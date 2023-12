Uma colheita de azeitonas sob bombardeio no sul do Líbano

RMEICH, Líbano – "Desculpe pelo atraso da reunião, mas você sabe, é época de colheita da azeitona e preciso ir para lá antes do final do dia. Caso contrário...” O discurso do Padre Nagib é interrompido pelo som de um bombardeio.

No topo de uma montanha próxima, a fumaça sobe. Os arredores de Rmeich, uma aldeia cristã no sul do Líbano, têm estado sob constante bombardeamento desde 7 de Outubro.th, o dia em que o Hamas atacou Israel.

O Hamas é a organização política e militar que governa Gaza e é designada como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por sete outros países.

Veja também: O clima do Líbano está se tornando menos propício ao cultivo de oliveiras

Até agora, quase 18,000 mil palestinos e pelo menos 1,200 israelenses morreu no conflito, de acordo com o Associated Press. No Líbano, cerca de 20 civis e quase 100 militantes morreram.

As mãos do padre Nagib estão verdes e pretas enquanto ele passava a tarde colhendo os frutos de suas árvores. Seu bosque fica bem na fronteira com Israel.

Tal como ele, muitos aldeões desta parte do Líbano têm azeitonas nos seus campos para consumo interno ou para vender como forma de subsistência.

Segundo dados do Ministério da Agricultura libanês, o setor oleícola no Líbano conta com mais de 110,000 olivicultores e cerca de 200,000 parcelas com 12 milhões de árvores. O sindicato local de agricultores estima que 20% a 30% da produção nacional provém do sul do Líbano.

O setor oleícola é importante no Líbano, não só do ponto de vista económico, mas também cultural. Mais da metade das árvores tem mais de 500 anos, segundo pelo menos uma estimativa.

Embora a crise económica e social, que atravessa o país nos últimos quatro anos, tenha impactou a produção de azeite do país, os conflitos no sul do Líbano entre o Hezbollah, um partido político e grupo militante com ligações ao Irão, e o exército de Israel estão a tornar as coisas ainda mais difíceis este ano.

O governo libanês disse que 40,000 oliveiras foram queimadas desde o início do conflito.

A fumaça sobe de um ataque aéreo israelense perto de Yaroun, no sul do Líbano, domingo, 10 de dezembro de 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Se algumas pessoas decidissem ficar para salvar a colheita, mais de 50,000 mil pessoas voariam para o sul. Alguns deles que conhecemos num campo de deslocados em Tyr (ao norte de Rmeich) eram trabalhadores agrícolas. As azeitonas ficam nas árvores de alguns campos porque ninguém as consegue colher.

Em Deir Mimas, a norte de Rmeich, mas ainda perto da fronteira, o som dos aviões é quase constante.

Veja também: Cultivando cultivares italianas na casa histórica de Olive Tree

Os trabalhadores sírios regressam dos olivais, onde tentam apressar-se para colher o máximo que podem.

Esta aldeia precisou de 400 trabalhadores no campo durante a época passada. Contudo, este ano, muitos já partiram por causa do conflito. Mesmo que Deir Mimas não tenha sido atingido diretamente, foi no meio das lutas.

Sentada à mesa no jardim, Hanoune, que se recusou a fornecer seu nome completo, termina o almoço. Apesar do sorriso e da recepção calorosa, a moradora não consegue esconder suas preocupações com a temporada deste ano.

"Às vezes, quando estamos no campo, podemos ouvir os bombardeamentos. É assustador. Mas às vezes não conseguimos”, disse ela enquanto descascava uma tangerina.

Hanoune depende dos seus olivais e de uma casa de hóspedes para o sustento da sua família. Ela sabe que este ano não será bom para nenhum dos dois.

"Estamos à espera das azeitonas e depois vendemos”, disse ela. "Todo ano é assim, mas e este ano? Fiz sabão com o azeite, a embalagem e outras coisas, isso me custou muito dinheiro.”

"Mas agora não posso vendê-los”, acrescentou ela. "Pode esperar até o próximo ano, mas como vou viver enquanto isso?”

Hanoune teme uma escalada na fronteira, semelhante ao que aconteceu em 2006. Durante o conflito de 34 dias entre o Hezbollah e Israel, quase toda a infra-estrutura local foi bombardeada.

Iria acrescentar outro desafio à época de colheita deste ano, mais danos colaterais da fúria da humanidade.