Produtores espanhóis temem restrições iminentes à importação dos EUA

Uma colheitadeira no California Olive Ranch

Os produtores espanhóis de azeite estão em pé de guerra "injusto ”e "absurdo ”, sendo considerado no Congresso dos Estados Unidos uma ordem de marketing que temem impor pesadas restrições à importação de azeite, de acordo com Rioja.



Os Estados Unidos, que importam mais azeite de oliva do que qualquer país do mundo, compraram um total de 61,470 toneladas da Espanha em 2011. O principal estado produtor de petrazeite da Califórnia bombeia aproximadamente 10,000 toneladas por ano - um número anão em comparação com 276,000 toneladas importadas todos os anos, principalmente da Espanha e da Itália - mas os produtores do Golden State têm ambições de produzir muito mais do que isso.

A ordem de marketing foi apresentada pela primeira vez em janeiro passado conferência em Dixon, Califórnia e desde então se tornou um assunto quente na indústria. Os produtores da Califórnia dizem que a ordem de comercialização pode reduzir a quantidade de azeites mal rotulados e abaixo do padrão que chegam do exterior, nivelando o campo de jogo para os produtores locais competirem com os azeites importados.

Enquanto isso, o Associação Norte-Americana de Azeites, composto pelos principais importadores e distribuidores, chamou a nova iniciativa "uma tentativa de restringir o comércio, eliminando completamente várias categorias de azeite, além de impor métodos de teste rejeitados à indústria ".

Gregorio López, chefe do setor de azeitona no Coordenador de Organizações Agrícolas e Pecuárias da Espanha (COAG), disse que as medidas tomadas pelos Estados Unidos são, "fora do personagem "e um "abuso ”que colocou produtores de azeite "Em alerta."

López disse que a organização teme que as restrições propostas, que incluem a aplicação de 100 por cento do controle de qualidade dos produtos recebidos (atualmente apenas 5 por cento são analisados) e mais rigorosas rotulagem de azeite normas, resultará em azeite espanhol "retidos na alfândega. ”

"Precisamos sentar com os americanos para ver o que estão fazendo. Precisamos agir com velocidade e agilidade e estabelecer regras básicas para que os produtores não sejam prejudicados. ”, Disse López.

Outros representantes da indústria na Espanha apontaram que, embora a questão esteja em andamento há meses, ela só está esquentando na véspera de uma eleição apertada em que o presidente Barack Obama precisa obter votos na Califórnia.



Jaime Garcia-Legaz

Embora uma decisão ainda não tenha sido tomada, o Ministro do Comércio da Espanha, Jaime Garcia-Legaz, tem monitorado a questão de perto para proteger os melhores interesses de produtores de azeite que sofreram grandes perdas nos últimos anos.

Em março, Garcia-Legaz viajou para Washington, onde se encontrou com o subsecretário de Marketing e Programas Regulatórios do USDA, Edward Avalos e a vice-representante comercial dos EUA Miriam Sapiro, para discutir a posição da Espanha sobre o assunto.