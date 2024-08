O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Cortijo de Suerte Alta Coupage O azeite de oliva extra virgem natural, produzido em Córdoba, Espanha, bateu um forte contingente de alimentos internacionais e foi nomeado como um dos 50 melhores alimentos na Inglaterra no Great Taste Awards realizado no Reino Unido.



O azeite, que está sob o controle do conselho regulatório DOP Baena, foi escolhido entre mais de 8,800 diferentes alimentos e bebidas especiais de todos os cantos do mundo por um painel de 350 juízes. Os 50 melhores produtos foram selecionados por esses jurados, que são gourmets e provadores profissionais, e aparecerão em um guia anual exclusivo.

Os juízes presentes nos prêmios 2012 incluíram rostos conhecidos, como o vencedor do Masterchef do Reino Unido, Mat Follas, o crítico de restaurante Charles Campion e os escritores de alimentos Lucas Hollweg e Xanthe Clay, além de mais de compradores de alimentos 300 dos principais refeitórios e delicatessens, como aqueles de Harrods e Selfridges.

Os prémios, atribuídos pela Guild of Fine Food do Reino Unido, são altamente competitivos, com várias estrelas atribuídas a produtos de acordo com as opiniões dos provadores. Os produtos podem receber um prêmio de uma, duas ou três estrelas de ouro, ou a maior honra de todas, um lugar na lista dos 50 primeiros. Para obter a classificação de três estrelas, um produto deve satisfazer pelo menos 25 dos provadores, mas para atingir o nível mais alto da lista dos 50 melhores, 50 ou mais provadores precisam aprovar o produto para um sabor único.



Cortijo de Suerte

O azeite Cortijo de Suerte é o único azeite a fazer parte dos 50 primeiros cortes deste ano, entre uma lista dos melhores produtos alimentares britânicos e importados, que vão desde a cremalheira de bacon fumado da Irlanda ao mel de tomilho grego. Outros azeites para a obtenção de estrelas de ouro incluíram a Delicatessen Artisan Espanhola Ultracomidas ' Prado de Rey virgem extra e beneolivas ' Señorio de Jaime Óleo extra virgem Rosell.

Cortijo de Suerte Alta é um azeite virgem extra orgânico, produzido a partir de uma blend de azeitonas Picudo, Hojiblanco e Picual em uma tradicional propriedade familiar no sul da Espanha. Fundada em 1924, a propriedade é composta por 255 hectares de olivais, com uma produção de cerca de 250,000 Kg de azeite por ano.

Em abril, a Associação Espanhola de Municípios da Oliveira (AEMO) reconhecido Francisco Bujalance, chefe de produção da Cortijo de Suerte Alta, como "Best Master Master ”para "seu profissionalismo e cuidado em lidar com seu moderno moinho ecológico. ”

O foco da propriedade é realizar todo o processo, desde a árvore até o engarrafamento do azeite, o que resultou em um azeite exclusivo com os títulos de propriedade produzida e engarrafada, orgânica e DO Baena. Além do reconhecimento internacional no Great Taste Awards, Cortijo de Suerte ganhou inúmeros prêmios espanhóis de petrazeite, incluindo o primeiro prêmio para o melhor moinho de azeite da Espanha em 2007 - 2008.