Importadores de azeite pedem ao FDA 'padrão de identidade aprimorado'

A Associação Norte-Americana de Azeite (NAOOA) apresentou uma petição à Food and Drug Administration (FDA) para um "padrão de identidade aprimorado para o azeite e o azeite de bagaço de azeitona ”para definir os diferentes graus de azeite e os métodos analíticos utilizados em sua determinação.



A NAOOA, cujos membros são empresas que importam azeite para os EUA, disse que primeiro solicitou o FDA com o mesmo objetivo no 1990.

A petição, datada de 9 de julhoth, é visto como uma resposta a um movimento no início deste ano pelos produtores de azeite americanos. Um grupo liderado por Adam Englehardt, vice-presidente do California Olive Ranch, elaborou uma ordem de marketing federal na esperança de estabelecer padrões de qualidade mais altos, redefinir as notas e exigir novos testes de todo o azeite produzido nos Estados Unidos. Se adotadas pelo USDA, fontes da indústria disseram que os produtores domésticos pressionariam para que as regras também se aplicassem às importações.

Os importadores, por outro lado, pedem um alinhamento dos padrões comerciais dos EUA com os estabelecido pelo Conselho Oleícola Internacional. Noventa e nove por cento do azeite consumido pelos americanos é importado.

Em um comunicado, o vice-presidente executivo da NAOOA, Eryn Balch, disse "Devemos aproveitar a devida diligência já realizada por parte dos apoiadores da indústria, legisladores estaduais e do USDA, que demonstra que há um interesse substancial, bem como benefícios para o consumidor e o comércio, em exigir uma definição comum dos graus de azeite e métodos de prova relacionados com a categoria de azeite. Um alinhamento do padrão federal é a última peça do quebra-cabeça para facilitar o caminho no aspecto crítico da aplicação. ”