New York Times Revisa Infográfico de Fraude de Azeite

O New York Times revisou um infográfico sobre fraude de azeite que os críticos disseram ser sensacional e impreciso em partes.

As mudanças foram feitas no site do New York Times hoje, logo após a 8: 00 PM Hora Padrão do Leste da PM, ou cerca de quatro dias após a publicação da peça original.

Veja também:Linha do tempo do NY Times Olive Oil Fraud Infográfico

Entre as mudanças, Tom Mueller, autor do livro Virgindade Extra, foi removido como a fonte do artigo após Mueller insistiram ele não era responsável pela desinformação.

O slide que mais chamou a atenção afirmou: "69% do azeite para venda (nos EUA) é tratado. ”O Times mudou para "69% do azeite importado rotulado 'virgem extra não atendeu, em um teste de sabor, o padrão para aquele rótulo. ”

Outro slide lido originalmente, "Garrafas são rotuladas 'Extra Virgin 'e com a marca 'Made in Italy '(estranhamente isso é legal, mesmo que o petrazeite não venha da Itália). ”

Foi alterado para: "Garrafas são rotuladas 'Extra Virgin 'e rotulado 'Embalado na Itália 'ou 'Importado da Itália. (Estranhamente, isso é legal, mesmo que o petrazeite não venha da Itália - embora os países de origem devam estar listados no rótulo.) ”

Outro slide lido, "O azeite é cortado com azeite mais barato.” Foi alterado para: "At algumas refinarias o azeite é cortado com azeite mais barato ”.

Antes, o ilustrador do artigo reclamou em uma atualizações do Twitter que ele era "recebendo cartas sobre a ressonância magnética nuclear do azeite de químicos italianos”, mas ele estava "apenas um ilustrador. ”Com Mueller removido como fonte do artigo, ainda não está claro quem escreveu a peça.

Uma explicação das correções ainda não havia aparecido no Página Correções de tempos.

As correções poderiam aliviar aqueles que pensavam que as generalizações do artigo reforçavam estereótipos e indiciavam legiões de honestos produtores italianos de azeite. Mas quando as notícias viajam à velocidade da luz, quatro dias são uma eternidade, e as declarações hoje retratadas pelo Times já tinham sido transmitidas e partilhadas em todo o mundo.

ATUALIZAÇÃO (fev 25, 2014): Uma versão anterior deste gráfico continha vários erros. As azeitonas que são usadas em azeite abaixo do padrão são normalmente levadas para moinhos dias, semanas ou até meses após serem colhidas - não "dentro de horas." O gráfico combinava duas práticas duvidosas que podem ser encontradas em partes da indústria do azeite. Alguns produtores blendm azeite com soja ou outros azeites baratos, enquanto outros blendm azeites vegetais com beta-caroteno e clorofila para produzir azeite falso; as duas práticas geralmente não são combinadas. O azeite engarrafado na Itália e vendido nos Estados Unidos pode ser rotulado "embalado na Itália "ou "importados da Itália ”- não "produzido na Itália ”- mesmo que o azeite não venha da Itália. (No entanto, os países de origem devem estar listados no rótulo.) Um estudo de 2010 realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, descobriu que 69% do azeite importado rotulado "extra virgem ”não atendeu, em um teste especializado de sabor e cheiro, o padrão para esse rótulo. O estudo sugeriu que as amostras abaixo do padrão foram oxidadas; fora adulterado com azeite refinado mais barato; ou eram de baixa qualidade porque eram feitas de azeitonas danificadas ou maduras, ou azeitonas que haviam sido armazenadas ou processadas incorretamente - ou alguma combinação dessas falhas. Ele não concluiu que 69% do azeite à venda nos Estados Unidos foi medicado. Finalmente, o gráfico citou incorretamente Tom Mueller, que administra o blog Truth in Olive Oil, como a fonte da informação. Enquanto o blog de Mueller e outros escritos foram consultados na preparação do gráfico, várias de suas descobertas foram mal interpretadas. ”

Linha do tempo do infográfico de fraude no azeite do New York Times