Estivadores do Texas apostam sua reivindicação

Ninguém jamais poderia acusar um texano de pensar pequeno, então talvez não seja nenhuma surpresa descobrir que o site da Associação e Conselho de Produtores de Oliveiras do Texas (TOGAC) observa a seguinte declaração de missão: "Estamos comprometidos em fornecer educação e conhecimento, tornando o Texas o líder do país no crescimento da olivicultura e na produção de azeite. ”

O estado de Longhorn ainda tem um longo caminho a percorrer para superar a Califórnia como o principal cão da América no comércio de azeite de oliva, mas o presidente da TOGAC, John Gambini, estava firmemente otimista. "Há muitas coisas boas acontecendo no setor aqui ”, disse ele quando contatado por telefone após a reunião trimestral da organização em 25 de julho. "Novos fazendeiros estão chegando rapidamente e os que estão no ramo estão começando a expandir seus pomares. Esperamos que a indústria nos próximos dois anos quase dobre no número de árvores plantadas, com muito mais produção de frutas ”.

Veja também:Produtores de azeite de oliva do Texas batendo as probabilidades

Gambini está caminhando como chefe de sua família Empresa de Olive do país do monte de Texas e suas metas para o seu premiado produto e a totalidade da nova safra do estado são ambiciosas. "O TOGAC foi criado para fornecer informações aos agricultores do Texas, para que eles aprendam a construir a indústria ”, disse ele. Isso inclui examinar quais cultivares provavelmente se sairão melhor no clima do Texas, quais são as armadilhas a serem observadas (podridão da raiz do algodão e como abordá-la como principal na reunião) e como lidar com problemas adicionais que surjam.

Sue Langstaff de Sensorial Aplicado, LLC, é chefe de um dos poucos painéis sensoriais reconhecidos pela American Oil Chemists Society (AOCS). Sua empresa testa e prova os azeites para determinar, entre outras especificidades químicas, se eles podem ser rotulados como "virgem extra ”, e ela estava entre os oradores da reunião. Em sua apresentação, ela ofereceu uma introdução ao processamento e avaliação de azeite, sobre como detectar defeitos e como entender o sistema de classificação. "Eles estavam sedentos de conhecimento ”, disse ela sobre os produtores e produtores ansiosos e comprometidos.

Langstaff elogiou o grupo por seus objetivos. "Alguns membros trouxeram seus (produtos) para a reunião, então provamos e encontramos uma representação muito boa dos azeites do Texas. Eles estavam quase sem defeitos, então isso é bom desde o início. ”

Uma preocupação mais premente para a incipiente indústria do Texas hoje, de acordo com Langstaff, são suas práticas atuais de rotulagem. "A realidade é que eles ainda não têm azeite suficiente sendo produzido, então estão blendndo seu produto (feito no Texas) com o azeite da Califórnia, por exemplo, e algumas pessoas ficam (chateadas) porque sentem que está sendo repassado como estritamente do Texas. "

Langstaff afirma que sua preocupação não é com as blends. "Às vezes as blends são melhores ”, disse ela. "Pode haver aquela sinergia de um mais um igual a três. E no Texas, eles estão a caminho de produzir produtos 100% moídos no Texas, mas ainda não chegaram lá. É uma indústria em crescimento. ”

"Mas você sabe, agora você quer ter certeza de que, se eles estão vendendo seus produtos como 100% texanos, então é isso que deve ser. ”

Gambini vira esse script. Ele está mais preocupado com a qualidade, disse ele, em manter os azeites americanos fabricados nos Estados Unidos e com as blends que incluem produtos internacionais.

"Os testes de sabor que fizemos constataram que as marcas importadas dos supermercados eram quase todas rançosas. É ridículo o que eles vendem como virgem extra. E os preços pelos quais estão vendendo seus azeites são escandalosamente baixos. Eles são discretos para afastar os produtores americanos. Deveria haver etiquetas que afirmam que o azeite é fabricado nos EUA, seja do Texas, Califórnia, Geórgia ou de qualquer outro lugar. ”