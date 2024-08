Sarah Schwager

A Corporação de Desenvolvimento de Pesquisas e Indústrias Rurais do governo australiano lançou seu mais recente Plano de Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão (RD&E) da Indústria de Oliva Australiana para 2010-2015.

O plano estabelece objetivos para ajudar a proteger e promover uma indústria que cresceu rapidamente em um curto período de tempo, mas parece destinada a se nivelar se a seca severa, as mudanças climáticas, a lealdade do consumidor, a competição de exportação, os desafios de marketing e a situação financeira internacional não forem. abordado.

Embora as azeitonas façam parte da cultura australiana desde a colonização europeia, o renascimento da indústria olivícola australiana começou por volta de 1995, de acordo com o relatório, passando de um "indústria caseira ”entrando em sua fase inicial de uma indústria tecnicamente sofisticada, estabelecendo a Austrália entre as nações produtoras de azeitonas.

A produção de azeite do ano passado foi estimada em 15,000 toneladas (acima de 2,500 toneladas em 2004) e cerca de 3,200 toneladas de azeitonas de mesa, para um valor de varejo combinado de mais de AU $ 185 milhões (US $ 164 milhões). As expectativas são de que se transforme em um "indústria madura até o final desta década.

O co-autor do relatório Ian Rowe diz que enquanto os grandes produtores - menos de 20 localizados no centro-norte de Victoria e no oeste da Austrália ao norte de Perth, representando mais de 70% da produção anual do país - estão sendo reconhecidos por sua produção e processamento eficientes e modernos métodos, produtores menores estão tendo dificuldades para competir nos supermercados pelo preço.

"A confusão do consumidor sobre o que pode ser rotulado como azeite de oliva extra virgem também não ajuda, especialmente quando o consumidor está comparando um produto importado mais barato com um produto produzido localmente, ambos rotulados como azeite de oliva extra virgem. ”

Atualmente, a Australian Olive Association (AOA) está enfrentando esse problema com sua iniciativa do Código de Prática da Indústria.

O Sr. Rowe, que é membro fundador da AOA e foi Presidente de 1998 a 2000, diz que o rápido crescimento da indústria deve se estabilizar nos próximos anos.

"As novas plantações diminuíram e, com as indicações atuais, a produção chegará ao final desta década ”, afirmou. "A falta de água para irrigação, questões financeiras, incluindo a taxa de câmbio australiana, a variabilidade climática e o desaparecimento dos esquemas de investimento gerenciado são fatores que contribuem para a queda de novas plantações. ”

O plano abrange quatro objetivos - Pesquisa de Mercado e Desenvolvimento de Produto; Olivicultura Econômica e Ambientalmente Sustentável; Lidando com Mudanças Climáticas e Variabilidade; e Comunicação, Coordenação e Treinamento - cada um com várias estratégias, que formarão a base para um projeto de pesquisa.

As prioridades do primeiro objetivo abordam as intenções de compra dos consumidores de azeite, as percepções dos consumidores sobre os usos apropriados do azeite e das azeitonas de mesa e as atitudes em relação às embalagens não tradicionais de varejo, como vidro leve, plásticos, "bag in box ”e latas pequenas, ao contrário das pesadas garrafas de vidro escuro tradicionalmente usadas para embalar azeite de oliva extra virgem, que são um fardo pesado para a indústria em termos de custo e pegada ambiental da indústria.

Paul Miller

Presidente da AOA Paul Miller diz que as estratégias são definitivamente necessárias, com os preços do azeite em níveis históricos baixos em todo o mundo. "Nos disseram que isso se deve às situações financeiras nos principais países produtores - Espanha, Grécia, Portugal e, em certa medida, na Itália - impulsionando o comportamento de vendas para gerar fluxo de caixa ”, afirmou. "Isso está dificultando a vida de todos na cadeia de valor, exceto os varejistas. ”

A indústria também deve lidar com os problemas de seca da Austrália e as mudanças climáticas.

Para reduzir os efeitos das mudanças climáticas e da variabilidade, o relatório diz que estratégias de sobrevivência são necessárias no futuro imediato para bosques afetados por extremos climáticos repentinos e, olhando mais adiante, para aqueles afetados por mudanças de longo prazo nos padrões climáticos. As diretrizes também são essenciais para minimizar o uso da água, mantendo o rendimento e a qualidade do azeite.

Rowe diz que embora muitos dos grandes pomares tenham acesso a água de irrigação de boa qualidade e de longo prazo - graças às atuais políticas de irrigação do governo - alguns podem ter dificuldades. Mas ele diz que alguns dos pomares menores, que estão mais espalhados geograficamente pelo continente, já estão sentindo os efeitos das mudanças nos padrões de temperatura e precipitação.

Miller, por outro lado, diz que as azeitonas são mais duras que muitas outras culturas e o governo as considera adequadas para condições mais quentes de secagem, em comparação com outras culturas tradicionais. "Apesar dos desafios em relação ao suprimento de água e à variabilidade climática, a Austrália não está sozinha - a Espanha enfrentou desafios nos últimos anos ”, afirmou. "É possível que alguns novos players entrem na indústria da Europa. ”

A Austrália também deve desenvolver maneiras de competir com outros novos e rapidamente expansão das indústrias de azeite, de lugares como Argentina, Chile e Estados Unidos, para garantir negócio de mercados consumidores de azeite emergentes, como China e a Índia.

O Sr. Miller diz que o mercado mundial confia na agricultura australiana. O país é conhecido pelo azeite de oliva extra virgem de alta qualidade com baixa acidez graxo livre (AGL). Sessenta e dois por cento dos azeites australianos têm um FFA abaixo de 0.19%, de acordo com os dados de 2003 a 2009, enquanto 94% têm um FFA abaixo de 0.4%. Isso está bem abaixo do nível internacionalmente reconhecido para o azeite de oliva extra virgem de 0.8% e comparável aos 0.16% relatados para pequenos produtores da Toscana.

Miller diz que a AOA também está ciente das investigações de países europeus que buscam estabelecer novas plantações na Austrália. "Eles dizem que estão prevendo condições mais duras para a União Europeia depois de 2013, quando esperam uma redução significativa nos subsídios para a indústria do azeite ”, disse ele.

Ele diz que também há alguma atividade preliminar de empresas asiáticas. "Atualmente, há mais atividades na China do que Índiae a Austrália tem fortes conexões com esses mercados asiáticos ”, observou Miller.

O quarto objetivo abrange a educação do produtor, a melhoria da coesão e coordenação da indústria, o fortalecimento das estruturas e coordenação entre os órgãos da indústria, o desenvolvimento de um processo de financiamento de taxas estatutárias e um programa de formação profissional credenciado nacionalmente e a introdução de uma Estratégia de Gestão Ambiental da Indústria da Oliva.