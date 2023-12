O endurecimento das regulamentações hídricas na Califórnia pode estimular o cultivo de azeitonas

Apesar da desenvolvimento do El Niño no leste do Oceano Pacífico, resultando em um 2023 chuvoso para a Califórnia, os especialistas em clima preveem que o Golden State continuará a se tornar mais quente e mais seco.

De acordo com o gabinete do governador Gavin Newsom, condições climáticas mais quentes e secas devido a das Alterações Climáticas poderia reduzir o abastecimento de água do estado em até 10% até 2040.

As oliveiras usarão bastante água se forem totalmente irrigadas; se um produtor está ou não conservando água depende de como ele administra o pomar, o que nem sempre é fácil de acertar. - Caitlin Peterson, diretora associada, PPIC Water Policy Center

O Instituto de Políticas Públicas da Califórnia (PPIC) estima que 40% de toda a água do estado é usada na agricultura. À medida que o estado promulga regulamentações hídricas mais rigorosas e incentiva uma melhor eficiência no uso da água, alguns agricultores já estão apostando em azeitonas resistentes à seca como uma cultura do futuro.

"As azeitonas não são a única cultura arbórea que pode suportar um pequeno déficit de irrigação, mas as azeitonas se destacam por sua tolerância à seca”, disse Caitlin Peterson, diretora associada do PPIC Water Policy Center. Olive Oil Times.

Veja também: As oliveiras podem ajudar a vencer as mudanças climáticas

"Eles podem crescer em terras muito marginais com solos pobres, algo que não pode ser dito de muitas das culturas arbóreas dominantes na Califórnia, como amêndoas, nozes ou frutas com caroço”, acrescentou ela,

De acordo com Peterson, tanto as azeitonas de mesa quanto as oleaginosas são resistentes à seca. As azeitonas de mesa podem recuperar rapidamente o tamanho dos frutos após uma redução temporária na irrigação, até mesmo uma redução de 50% no meio do verão. No entanto, eles podem suportar reduções ainda mais severas com uma pequena redução de rendimento (dez por cento).

No caso das azeitonas oleaginosas, algumas restrições hídricas são benéficas porque mantêm o crescimento vegetativo sob controle para permitir que o pomar seja cultivado em sebes. O estresse hídrico pode reduzir o tamanho dos frutos, mas isso é menos importante para a produção de azeite.

"Embora isso não seja visto com frequência na Califórnia, as azeitonas eram tradicionalmente cultivadas em sistemas de cultivo seco”, disse Peterson. "Isso significava não haver irrigação e espaçar as árvores para evitar a competição pela umidade do solo.”

"O facto de as azeitonas serem bem adaptadas a esse tipo de sistema diz muito sobre a sua adaptabilidade e o potencial para fazer ajustes de gestão para uma produtividade contínua mesmo sob escassez de água”, acrescentou.

De acordo com Peterson, as azeitonas cultivadas em sequeiro ainda não se mostraram economicamente viáveis ​​na Califórnia. Ainda assim, poderá haver mais margem para elas, à medida que a disponibilidade de água para irrigação diminui em algumas áreas.

Os sistemas de água de oliva surgiram no contexto das recentes condições de seca na Califórnia e das preocupações contínuas com a seca.

Peterson disse que há evidências claras de que as mudanças climáticas estão levando a secas mais frequentes e intensas na Califórnia.

As secas mais quentes retiram mais água dos solos e da vegetação, o que pode criar um ciclo de stress nas plantas que intensifica ainda mais as condições de seca.

Um resumo detalhado da política do PPIC destacou as questões relacionadas com a seca e a agricultura e o seu impacto, especialmente no Vale de San Joaquin, na Califórnia.

A PPIC enfatizou que a seca contínua tem o impacto na redução da disponibilidade de água e no aumento da procura de água pelas culturas. O resumo descreveu a situação dinâmica, "uma seca acelerada – alimentada pelas alterações climáticas – está a restringir a disponibilidade de água e a aumentar a procura de água pelas culturas.”

"A preocupação com secas prolongadas como a que vimos de 2012 a 2016 é que não se pode saltar uma época de irrigação numa plantação de árvores”, disse Peterson. "Vimos muitos pomares de amêndoas sendo destruídos durante aquela seca porque os produtores não tinham água e não tinham condições de mantê-los se não estivessem produzindo.”

Anúncios

Anúncios

"Isso é uma grande perda se suas árvores ainda não estiverem chegando ao fim de sua vida produtiva”, acrescentou ela.

A água subterrânea é outro fator a considerar quando se trata de abastecimento de água. As águas subterrâneas costumavam ser a reserva de seca para os produtores. Quando a água superficial se tornou escassa no passado, os produtores puderam compensar a diferença bombeando do solo a quantidade de água necessária.

Isso não é possível agora porque a Califórnia está a começar a implementar a Lei de Gestão Sustentável das Águas Subterrâneas de 2014.

"Os cortes no bombeamento que ocorrerão para levar o uso das águas subterrâneas a níveis sustentáveis ​​são críticos para a viabilidade da agricultura a longo prazo, especialmente em áreas como o Vale de San Joaquin”, disse Peterson.

No entanto, ela alertou que entre 200,000 mil e 365,000 mil hectares de terras irrigadas, cerca de 10 por cento do total no Vale de San Joaquin, poderiam sair da produção para reduzir a procura.

"Estimamos uma redução de 20% no abastecimento de água em relação ao que estamos trabalhando atualmente até 2040, apenas no Vale de San Joaquin, devido aos efeitos combinados da Lei de Gestão Sustentável de Águas Subterrâneas, mudanças climáticas e regulamentações ambientais mais rigorosas”, disse Peterson. .

"Quando se acrescenta uma seca à Lei de Gestão Sustentável das Águas Subterrâneas, as coisas ficam ainda mais difíceis de gerir”, acrescentou. "Meu palpite é que você poderá começar a ver mais olivais em áreas marginais que não conseguem mais sustentar as árvores mais sedentas.

A Denunciar sobre as reduções do abastecimento de água relacionadas com a Lei de Gestão Sustentável das Águas Subterrâneas previu que a transição seria um desafio.

Os esforços para aumentar o abastecimento de água incluem a recarga de águas subterrâneas, o comércio de água e métodos para gerir a crescente escassez de água. Mesmo na melhor das hipóteses, Peterson sublinhou que aproximadamente 202,000 hectares poderão necessitar de pousio no Vale de San Joaquin.

Usos alternativos promissores da terra podem envolver desenvolvimento solar, culturas com limitação de água, restauração de hábitos, bacias de recarga e novas habitações eficientes em termos de água, conforme descrito no relatório.

Peterson observou pesquisas e orientações bem documentadas sobre irrigação deficitária regulamentada disponível para os olivicultores. Ela informou que os recursos universitários são um excelente lugar para aprender sobre práticas específicas.

Estes recursos podem dar aos olivicultores uma ideia precisa de quanto a irrigação pode ser reduzida quando a água é escassa e as fases adequadas de crescimento e reprodução para o fazer.

As azeitonas não são tão sensíveis ao momento da irrigação deficitária como outras culturas arbóreas. No entanto, Peterson informou que é melhor evitar alguns estágios, se possível.

Alguns mitos persistentes sobre os sistemas de água de oliva e o uso da água na Califórnia são difíceis de abalar.

"As oliveiras usarão bastante água se forem totalmente irrigadas; se um produtor está ou não conservando água depende de como ele administra o pomar, o que nem sempre é fácil de acertar”, disse Peterson.

"Eu também acho que as pessoas tendem a se concentrar demais em aumentando a eficiência dos sistemas de irrigação como a chave para usar menos água”, acrescentou ela. "Sistemas de distribuição mais eficientes ajudam a reduzir o uso de água por acre, mas esquecemos que isso pode permitir que um produtor plante mais hectares porque está usando menos água por acre. A chave é observar o uso total de água, e não as gotas por acre.”