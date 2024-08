Uma descoberta importante em um novo Denunciar pelo UC Davis Olive Center foi questionado hoje cedo.

O relatório declarou "10 por cento das amostras de azeite da Califórnia rotuladas como azeite virgem extra não cumpriram os padrões do IOC / USDA para azeite virgem extra. ” Os 10 por cento se referiam a uma única amostra de azeite de oliva extra virgem Bariani que foi encontrada por um laboratório na Austrália para exibir defeitos sensoriais. O azeite de oliva extra virgem, de acordo com as diretrizes do IOC e do USDA, não pode apresentar tais defeitos.

An Olive Oil Times artigo no relatório apontou hoje que, de acordo com o apêndice do relatório, o azeite Bariani que falhou no teste sensorial foi comprado,

e testado, bem após o "melhor antes da data.

Nenhuma das outras amostras testadas no estudo ultrapassou as datas de validade, embora algumas não tivessem data alguma.

Outra descoberta do estudo, a saber, que o percentual de azeites virgens extra importados da 69 testados não cumpriram os padrões do COI e do USDA não estava sendo contestado.

A idade de um azeite pode afetar muito suas características sensoriais e, conseqüentemente, sua pontuação em uma análise organoléptica. Em um recente artigo Paul Vossen, especialista em cooperativas de extensão cooperativa da Universidade da Califórnia e membro sênior do corpo docente "um azeite fresco é crocante. Tem muito zing, muita complexidade e profundidade. Considerando que os azeites velhos, eles são apenas meio gordurosos e planos. ”

Dan Flynn, diretor do UC Davis Olive Center, respondeu mais tarde por e-mail a Olive Oil Times explicando que o laboratório que testou as amostras, o Australian Oils Research Laboratory em Wagga Wagga, New South Wales, cometeu um erro tipográfico e a data de janeiro de 2010 inserida como "melhor antes de ”na folha de dados da amostra era na verdade a data de engarrafamento. Flynn forneceu uma ampliação de uma imagem no relatório identificando a amostra Bariani para apoiar a explicação e o apêndice do relatório foi posteriormente corrigido.

