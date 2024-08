Encontro Anual de Químicos mostra interesse crescente em Azeite

Patrick J. Donnelly, diretor executivo da Sociedade Americana de Químicos de Petrazeite, discursou ao grupo em sua reunião anual em Montreal em abril, 28, 2013.

The 104th A Reunião Anual e Expo da American Oil Chemists 'Society (AOCS) ocorreu de 28 de abril a 1 ° de maio de 2013 no Palais des congrès em Montreal, Canadá, com 1500 pessoas presentes. O escopo do encontro anual é amplo - houve mais de 500 apresentações sobre todas as áreas de gorduras e azeites, refletindo a ampla gama de atividades da AOCS - mas o azeite está atraindo cada vez mais atenção nesta comunidade científica.

A AOCS remonta a 1909 e à indústria do caroço de algodão, e sempre teve como foco o desenvolvimento e avaliação de métodos analíticos para azeites. Ela cresceu de suas raízes nos Estados Unidos para se tornar uma organização internacional, com membros e afiliados em todo o mundo. Um dos serviços essenciais da AOCS é seu programa de testes de proficiência para laboratórios, que envia amostras de azeite periódicas para laboratórios participantes em todo o mundo para análise. O AOCS então avalia os resultados, comparando-os aos valores conhecidos das amostras, e fornece feedback para o laboratório. Somente quando um laboratório executa consistentemente com exatidão e precisão nesses testes, ele pode receber a acreditação AOCS.

Em 2012, a AOCS lançou sua série de testes de proficiência de painel sensorial de azeite em resposta a uma demanda mundial por painéis sensoriais mais treinados e proficientes para avaliar a qualidade do azeite. o Conselho Oleícola Internacional (COI) O programa de reconhecimento de painel sensorial está disponível apenas para um grupo limitado de painéis, nomeadamente aqueles afiliados a uma agência governamental. Uma vez que existem muitos painéis ligados a laboratórios privados, institutos e empresas que não são elegíveis para o reconhecimento do COI, a AOCS entrou em cena com seu programa de teste de proficiência de painel sensorial de azeite que está aberto a todos os painéis de degustação de azeite em conformidade.

Uma atualização sobre o programa de teste de proficiência sensorial foi um tópico em uma das reuniões de azeite. Os representantes dos painéis participantes nos EUA e em outros lugares deram uma olhada em um resumo anônimo dos resultados das duas rodadas de amostras avaliadas até o momento e tiveram a oportunidade de fornecer feedback. A série de 2013 incluirá o dobro de amostras - quatro rodadas de quatro amostras cada.

O maior evento de azeite foi o 5th reunião do Painel de Especialistas da AOCS em Azeite, presidido por Richard Cantrill, Diretor Científico da AOCS e Diretor Técnico. Houve atualizações sobre o progresso de padrões de azeite ao redor do mundo. Paul Miller, da Australian Olive Association - que defendeu a formação do painel de especialistas em azeite - informou que o Norma australiana adotada em 2011 estava finalmente conseguindo alguma força com varejistas e marcas nacionais e importadas na Austrália que o estão usando como um ponto de qualidade em seu marketing. A África do Sul também está progredindo na adoção de um padrão semelhante ao da Austrália.

Miller creditou o trabalho seminal no norte da Europa, onde os parâmetros de qualidade estão sendo usados ​​por varejistas para monitorar a qualidade do azeite ao longo do tempo. Ele também descreveu os esforços em andamento na Itália para adotar um padrão governamental para um grau de virgem extra de alta qualidade. Existem esforços contínuos na Turquia e em Israel para desenvolver novos padrões também. Em um aparte, Miller mencionou os desafios apresentados pela China como um mercado de exportação, onde às vezes são necessários resultados de testes para coisas inesperadas como a aflatoxina.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Programa de Monitoramento de Qualidade do USDA (QMP) foi ampliado para incluir o azeite em abril 2012. Na reunião do painel de especialistas, a atualização do QMP revelou que o programa ainda tem apenas uma empresa participante, Azeite de Pompeia. O representante de um produtor nacional de azeite comentou sobre isso, dizendo que sua empresa havia investigado o programa, mas o considerou inviável devido aos encargos impostos pelo protocolo de teste.

Uma atualização de Dan Flynn do UC Davis Olive Center informou o grupo sobre o trabalho do ano passado. Uma pesquisa de Azeite de oliva O acompanhamento dos dois relatórios da UCD sobre o azeite de supermercado foi publicado em setembro do 2012. Os resultados de quinze virgem extra e oito amostras de azeite de oliva provenientes de um grande fornecedor de serviços de alimentação, encontraram uma amostra adulterada de canola por categoria, e os testes sensoriais e de qualidade geral encontraram 60 por cento das amostras não adequadas. Também houve menção de testes em Azeites da Califórnia aprender sobre a química natural do azeite (perfis de ácidos graxos, etc.) e pesquisas em andamento para correlacionar marcadores químicos com a percepção sensorial de ranço.

Em uma discussão sobre métodos de teste, Claudia Guillaume, da Modern Olives, falou sobre seu trabalho ao longo de muitos anos com testes de pirofeofitina (PPP) e diacilglicerol (DAG). Ela retém amostras de azeites de oliva desde 2010 e está testando-os periodicamente para mapear sua química à medida que envelhecem até e após a data de validade (BBD). Ela relatou que suas descobertas são muito consistentes: o PPP aumenta de 6 a 8% ao ano e os DAGs diminuem de 20 a 25%. A relação entre esses índices e os resultados de ácidos graxos livres (FFA) e ultravioleta (UV) fornecem muitas informações sobre a história de um azeite - sua qualidade quando foi produzido e como tem sido tratado desde então, disse ela. Guillaume também descreveu a metodologia que ela usa para determinar um BBD tecnicamente sólido, incorporando testes de DAG, PPP, UV, FFA e Rancimat.

Os desafios enfrentados pelo azeite na cadeia de abastecimento foram um grande tópico. Um novo padrão para camisas flexitank está em desenvolvimento com foco na integridade física das bolsas. A opinião do grupo sobre este tópico foi observada por John Hancock, representante da Federação das Associações de Óleos, Sementes e Gorduras (FOSFA), um organismo internacional que trata do comércio mundial de gorduras e azeites. A permeabilidade, a lixiviação e a absorvância ao oxigênio foram sugeridas pelos membros do painel como questões importantes para os recipientes de azeite. A necessidade de reciclagem também foi citada, como forma de evitar o reaproveitamento dos liners.

Na reunião do Comitê de Especialistas e em uma reunião subsequente dos participantes do estudo, houve uma atualização de um estudo conduzido pela AOCS sobre os efeitos do envelhecimento no azeite. O estudo está analisando as mudanças na química e propriedades sensoriais do azeite ao longo do tempo, usando testes e métodos padrão, e os "mais recente e melhor ”em tecnologia de instrumentos. O tópico principal da conversa foram melhorias e expansão do projeto para o próximo ano, com atenção especial à idéia de uma opção opcional. "teste de estresse ”das amostras para informações adicionais. Um protocolo será enumerado para acelerar o envelhecimento das amostras para que os laboratórios e painéis que desejam ir mais longe com seus testes medem os efeitos da degradação acelerada no azeite.

Além do foco do Painel de Especialistas em azeite e das reuniões dos participantes do estudo, o azeite foi o tema de uma série de pôsteres apresentados na reunião. Projetos de testes mais rápidos para PPP, temperaturas de armazenamento de azeite, caracterização de origem geográfica e o efeitos na saúde do azeite sobre mulheres com diabetes foram apresentados durante a sessão de pôster. Houve também um segmento durante a sessão de avaliação de ranço e antioxidante sobre a interpretação da qualidade sensorial do azeite de oliva virgem usando marcadores voláteis. DL García González de Sevilha, Espanha, apresentou seu trabalho sobre a atividade cerebral de pessoas que cheiram vários compostos voláteis. A natureza complicada de tirar conclusões sobre a confiabilidade da análise de voláteis para detectar defeitos era evidente, devido às relações complexas em nossa percepção sensorial de odores - efeitos competitivos, por exemplo - que tornam difícil saber a partir de uma análise mecânica dos voláteis o que a percepção sensorial final será. "É necessário mais trabalho sobre interações voláteis ”, disse González, "Estamos longe de substituir os painéis sensoriais. ”

Pat Donnelly, CEO da AOCS, compartilhou suas opiniões sobre o azeite. "Uma vez que o azeite não é a minha formação, estou abordando isso da perspectiva de um consumidor. Estou aprendendo o que está por trás dos problemas da cadeia de produção e fornecimento e dos padrões de qualidade ”, disse ele. "O público consumidor não entende tudo isso. ”

Quando perguntado sobre o papel do AOCS no indústria de azeiteDonnelly disse: "Podemos avançar na ciência e na tecnologia, no desenvolvimento de padrões, como temos em todos os setores em que estamos envolvidos. Esperamos que as entidades consumidoras e governamentais usem as informações para tomar decisões informadas. ”Como Donnelly colocou, "Nós somos sobre a ciência. ”