Os olivicultores australianos iniciam a colheita com expectativas mistas

Devido ao baixo rendimento das colheitas, alguns produtores australianos começaram a colher mais cedo. No entanto, outros relataram resultados mais favoráveis ​​​​e planejam começar a colher suas azeitonas em abril.

Michael Southan, presidente-executivo da Australian Olive Association, confirmou que a colheita será ligeiramente inferior à do ano passado.

"Em algumas áreas a floração foi boa, mas a frutificação não foi tão boa”, disse ele. Olive Oil Times. "Os grandes bosques parecem ter os rendimentos esperados.”

"Os principais desafios serão os perenes de ter disponibilidade de colheitadeiras contratadas para os pomares menores e processadores contratados”, acrescentou.

Amanda Bailey, membro do comitê da Australian Olive Oil Association, confirmou que alguns produtores foram afetados por condições climáticas adversas durante a floração, flutuações de temperatura e outras variáveis ​​ambientais.

Ela disse que isso reduziu as colheitas em muitas regiões olivícolas da Austrália. A Australian Olive Oil Association estimou a produção em 18 a 19 milhões de litros na safra anterior.

"O desafio de um ano de colheita leve na Austrália vai além do impacto imediato na produção de frutas”, disse Bailey. "Também tem implicações significativas para outros sectores, nomeadamente a indústria a granel que impulsiona a oferta de exportação e o serviço alimentar.”

De acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional, a Austrália exportou 2,000 toneladas de azeite na safra 2022/23, um segundo declínio consecutivo em relação ao recorde do país de 4,000 toneladas em 2020/21.

"Devido a um ano de colheita leve na Austrália, alguns produtores já ligaram suas máquinas de colheita e começaram a processar os lotes iniciais de frutas”, disse Bailey.

Ela destacou que a escassez da produção de frutas se traduz em problemas de oferta e demanda, criando um efeito dominó nos mercados.

"Como resultado da redução da oferta de frutas, na Austrália, praticamente não há oferta de azeite a granel disponível, levando a um desequilíbrio adicional entre a oferta e a procura”, disse Bailey. "Consequentemente, esperamos que os preços mais elevados persistam à medida que os produtores enfrentam a diminuição da disponibilidade de azeite.

"As repercussões do ano agrícola leve repercutem e, em resposta, os produtores estão aproveitando este tempo para avaliar estratégias de poda para aumentar a resiliência das árvores para culturas futuras”, acrescentou Bailey.

Ela disse que a colheita reduzida deste ano, resultado de algumas colheitas abundantes, representa extremos opostos do espectro em relação à produção; ambos os cenários têm implicações significativas para produtores, mercados e consumidores.

"Anos de colheitas abundantes resultam num aumento da oferta, preços mais baixos e estímulo económico, enquanto anos de colheitas leves levam a rendimentos reduzidos, preços mais elevados e desafios financeiros para os produtores”, disse Bailey. "Será interessante ver como tudo se desenrola. Os produtores precisam de garantir que o seu petrazeite pode ser esticado tanto quanto possível ao longo das cadeias de abastecimento para obter o máximo retorno.”

Richard Seymour, gerente geral da Mount Zero Olives, uma empresa que fornece azeitonas em Victoria e no Sul da Austrália, disse Olive Oil Times que esperava começar a receber azeitonas verdes de mesa Cerignola para fermentação em meados de março e lançar uma colheita antecipada Picual azeite virgem extra em abril.

"Conversando com nossos principais produtores, esperamos que esta colheita seja boa, mas inferior à da temporada passada”, disse Seymour. "Isto se deve em grande parte à geada em algumas áreas de cultivo pouco antes da floração.”

"O desafio tem tudo a ver com o desafio contínuo de oferta e preços que a indústria global enfrenta atualmente”, acrescentou. "Um dos principais focos do nossnegócio é o fornecimento ao setor de serviços de alimentação, e não tenho certeza de como o setor suportará outro aumento de preços de 25%.”

Enquanto isso, o maior produtor da Austrália, Cobram Estate, planeja iniciar a colheita em meados de abril se as condições climáticas forem as esperadas.

Embora a Cobram Estate espere uma boa colheita, outros produtores estão menos optimistas depois de terem sido afectados pelo clima irregular. (Foto: Cobram Estate)

"A safra de 2024 está caminhando bem, com estimativas iniciais alinhadas com as expectativas”, disse Leandro Ravetti, codiretor executivo e mestre moleiro da empresa. "É importante lembrar que este é um ano agrícola de menor rendimento em muitos dos nossos pomares australianos e que os rendimentos finais estão sujeitos aos riscos normais associados à produção agrícola.”

"A floração para a safra de 2024 começou em meados de outubro nos pomares australianos de Cobram, com plena floração em nosso pomar Boundary Bend ocorrendo durante a última semana de outubro e durante a primeira semana de novembro em nosso pomar Boort”, acrescentou. "Isso foi apenas alguns dias antes da média de longo prazo.”

Ravetti disse que a empresa também prevê uma floração menor em algumas partes de seus olivais de Boort do que o esperado inicialmente, compensada por colheitas maiores do que o esperado em outros lugares.

Ele atribuiu este último ao início do ano agrícola mais úmido do que a média (de outubro a setembro) e a outras condições favoráveis ​​experimentadas na Austrália durante o período de floração.

Também em Vitória, Propriedade de oliveiras do Cabo Schanck da Península de Mornington, no país, espera uma boa colheita este ano.

"Parece que as árvores estão carregadas de frutas”, disse o coproprietário Stephen Tham. "Faltando cerca de três meses para a colheita, eles estão se desenvolvendo bem. A pressão de doenças nas árvores, predominantemente fuligem, não parece ser uma preocupação até agora. Prevemos que a colheita provavelmente superará a do ano anterior.”

Tham disse que apesar do Bureau of Meteorology prever um período seco, verão quente devido ao El Niño depois de três anos de chuva, estão em pleno verão, o que não aconteceu.

"O final da primavera e o início do verão nos viram encharcados regularmente por chuvas, especialmente nos estados do leste e nordeste e, em menor extensão, no sul, em Victoria”, disse Tham. "Nosso Natal viu as chuvas mais fortes. As temperaturas não têm sido muito altas desde então. Felizmente, o encharcamento ocorreu após a frutificação e não perdemos muito.”