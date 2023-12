Agricultores na Grécia pedem subsídios em meio a baixos rendimentos

Na Grécia, os olivicultores e produtores de azeite reuniram-se em frente aos edifícios do governo regional em todo o país, em busca de ajuda financeira para fazer face à colheita extremamente fraca de azeitonas deste ano.

Os manifestantes exigiram que todos os olivicultores do país recebessem 200 euros por stremma (uma unidade de medida tradicional grega equivalente a 0.1 hectares) de oliveiras para reforçar os seus rendimentos.

Não conseguimos sobreviver porque produzimos tão pouco azeite. - Dionysios Gonis, membro, associação agrícola de Argolida

Apelaram também a medidas para reduzir os custos de produção e adicionar azeitonas às culturas elegíveis para compensação pela ELGA (a Organização Grega de Seguro Agrícola) após catástrofes naturais.

"A falta de produção na nossa área varia de 80 a 100 por cento, enquanto as oliveiras não se qualificam para qualquer compensação“, disse Thanasis Halatis da associação agrícola de Kalyvia, no norte da península de Chalkidiki, durante um protesto em frente ao edifício do governo regional em Salónica.

Veja também: Dois azeites gregos DOP recebem proteção na Índia

Este ano agrícola, os produtores de azeitonas da Calcídica, onde são cultivadas as características azeitonas de mesa verdes e ovais da região, estão espera-se colher apenas uma fração da colheita abundante do ano passado de 160,000 toneladas.

Outros olivicultores que participaram no protesto sublinharam que o aumento dos custos de produção ameaçar seus negócios.

"Com custos de produção de 800 euros por stremma, contra 600 euros no ano passado, torna-se óbvio que não só não atingiremos o ponto de equilíbrio, como também ficaremos endividados”, afirmaram.

Protestos semelhantes ocorreram noutras regiões olivícolas do país, incluindo Messénia e Lacónia no Peloponeso, Lesbos, Heraklion e Chania em Creta e Ftiótida no centro da Grécia.

Associações agrícolas e sindicatos de olivicultores de todo o país anunciaram a sua mobilização numa reunião pan-helênica em Atalanti, uma semana antes dos protestos, argumentando que o problema da baixa produção não é esporádico, mas afeta todo o setor oleícola grego.

De acordo com o comité de bloqueio dos produtores, que coordenou as manifestações, os olivicultores na Grécia enfrentam uma perda de rendimentos de mil milhões de euros este ano devido à redução das colheitas.

Na região de Magnésia, no centro da Grécia, o mau desempenho das oliveiras acrescentou uma camada extra de dificuldades para um rendimento substancial aos produtores locais depois dos incêndios florestais de verão e inundações.

"A Magnésia é o lar de muitos stremmata [de oliveiras] e sofreu grandes danos com as inundações, os incêndios e as mosca de fruta verde-oliva, combinado com uma redução de 95 por cento na floração das árvores”, disse Thodoris Georgadakis, chefe do sindicato das associações agrícolas da região.

"Pedimos uma compensação de 200 euros por stremma, e o dinheiro deve chegar a todos antes do Natal”, acrescentou.

Embora os produtores gregos de azeitona de mesa estejam suportando o maior peso da baixa produção de frutos este ano, os produtores de azeite do país também são afetados, com o impacto geral produção de azeite deverá cair para cerca de 200,000 toneladas de 340,000 toneladas.

"Os produtores de azeite enfrentam um grande problema este ano ”, disse Dionysios Gonis, da associação agrícola de Argolida, no leste do Peloponeso, que protestou contra a redução do rendimento juntamente com outros agricultores em Nafplion.

"Não conseguimos sobreviver porque produzimos tão pouco azeite ”, acrescentou Gonis. "A fruição reduzida não é compensada pela ELGA, por isso pedimos 200€ por stremma para cobrir as nossas despesas e continuar a cultivar as nossas árvores. Queremos que o Estado e o governo regional nos ajudem para que o azeite não chegue aos consumidores a estes preços.

Os produtores de azeitona e azeite que participaram nos protestos em toda a Grécia disseram que reavaliariam a situação no início de janeiro para decidir sobre possíveis novas mobilizações.