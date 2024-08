EUA lançam greves coordenadas em fortalezas de azeite da UE de Washington e Sacramento

A Senadora do Estado da Califórnia, Lois Wolk, e o Presidente do Comitê de Modos e Meios da Casa Dave Camp

Pode não ter sido a ofensiva que muitos esperavam nas últimas semanas, apesar de ter sido cuidadosamente direcionada.

Primeiro, houve a lançamento de um relatório em uma investigação de um ano pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos que, segundo alguns especialistas, fornecerá ampla base para ações comerciais e queixas formais da OMC contra azeites de oliva da UE importados para os EUA

E ontem, Califórnia aprovou uma lei criar sua própria comissão de azeite para conduzir pesquisas, recomendar padrões, organizar esforços para capturar participação de mercado e, de outra forma, travar guerra contra importações de baixa qualidade.

A proximidade dos dois eventos pode parecer coincidência, mas eles são o resultado de um ataque organizado por um grupo de produtores americanos e interessados ​​agora conhecido como American Olive Oil Producers Association (AOOPA), e seus aliados australianos.

Suas raízes remontam a um Reunião em Dixon, Califórnia onde produtores elaborado e discutiu uma ordem de marketing doméstica com o objetivo de manter as importações em padrões mais elevados.

Então, representantes da Califórnia e da Geórgia foram bem-sucedidos em fazer lobby junto ao poderoso Comitê de Meios e Meios da Câmara para solicitar uma investigação da USITC sobre o "condições de concorrência ”enfrentadas pela incipiente indústria americana de azeite.

O dezembro, 2012 audição na USITC em Washington foi um problema que a comissária Shara L. Aranoff, uma democrata de Maryland nomeada por George W. Bush, disse sombriamente: "Tenho um pouco de medo de que meus filhos descubram o que tenho alimentado eles todos esses anos. ”

Na audiência, Alexander Ott, então diretor executivo do novo AOOPA, passou grande parte de sua atribuição de cinco minutos - e mais tempo durante o interrogatório direto - enfatizando a não existencia de qualquer ordem de comercialização de azeite: "Não há pedido de marketing ”, destacou Ott repetidamente ao longo do dia, adicionando "a histeria sobre uma possível ordem de marketing federal é um tanto engraçada. ” (Ott não está mais com a associação)

A ordem de marketing mística, no entanto, encontrou um caminho para o Farm Bill dos Estados Unidos. Os produtores da Califórnia pressionaram por uma disposição que exigiria que os azeites importados estivessem sujeitos a restrições, como testes de sabor, quando uma ordem de comercialização para o azeite é estabelecida. O California Olive Oil Council considerou o fornecimento de azeite parte do "um programa de senso comum que exige que as importações sejam mantidas nos mesmos padrões do azeite americano ".

Mais ou menos na mesma época, Lois Wolk - senadora do estado de Davis, Califórnia e participante de Dixon - foi segurando uma audiência de sua autoria em Sacramento diante de uma sala lotada e uma audiência de centenas que assistiram ao vivo por meio de um webcast. Wolk recém-formado "Subcomissão do Senado Estadual para Azeite e Produtos Emergentes ”ouviu uma procissão de testemunhas apresentando seus relatos sobre os desafios enfrentados pelos produtores de azeite do estado que enfrentaram, disseram, a concorrência desleal de produtores europeus inescrupulosos e importadores que não cumprem as regras .

Wolk passou a angariar apoio bipartidário ao projeto de lei assinado em lei ontem, que sancionou a formação da comissão estadual que utilizará avaliações anuais, coletadas de produtores que produzem mais de 5,000 galões por ano, para "aumentar a competitividade da indústria no mercado estadual, nacional e internacional. ”

Mas as grandes armas estão em Washington e espera-se que os legisladores não deixem desperdiçar os estimados US $ 2 milhões de contribuintes gastos no relatório da USITC. Tais relatórios muitas vezes resultam em reclamações formais e ações comerciais, incluindo tarifas mais altas e restrições de importação.

"Acho que ninguém pode negar que foram duas semanas muito ruins para os importadores americanos e seus parceiros europeus ”, disse um corretor de azeite que preferiu não ser identificado.

Não é de surpreender que o Conselho Oleícola Internacional tenha pouco a dizer sobre a mais recente ofensiva, exceto para reconhecer o esforço impressionante que foi incluído no relatório da USITC e argumentar que algumas das informações contidas eram discutíveis, embora não dissessem qual.

Ninguém está questionando uma das conclusões dos investigadores: que os Estados Unidos não têm planos de ingressar no COI de Madri, citando funcionários do governo que confirmaram uma política cada vez mais isolacionista para "Filiação dos EUA em organizações internacionais de commodities. ”

Anúncios

Como um Conselho de Segurança da ONU paralisado por um veto russo, o Conselho Oleícola Internacional sancionado pela ONU é visto pelas agências americanas como improvável de promover os interesses dos EUA, com apenas cinco "participação ”, teria, comparado com os 684 da Europa.

Os americanos não precisarão fazer isso sozinhos desta vez, no entanto. Produtores australianos e seu destemido líder, Paul Miller, empreenderam uma campanha sustentada que conseguiu reduzir as importações usando um novo conjunto de padrões de qualidade e relações públicas convencionais. Importações para a Austrália caiu sete por cento ano passado. Tal declínio nas importações americanas de azeite seria de 22,000 toneladas - ou quase três vezes o que os EUA produzem - trazendo um novo significado para o "Terra de Oz.