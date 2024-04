Os viveiros na Espanha estão com poucas mudas de oliveira

A colheita 2023/24 já está no retrovisor e os agricultores do maior país produtor de azeite do mundo preparam-se para plantar novas oliveiras.

Embora dados publicados recentemente mostrem que a área de cultivo de oliveiras em Espanha continuou a aumentar em 2023, os viveiros em toda a comunidade autónoma do sul da Andaluzia estão a ter dificuldades em satisfazer a procura de novas mudas de oliveira.

Em um novo Denunciar, o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação de Espanha disse que o cultivo da oliveira aumentou para 2,788,084 hectares em 2023, um aumento de 0.73 por cento em relação ao ano passado, ligeiramente acima da média para todas as culturas lenhosas.

Veja também: CEO da Acesur destaca o papel fundamental da Andaluzia no futuro do setor

No entanto, os viveiros da maior região produtora de azeite de Espanha afirmam que não têm novas mudas suficientes para satisfazer a procura crescente, com alguns a dizerem aos meios de comunicação locais que as reservas para novas oliveiras vão até 2025.

La Conchuela, um conhecido viveiro de Córdoba, a segunda maior província produtora de azeite da Andaluzia, disse à EFE Agro que preços altos do azeite na origem, a queda dos preços da amêndoa e do pistache e Interesse crescente de grupos de private equity e fundos de investimento estavam por trás da escassez.

Um início chuvoso para 2024, combinado com uma produção mais elevada na safra 2023/24 do que o previsto anteriormente, fez com que os preços do azeite caíssem de seus máximos históricos, mas os preços permanecem bem acima de qualquer período anterior.

A produção de azeite em Espanha recuperou do mínimo histórico da época anterior para 831,0000 toneladas em 2023/24, diminuindo medos de alguns especialistas que a colheita não ultrapassaria mais uma vez as 700,000 mil toneladas.

Com a chuva e melhor produção, um quilo de azeite virgem extra agora é vendido por € 7.000, abaixo do recorde de € 8.988 em meados de janeiro. No entanto, os preços actuais ainda são mais do dobro dos de Abril de 2022.

Os viveiros em toda a Andaluzia também atribuem a escassez de mudas ao aumento de plantações de alta e super-densidade.

Estão a observar uma mudança em Espanha dos olivais tradicionais - onde os custos de produção atingem cerca de 4.50 euros por quilograma de azeite produzido - para os olivais de alta densidade e super-alta densidade, que muitas vezes têm custos de produção inferiores a 1 euro por quilograma.

Os viveiros vêem esta mudança devido às variedades de mudas de oliveira que são agora mais procuradas, incluindo o Picual.

A variedade responsável por aproximadamente um terço da produção global de azeite é amplamente utilizado em olivais irrigados e de alta densidade. Juntamente com a procura local, os viveiros reportam um aumento nas vendas aos agricultores em França, Portugal e Itália.

Algumas autoridades da Andaluzia atribuem a crescente procura de mudas de oliveira à seca histórica vivida na Península Ibérica e às mudanças demográficas.

Como os níveis dos reservatórios permanecem muito abaixo da média, os agricultores do sul de Espanha estão a substituir culturas com utilização intensiva de água, como o tomate, o milho e o arroz, por olivais de alta densidade, que consomem menos água e requerem menos mão-de-obra.