Despesas crescentes pressionam produtores no sul da Europa

O aumento dos custos de produção está a pressionar o sector do azeite no sul da Europa num contexto de segunda colheita consecutiva ruim para os países da bacia do Mediterrâneo.

Uma pesquisa recente mostrou que os custos de produção de azeite duplicaram em Espanha entre 2020 e 2023. A situação não é muito melhor em Itália, na Grécia e noutros países.

"A olivicultura enfrentou desafios e condições difíceis nos últimos dois anos a nível global ”, disse Stella Theodosiou, vice-diretora da Sevitel, a associação dos engarrafadores de azeite gregos. Olive Oil Times. "Esses desafios foram transferidos para todos os nós da cadeia produtiva.”

"Na era pós-Covid, todos fomos chamados a enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia, com os custos da energia disparando”, acrescentou. "Eles permanecem em níveis muito elevados atualmente.”

Na sua última atualização dos custos de produção da azeitona, a Associação Espanhola de Municípios Oleícolas (Aemo) alertou para o profundo impacto da reduziu significativamente a produção de azeite sobre a receita do setor.

O inquérito Aemo mostra que entre 2020 e 2023, os custos de produção de um quilograma de azeite quase duplicaram, passando de 3.20 euros para 6.22 euros.

De acordo com a associação, o aumento dos custos deve-se à queda na produção e ao aumento dos custos dos factores de produção. Por exemplo, os fertilizantes e produtos fitossanitários custam 70% mais do que há três anos. Entretanto, os preços da energia subiram 40%, enquanto os salários subiram 9%.

Nem todos os custos pesam igualmente nas explorações olivícolas. Os custos de produção dos olivais de alta densidade (intensivos) ou super-densidade (superintensivos) permanecem significativamente mais baixos do que os reportados nos olivais tradicionais ou de encosta íngreme, em parte devido à mecanização. Ainda assim, os custos aumentaram consideravelmente em todo o setor nos últimos anos.

Segundo o Instituto Italiano de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (Ismea), os custos de produção de azeite em Itália também permanecem elevados neste ano.

Ainda assim, diminuíram ligeiramente nos primeiros nove meses de 2023 em comparação com o ano anterior, quando foram relatados aumentos substanciais.

No seu último relatório, a Ismea observou como azeite virgem extra as importações, cruciais para o setor italiano, diminuíram em volume em 25 por cento em comparação com o ano anterior. Ainda assim, o seu valor cresceu 19 por cento, destacando o aumento dos preços do comércio da azeitona e o seu impacto nos custos operacionais dos produtores e engarrafadores.

A queda na produção registada em vários países fez subir os preços das matérias-primas desde a época anterior, causando mais incertezas tanto para produtores, importadores e exportadores.

Na Itália, onde o azeite espera-se que os volumes de produção na temporada atual excedam Em comparação com o anterior, as margens para os produtores italianos de azeite deverão ainda ser relativamente modestas.

"Com o preço atual [do produto], durante esta campanha, recuperaremos os custos de produção, mais do que o que está acontecendo com outros”, disse Gennaro Sicolo, presidente da associação de produtores Italia Olivicola, à mídia local.

Segundo Sicolo, a quebra de produção que afecta toda a bacia do Mediterrâneo – especialmente em Espanha, Portugal, Marrocos e Tunísia – é a principal razão para retornos tão baixos. "Isso significa que os produtores italianos não podem recorrer a esses países para comprar o produto”, afirmou.

"Além disso, temos também de considerar as operações de moagem, que, como sabemos, requerem grandes quantidades de energia eléctrica”, acrescentou Sicolo. "Falando em números, tivemos preços de 25€ por quintal (100 quilogramas) no ano passado. Hoje, sobe facilmente para entre 27 e 30 euros.”

Teodósio concordou. "Os custos de transporte, embalagem, funcionamento dos lagares e das indústrias de transformação de azeite aumentaram ”, afirmou.

Thedodosiou acrescentou que o sector também foi atingido pelo aumento das taxas de juro e dos custos laborais.

Embora a Grécia tenha tido uma boa colheita na campanha anterior, espera-se que a produção na campanha de 2023/24 aumente diminuir significativamente.

"A Grécia teve de lidar com os efeitos da das Alterações Climáticas”, disse Teodósio. "Portanto, espera-se que os olivais gregos registem uma diminuição de cerca de 170,000 toneladas.

Segundo Theodosiou, a Grécia enfrenta agora um risco de dominó invertido no mercado do azeite, uma vez que os consumidores tendem a gastar menos em produtos de alto preço, exactamente no momento em que os produtores de azeite precisam de mais vendas para cobrir os custos operacionais.

"As empresas de normalização e exportadoras de azeite de marca gerem as suas compras de matérias-primas de forma gradual de acordo com a procura, desde o início de cada ano-safra, Novembro, até ao início do próximo, Outubro ”, afirmou Theodosiou.

"A indústria opera de acordo com o estrito quadro da legislação nacional e europeia”, acrescentou. "Consequentemente, o preço final de cada azeite de marca depende diretamente do custo da matéria-prima.

"O maior desafio das empresas de normalização de azeite é manter as suas quotas no mercado nacional e internacional ”, concluiu Theodosiou. "Qualquer redução adicional no consumo de azeite será disfuncional para todos os elos da cadeia.”