está feliz por as autoridades de proteção ao consumidor da Andaluzia "teve coragem ”para sair e azeites de teste em toda a Espanha, descobrindo que metade deles não era realmente virgem extra.

O Dr. Gawel acredita que o Padrões dos EUA tem um longo caminho a percorrer. "Eles não são muito diferentes dos Normas do COI (Conselho Internacional do Azeite), na verdade, há muito pouca diferença. Se você realmente ler as letras miúdas, elas são tão confusas como sempre foram e, na verdade, você pode ter um azeite de oliva refinado blenddo e chamá-lo de várias coisas diferentes sob os padrões atuais. A definição de um bom conjunto de padrões é que um azeite deve se enquadrar em apenas uma categoria. Eu não vi os novos padrões australianos, mas espero que eles sejam muito melhores. Mas teremos que esperar para ver. ”

O Dr. Gawel disse que uma grande mudança na indústria é a melhoria contínua da qualidade dos azeites de oliva pelos grandes produtores, forçando os pequenos produtores artesanais de alto padrão a sair do mercado. "No passado, os azeites de alto volume encontrados em supermercados ao redor do mundo geralmente eram de qualidade muito baixa. Mas acho que as coisas vão mudar muito em breve se você olhar para os grandes produtores Chileaqui na Austrália - Curva de limite e os gostos - e na Califórnia. Pela primeira vez, veremos azeites realmente bons, frescos e de boa qualidade chegando às prateleiras dos supermercados a preços de supermercado. ”

Muitos dos maiores produtores estão agora transformando azeitonas em azeites de qualidade assim que são colhidas, algo com que um pequeno produtor só poderia sonhar. O Dr. Gawel disse que esses azeites estão encontrando níveis de acidez graxa livre (um indicador importante da qualidade do azeite de oliva) de 0.1 e 0.15, baixos níveis de peróxidos e que são frescos e frutados.

Richard Gawel disse que uma questão que não está sendo amplamente discutida é a redução no consumo de azeite extra-virgem e de azeite em geral na Europa. "Se você olhar para Espanha, Itália e principalmente na Grécia, o consumo per capita caiu significativamente nos últimos 10 anos. O COI nunca fala sobre isso porque na verdade não quer que ninguém fale sobre isso. ”

Ele disse que o consumo anual per capita na Grécia caiu de algo entre 28 e 21 litros nos últimos 10 anos. "É muito azeite de oliva. Você tem que fazer a pergunta, 'por que as pessoas na Europa não comem tanto azeite como antes? ' Em todos os outros países do mundo - EUA, Austrália, Alemanha e Grã-Bretanha - o consumo está estável ou aumentando ”

Anúncios

Anúncios

"Na Europa, eles estão fazendo esforços promocionais para Índia e China, o que é ótimo. Se você conseguir que as pessoas na China comam pelo menos uma gota de azeite de oliva por ano cada, todos nós seremos ricos, mas é um longo caminho para fazer isso. ”

O Dr. Gawel certamente está fazendo sua parte para ajudar a manter as indústrias do vinho e do azeite em movimento. Como parte de seu trabalho, ele prova vinho quase todos os dias e prova mais de 500 azeites por ano. E esse é apenas seu trabalho diário.

Em casa, ele disse que um de seus filhos realmente gosta do EVOO e o coloca em tudo, enquanto o outro "não liga menos ”. "São crianças para você - ele disse.

Mesmo apesar do grande número de azeites que tocaram seu paladar, seu apetite por provar azeites de boa qualidade não diminuiu. "Seria bom ver mais alguns azeites europeus frescos superdutores que pudéssemos experimentar, mas, novamente, a Austrália está um pouco fora do caminho ”, disse o Dr. Gawel.

Mas ele disse que uma das melhores coisas da indústria australiana é sua capacidade de experimentar e experimentar novas blends com suas diversas variedades e estilos de azeite, que variam dos estilos da Toscana às variedades espanhola e grega e com azeitonas verdes, gama e azeitonas mais maduras.

"É muito aberto sobre o que constitui bons azeites aqui. Algumas das combinações que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Compramos alguns azeites para cães aqui de produtores australianos nas prateleiras dos supermercados, mas acho que o principal é que o problema não é sistêmico. O que descobri é que os azeites australianos nas prateleiras dos supermercados australianos são realmente de boa qualidade e bastante consistentes, exceto os estranhos.

Entre seus vários compromissos com o azeite e o vinho, o Dr. Gawel também consegue dedicar tempo a algumas de suas outras paixões, que muitas vezes encontram seu caminho no feed do Twitter (@oliveoilguy), como os direitos humanos. Como um membro de A Anistia Internacional, ele disse que se sente privilegiado por viver em um país "onde você pode realmente dizer o que pensa e não ficar preso por isso ”.

Quando ele tem tempo para pescar, ele também escreve sobre isso. "Isso é uma coisa muito autocomplacente de se fazer ”, disse ele. Jardineiro experiente, seus tomates também podem ser mencionados, principalmente "provocam ”os vizinhos. "Eu adoro críquete. Meus amigos americanos acham que é a coisa mais engraçada do mundo, como alguém poderia sentar na frente da televisão por cinco dias e assistir a um sorteio ”, disse ele.

"E sempre adorei a AFL (Australian Football League). Eu sou um forte defensor do Melbourne Futebol Clube (conhecido como Os demônios) Sou um ciclista entusiasta quando não estou sendo atropelado por carros, o que já fiz algumas vezes e estive no hospital. Acho que os ciclistas passam por momentos difíceis, não somos bem atendidos assim. Mas, além de andar de bicicleta, pescar e assistir críquete, isso é realmente sobre a minha vida. ”

Já no domingo, ele cuidará de seu jardim, dará um passeio de bicicleta se sentir vontade, escreverá seu blog, convidará alguns amigos para tomar algumas cervejas e passará algum tempo com seus filhos.

"Muitas pessoas pensam que meus domingos podem ser desperdiçados, mas eu nunca os vi desperdiçados ”, disse ele.

.