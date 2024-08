Azeite precisa de um lançador

O Conselho Oleícola Internacional organizou uma " Seminário Understanding Olive Oil ”na segunda-feira, 30 de junho, no Centro de Convenções Jacob K. Javits em Nova York.

Estes são tempos difíceis para os produtores de azeite. Os preços estão baixos, os estoques estão altos e as importações estão escorregando em todos os principais mercados.

Aqui, no maior mercado do mundo, o consumo per capita não muda há anos, apesar de todas as fortes razões pelas quais os americanos deveriam usar mais azeite e menos outras gorduras.

Não foi feito muito aqui para ajudar a situação, enquanto muita coisa piorou.

Ontem participei de um seminário no Fancy Food Show em Nova York, onde o Conselho Azeitona Internacional desperdiçou mais uma oportunidade de fazer algo que importava.

Foi uma participação impressionante, embora fosse difícil dizer quem estava lá para se informar sobre um dos alimentos mais importantes do mundo e quem foi atraído para lá logo pela manhã pelo sorteio de um iPad e donuts grátis.

Jean-Louis Barjol

O diretor do COI, Jean-Louis Barjol, começou alertando que, tendo se alocado apenas 45 minutos, precisaria avançar rapidamente.

Mas 45 minutos é tempo suficiente para apresentar uma defesa convincente do azeite - para nos atrair com imagens que falam da sua rica cultura, destacar as suas vantagens nos termos mais simples e fornecer pontos de discussão poderosos para serem transmitidos a todos os presentes. para um público amplo no movimentado salão de feiras e além.

Mas Barjol não é um arremessador.

Antes de ingressar no corpo governante global da Liquid Gold, Barjol representou os fabricantes de açúcar, e o seminário no porão do Javits Center foi um relatório pouco inspirado sobre apenas mais uma mercadoria, de alguma forma entregue em um tom monótono com sotaque francês (uma conquista, suponho, por si só) .

Depois de uma apresentação refeita com algumas dezenas de slides cheios de gráficos, estatísticas de consumo e benchmarks de padrões, a primeira pergunta de um membro da audiência foi onde ele poderia encontrar um martini de azeite. Meus sentimentos exatamente.

Mas assim como o Pontapé inicial do Lincoln Center da única campanha do COI aqui na Era da Internet (não se lembra de ter visto o "Campanha Some Some Life "? Aquele com 342 milhões "impressões " que de alguma forma sentiu a falta de todos nós?) esta foi mais uma oportunidade perdida para transmitir mensagens sólidas e diretas sobre o azeite. Por que usá-lo? Como usá-lo.

Essa campanha teve um orçamento de $ 1.7 milhão (para o qual temos um cara chamado Ryan Goodspeed e um blog).

Claro, todo mundo conhece o COI está quebrado enquanto passa por um período de auto-reflexão em sua tentativa de uma carta de sustentação da vida. Mas eis o que eu faria se fosse Barjol (caso ele receba outra chance após o término de seu mandato em dezembro):

Pediria aos países membros que aprovassem um concurso para um vendedor (ou mulher) de azeite. De preferência um chef altamente carismático que dedicou tempo para conhecer o azeite (você ficaria surpreso com o fato de poucos chefs o conhecerem), ele viajará pelo mundo o ano todo, apresentando performances precisas e memoráveis ​​para públicos em todos os lugares: Por que usar azeite. Como usar o azeite. Um azeite turnê mundial.

Eu conheci um chef alguns anos atrás em Córdoba que daria um bom candidato. O conhecido restaurateur Paul Bartolotta se afastou da construção de seu império culinário para se juntar à campanha pela qualidade do azeite e pela educação.

Bartolotta realizou a audiência no "Conferência Beyond Extra Virgin ”enfeitiçada com sua conversa direta e entrega direta, salpicada com anedotas de sua criação no meio-oeste. Eu disse a ele na época que ele seria um bom vendedor de azeite de oliva, e ele disse que ficaria muito interessado. Mencionei a discussão para Barjol logo depois.

Paul Bartolotta

Quem sabe, as coisas podem ter sido diferentes.

Uma pessoa. Um homem de frente de azeite, para não falar sobre padrões, fraudes e tendências de exportação, mas sobre história e tradição, benefícios simples para a saúde e fazer o ovo perfeito com azeite de oliva extra virgem.

Conhece alguém que seria bom para o trabalho?