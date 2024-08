Grupo de consumidores espanhóis encontra quase um em três azeites de oliva com rótulos indevidos

Uma organização espanhola de consumidores que afirma que nove dos azeites virgens extra 34 testados eram realmente de qualidade virgem, e um era lampante, mantém suas reivindicações, apesar das ameaças de ações legais das principais empresas de azeite.



Hojiblanca e ArteOliva estavam entre os que ameaçavam processar por danos. Eles se juntaram a outros, incluindo a Acesur, a cadeia de supermercados Condis e a Associação de Empresas de Engarrafamento e Refinação de Óleo Comestível (ANIERAC), acusando a Organização de Consumidores e Usuários (OCU) de não observar a prática adequada em seus testes.

Mas a OCU afirma que submeteu as 34 EVOO e 6 amostras de azeite virgem a um painel de degustação e bateria de testes físicos e químicos.

Enquanto a maioria das amostras tinha a qualidade declarada no rótulo, a OCU disse que seus testes descobriram que "nove marcas enganaram os consumidores ao vender um azeite rotulado como extra quando ele acabou por ser simplesmente virgem. ”Em média, os consumidores estavam pagando mais 1 euro por virgem extra do que o azeite virgem, dizia.

As nove amostras vieram de garrafas plásticas das marcas Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca e Ybarra, uma garrafa de vidro da Oli Sone (LIDL) e uma tetra pack da Arteoliva.

Dos nove, todos foram classificados "muito ruim "na categoria de resultados de teste do painel da OCU, mas sete "muito bom ”, no que a OCU chamou de análise da qualidade da fruta. A amostra da Coosur classificada "bom ”nesta categoria e na Aliada "aceitável".

Além disso, um EVOO de Maeva e um azeite virgem de Olilán foram encontrados lampante "e, portanto, impróprio para venda sem ser (quimicamente) refinado ”, disse a OCU em um comunicado à imprensa.

Autoridades relevantes de consumidores e agricultura da Espanha foram informadas dos resultados para investigar se alguma ação deve ser tomada.

Apesar dos problemas identificados, existem produtos de boa qualidade disponíveis a preços razoáveis, afirmou a OCU. "Com o azeite, como com muitos outros produtos, um preço alto nem sempre é indicativo de qualidade. ”

Hojiblanca e ArteOliva ameaçam ação legal

Em um artigo do comunicados à CMVM, Hojiblanca disse que processaria a OCU por não cumprir os regulamentos de teste, como o número de amostras a serem colhidas e o protocolo de análise.

Ele também disse enfatizou que tinha "resultados de testes internos e externos confiáveis ​​”- tanto por análises químicas quanto por painéis de degustação - provando que a categoria de seu azeite considerada pela OCU como virgem era realmente EVOO.



Uma análise ilegal de algumas garrafas não é representativa de milhões de litros - Porta-voz da Hojiblanca

"De maneira alguma a Hojiblanca, suas cooperativas membros e seus milhares de olivicultores trapaceiam ou fraudam alguém ”, afirmou.

Amostras de um EVOO da marca Hojiblanca em uma garrafa de vidro e duas amostras de produtores Cordoliva, também do estábulo Hojiblanca, foram liberadas pela OCU, disse um porta-voz da Hojiblanca Olive Oil Times.

"Esta é uma das razões pelas quais discordamos. Uma análise ilegal de algumas garrafas não é representativa de milhões de litros ”, disse.

E Felipe Silvela, porta-voz da ArteOliva, twittou que a empresa também processaria a OCU por danos. "A ArteOliva "não permitirá que a OCU arruine injustamente o prestígio e a integridade desta empresa", afirmou.

Direitos do consumidor

A OCU não respondeu aos pedidos de Olive Oil Times para obter mais informações sobre seus testes.

Hojiblanca fez referência à possibilidade de deterioração dos azeites sob luz de supermercado.

Mas o diretor da OCU, José María Múgica, disse em um blog hoje que os consumidores têm o direito de saber que o produto que compram é o que o rótulo indica - independentemente do tempo ou das condições de seu tempo na prateleira do supermercado.

José María Múgica, diretor da OCU

"Analisamos produtos no estado em que atingem o consumidor. ”

"Se eles pensam que estão comprando azeite extra virgem, então a garrafa deve conter extra virgem, não virgem ou lampante" ele disse.

"E deve ser extra virgem que eles compram quando o compram, seja fresco da fábrica ou depois de meses na prateleira. ”

Reação no setor de azeite da Espanha

Enquanto o chuva recente É um motivo de alegria no setor de azeite de oliva da Espanha, houve um ar de desânimo em alguns círculos de mídia social ontem em meio à publicidade generalizada deste caso.

Enquanto alguns produtores disseram que era um alerta bem-vindo, outros disseram que era "triste e lamentável ”e prejudicaria tanto as exportações espanholas quanto o consumo doméstico.

Teste do painel

Em seu comunicado, Hojiblanca disse que há algum tempo o setor de azeite tem levantado problemas com a "incerteza do método do painel de degustação ”.

A padronização dos testes em painel havia sido prometida pelas autoridades competentes dos governos centrais da Espanha e da Andaluzia e também pelo Comissário Europeu da Agricultura Dacian Ciolos como parte de sua Plano de Ação para o Azeite, disse ele.

Entre outros objetivos, o último plano "visando padronizar esses painéis de degustação precisamente para evitar 'resultados variados 'para o mesmo produto e, portanto, também informa como este que de forma alguma ajuda o setor alimentar espanhol, especialmente em tempos de crise ”, afirmou Hojiblanca.

Um porta-voz da EC na Agricultura disse Olive Oil Times hoje que em julho deste ano os Estados Membros "foram convidados a descrever os problemas encontrados no funcionamento do teste do painel e a propor soluções. ”

"Até o momento, não houve respostas detalhadas e a comissão enviou lembretes ”, afirmou.