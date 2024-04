Ministro da Agricultura croata aplaude o produtor mais premiado do país

Com a notificação dos seus quatro prêmios no início desta semana, Avistria tornou-se o produtor croata mais condecorado do Classificações mundiais de azeite e este ano NYIOOC.

Com sede na região noroeste da Ístria, os produtores ganhou três prêmios de ouro e um Prêmio Prata na Competição Mundial de 2024, elevando o total para 24 desde 2018.

"Estamos orgulhosos dos nossos sucessos”, disseram os proprietários Beatrix e Rudolf Nemetschke. Olive Oil Times. "Comemoramos cada prêmio com amigos na Ístria e na Áustria.”

O casal reside em Sankt Wolfgang, no norte da Áustria, mas cultiva azeitonas há quase uma década em Sveti Lovreč. Esta antiga sede do bispo veneziano tem localização e solo ideais para o cultivo da oliveira.

Há nove anos, o casal comprou cerca de 85 hectares de terreno com 400 oliveiras abandonadas, que desde então restaurou.

Eles plantaram 1,600 árvores, principalmente de variedades da Ístria e de variedades italianas selecionadas. O olival cobre actualmente 35 hectares e pretendem expandir-se. "Nosso objetivo é ter 15,000 mil árvores e cultivá-las organicamente”, disse Rudolf Nemetschke.

O foco principal do casal está nas variedades típicas da Ístria, como Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola ou Istarska Bijelica, e eles preferem variedades italianas como Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana e Amaurino.

Nemetschke disse que o segredo do sucesso da empresa são as medidas agrotécnicas realizadas durante o ano, inclusive durante a colheita, e a equipe por trás dessas medidas.

"Temos uma equipe de especialistas e trabalhadores que trabalham juntos há anos”, disse Nemetschke. "Também procuro participar de todo o trabalho.”

A empresa aposta na qualidade em detrimento da quantidade, realizando uma colheita antecipada em cada época. Na safra 2023/24, a Avistria produziu 1,242 litros de azeite virgem extra, citando condições climáticas adversas e a mosca de fruta verde-oliva como grandes desafios.

"Colhemos no estágio inicial de maturação, quando os frutos são da melhor qualidade”, disse Nemetschke. "A partir deles produzimos azeites verdes, especialmente picantes, apropriadamente amargos, mas harmoniosos, com acentuados sabores de frutas.”

Ele adicionou, "Os azeites são em sua maioria monovarietais e também produzimos uma blend cuvée da Ístria de alta qualidade.”

O casal colhe as azeitonas com ancinhos manuais e transporta-as para o lagar em poucas horas. "Produzimos exclusivamente azeite virgem extra”, disse Nemetschke. "Imediatamente após a colheita, processamos os frutos em um lagar Pieralissi de última geração.”

De acordo com o Classificações mundiais de azeite dados, a Avistria é o produtor croata mais premiado no NYIOOC e ficou em sétimo lugar no mundo pelo maior número de prêmios ganhos.

Al Torcio é o segundo produtor croata mais premiado com 16 prêmios, seguido por OPG Ivica Vlatkovic, que tem 15.

"Ganhamos o primeiro NYIOOC prêmio em 2018”, disse Nemetschke. Desde então, a Avistria participou de todas as edições da competição.

"É uma sensação ótima vencer NYIOOC prêmios para todos os azeites que produzimos”, disse Nemetschke. "Além disso, pela primeira vez, ouro para o nosso Cuvee Istrian Blend, que ganhou prata nos últimos anos.”

O sucesso sustentado da empresa não passou despercebido. Quando foi divulgada a notícia do seu último reconhecimento, Marija Vučković, ministra da Agricultura da Croácia, felicitou o casal.

"Como austríacos que cultivam olivais na Ístria, estamos particularmente orgulhosos”, disse o casal.

Nemetschke disse que os prêmios e reconhecimentos que o acompanham ajudaram a empresa a comercializar seus azeites virgens extras.

Avistria vende a maior parte dos seus azeites na Áustria mas tem clientes locais na Ístria. A sua estratégia de marketing assenta na população-alvo de consumidores, clientes particulares, restaurantes, hotéis e algumas lojas especializadas.

O casal também planeja construir uma nova casa de campo em sua propriedade na Ístria, com uma sala de degustação e um pequeno lagar para processar suas azeitonas.

"Estamos satisfeitos”, disse Nemetschke. "Esta é uma nova motivação para o próximo ano olivícola.