Especialistas apoiam azeitonas em um mundo mais quente e seco

Com a expectativa de que mais mil milhões de pessoas vivam no planeta nas próximas três décadas, Primo Proietti acredita que o desafio mais significativo para o futuro será cultivar alimentos suficientes.

Nestes tempos, a oliveira, algumas das suas características como a tolerância à seca, ainda a tornam um dos melhores usos agrícolas. - Primo Proietti, Universidade de Perugia

"Se não conseguirmos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, o aumento das temperaturas na superfície do planeta causará impactos devastadores na agricultura, reduzirá as áreas produtivas e diminuirá o rendimento das colheitas”, disse o professor de ciências agrícolas e ambientais da Universidade de Perugia, Itália. Olive Oil Times.

"Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), nos próximos 30 anos, a população global ultrapassará os nove mil milhões”, acrescentou Proietti. "Para responder a isso, precisamos de aumentar a produção de alimentos em pelo menos 50 por cento, expandindo as áreas cultivadas e os rendimentos por hectare.”

Como resultado, a olivicultura pode desempenhar um papel crítico no futuro da agricultura. As oliveiras podem sequestrar carbono da atmosfera, apoiam a saúde do solo, previnem a erosão e melhorar a biodiversidade fornecendo habitats naturais para inúmeras espécies animais.

Práticas agrícolas sustentáveis, como a utilização de culturas de cobertura, a mobilização mínima e a prevenção de pesticidas e fertilizantes químicos na agricultura biológica, podem aumentar ainda mais os benefícios ambientais dos olivais.

Como coordenador do projeto Olive4Climate da União Europeia, Proietti e a sua equipa trabalharam para avaliar o balanço de carbono em explorações agrícolas italianas, gregas e israelitas.

Eles descobriram que, em média, produzir um litro de azeite virgem extra sequestrou seis quilogramas de dióxido de carbono em comparação com os 3.4 quilogramas emitidos durante a sua produção.

"Ao adotar modelos de cultivo ambientalmente sustentáveis, o azeite pode até ter uma pegada de carbono negativa ”, disse Proietti. "Olivicultura pode mitigar as mudanças climáticas uma vez que o sequestro de carbono que ocorre no sistema olival é superior às emissões de toda a cadeia de abastecimento.

"Isto resulta de um significativo interesse ambiental e pode, portanto, ter um impacto positivo considerável nas escolhas dos consumidores e consequentemente gerar um valor acrescentado significativo para o petrazeite”, acrescentou.

O projecto apoiado pela UE produziu um manual para ajudar a melhorar o balanço de carbono, reduzindo as emissões e aumentando o carbono sequestrado nas plantas e no solo.

Segundo Proietti, a promissora oliveira mercado de crédito de carbono pode aumentar ainda mais a importância das oliveiras no combate às alterações climáticas.

Ainda assim, as colheitas de azeitona mais recentes e os impactos das alterações climáticas mostraram à comunidade global os graves desafios que a produção de azeitona tem de enfrentar nos tempos actuais.

"A oliveira é uma árvore altamente resistente”, disse Adriana Bruggeman, pesquisadora e professora associada do Instituto de Chipre. Olive Oil Times. "Quando se trata de produção, as instalações de irrigação, o acesso regulamentado aos recursos hídricos e as práticas sustentáveis ​​podem provavelmente oferecer às azeitonas uma boa proteção contra eventos como a seca.

Além da gestão correta e sustentável do olival, a disponibilidade de água para irrigação e as melhores práticas são prioridades máximas para as atuais e futuras explorações olivícolas.

"As alterações climáticas estão a causar uma diminuição das chuvas durante o verão (atualmente em 2.5 por cento) e um maior consumo de água pelas plantas devido ao aumento da evapotranspiração”, disse Proietti.

Isto contribui para uma perda mais significativa de água do solo através da evaporação e transpiração devido ao aumento das temperaturas, o que aumenta as necessidades de irrigação.

"No Mediterrâneo, estima-se um aumento nas necessidades de irrigação de quase 20% nas próximas décadas”, disse Proietti.

"Os recursos hídricos serão menores”, acrescentou Bruggeman. "Hoje, irrigamos muitas culturas. No futuro, alguns poderão até passar a alocar mais para oliveiras e menos para culturas arbóreas que são menos tolerantes à seca.”

As tecnologias e procedimentos modernos de irrigação podem melhorar significativamente a eficiência. Em Chipre e em muitos outros países produtores de azeitona, sistemas avançados de monitorização meteorológica são cada vez mais utilizados para equilibrar a irrigação e maximizar os benefícios da utilização da água.

"A aplicação de uma estratégia de irrigação deficitária, já experimentada em olivais e vinhas, aumenta a eficiência do uso da água, pois evita a humidade excessiva do solo e preserva a água para o ciclo vegetativo-produtivo, onde a água mais melhora o desempenho produtivo”, afirmou Proietti.

Ele acrescentou que a umidade do solo nos olivais deve atender cerca de 70 por cento das necessidades de água das árvores em momentos essenciais do desenvolvimento das árvores, incluindo o crescimento do mesocarpo, a geração de polpa e a fixação dos frutos.

"Deve ficar em torno de 30 a 40 por cento nas fases mais voltadas ao endurecimento da cova e à atividade vegetativa”, disse Proietti. "Desta forma, podem ser alcançadas poupanças de água de 30 a 50 por cento sem repercussões excessivas na produção.”

Outras abordagens significativas incluem a irrigação noturna para reduzir as perdas por evaporação, mantendo o solo e enriquecendo-o com matéria orgânica.

“[Essas medidas] melhoram a capacidade de retenção de água e reduzem o escoamento superficial em terrenos inclinados, aumentando assim o armazenamento do solo, através da aplicação de culturas de cobertura no inverno e subsequente adubação verde no início da primavera”, disse Proietti.

"Se o solo for manejado através corte de cobertura permanente, fica protegido contra variações extremas de temperatura e evaporação excessiva, explorando o efeito de cobertura morta das aparas de grama”, acrescentou.

No contexto da olivicultura, o mulching consiste em cobrir o solo à volta das oliveiras com uma camada de material, que pode ser orgânico ou inorgânico.

Os objetivos incluem a conservação da umidade, a redução do crescimento de ervas daninhas ao bloquear a luz solar, a regulação da temperatura do solo, a proteção das raízes dos extremos climáticos e a melhoria da saúde do solo quando materiais orgânicos são usados ​​e se decompõem lentamente.

"Cortar a cobertura vegetal anual, como ervas daninhas, e deixar a vegetação cortada no campo secar, gera uma cobertura vegetal saudável”, disse Bruggeman.

"Esta é uma boa prática para reduzir as perdas por evaporação, reduzindo assim a procura de água para irrigação”, acrescentou. "Também melhora o conteúdo orgânico e a saúde do solo, o que cria um melhor armazenamento de água no solo e torna as árvores mais resilientes.”

Além de economizar água, Bruggeman disse que o gerenciamento avançado da irrigação pode melhorar a qualidade do petrazeite. Fornecer muita água às azeitonas logo antes da colheita pode diminuir o rendimento do azeite nas azeitonas e diminuir a qualidade.

Longe de otimizar a irrigação, Bruggeman disse que temperaturas extremas e ondas de calor, especialmente aquelas que coincidem com a floração das oliveiras, são desafios que os olivicultores em Chipre e em outros lugares também devem enfrentar.

"O que estamos a viver em Chipre e provavelmente em toda a bacia do Mediterrâneo é uma crescente imprevisibilidade do clima; é assim que podemos ver que o clima está a mudar”, disse Bruggeman.

