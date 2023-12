A adesão à dieta mediterrânea alivia sintomas de TEPT, sugere estudo

A estudo conduzido por pesquisadores do Brigham and Women's Hospital e da Harvard TH Chan School of Public Health lançou uma nova luz sobre a intrincada relação entre o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), os padrões alimentares e o microbioma intestinal.

O estudo, publicado na Nature Mental Health, descobriu uma ligação notável entre a adesão a um Dieta mediterrânea e uma redução nos sintomas de TEPT.

Embora sejam necessárias mais pesquisas, estamos mais perto de poder fornecer recomendações dietéticas para prevenção ou melhoria do TEPT. - Yang-Yu Liu, pesquisador do Brigham and Women's Hospital

O TEPT é uma condição de saúde mental baseada no medo que pode se desenvolver em indivíduos expostos a situações angustiantes e traumáticas, incluindo lesões graves, ameaça de morte ou atos de violência.

Os indivíduos que sofrem de TEPT não só enfrentam os seus efeitos psicológicos imediatos, mas também enfrentam um risco aumentado de problemas de saúde crónicos, como doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, doenças autoimunes e até morte prematura.

Reconhecendo o papel da dieta e do microbioma intestinal no contexto do TEPT tem o potencial de produzir recomendações e resultados que beneficiam as pessoas afetadas pelo transtorno.

O coautor Yang-Yu Liu, da Divisão Channing de Medicina de Rede do Brigham and Women's Hospital, destacou a intrigante relação entre o microbioma intestinal humano e o cérebro.

"Através do nosso estudo, examinamos como fatores como a dieta estão associados aos sintomas de TEPT”, disse ela. "Embora sejam necessárias mais pesquisas, estamos mais perto de poder fornecer recomendações dietéticas para prevenção ou melhoria do TEPT.”

O microbioma intestinal humano é um centro ativo de atividade metabólica. Dentro do cólon, as bactérias desempenham um papel fundamental na fermentação e digestão de vários componentes, incluindo carboidratos, proteínas e lipídios do hospedeiro e da dieta. Esses processos geram metabólitos que podem ter efeitos benéficos ou prejudiciais à saúde.

Por exemplo, a fermentação de carboidratos produz ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato.

Esses compostos oferecem inúmeros benefícios à saúde, como fornecer energia para as células do cólon, aumentar a absorção de íons, possuir propriedades antiinflamatórias e regular a produção de serotonina, ao mesmo tempo que influenciam o número de células enterocromafins.

Notavelmente, o butirato exibiu efeitos semelhantes aos dos antidepressivos em ratos, superando os efeitos da fluoxetina, um ingrediente comum em muitos antidepressivos.

Além disso, as bactérias comensais podem produzir neurotransmissores com propriedades neuroativas, incluindo GABA, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissores não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, mas podem estimular as células epiteliais intestinais a liberar moléculas que, por sua vez, modulam a sinalização neural. Essa interação complexa pode influenciar as funções e o comportamento cerebrais.

Embora extensas pesquisas tenham destacado a influência do microbioma intestinal no desenvolvimento e na resposta emocional, a ligação entre o microbioma e o transtorno de estresse pós-traumático era em grande parte inexplorada.

Os investigadores sublinharam a importância de explorar o eixo intestino-cérebro, uma vez que fornece informações sobre a interdependência da saúde física e mental.

As suas descobertas sugerem que a relação entre o TEPT e o microbioma intestinal humano apresenta um caminho promissor para a investigação, oferecendo o potencial para recomendações para aliviar as consequências negativas para a saúde a jusante do TEPT.

Para investigar esta relação, a equipe coletou dados de 191 participantes em subestudos do Nurses' Health Study-II, que abrangeu o Estudo Mente-Corpo e o subestudo PTSD.

Os participantes foram categorizados em três grupos: aqueles com provável TEPT, aqueles que sofreram trauma sem desenvolver TEPT e aqueles sem histórico de exposição ao trauma.

Cada participante forneceu dois conjuntos de quatro amostras de fezes: uma no início do estudo e outra seis meses depois. Esta abordagem permitiu a recolha de dados de ADN microbiano e a confirmação da estabilidade do microbioma intestinal de cada participante ao longo dos seis meses.

Os pesquisadores analisaram então as associações entre a estrutura geral do microbioma e vários fatores do hospedeiro. Esses fatores incluíram sintomas de TEPT, idade, índice de massa corporal (IMC) e informações dietéticas.

Por meio dessa avaliação, os pesquisadores identificaram diversos fatores do hospedeiro ligados à estrutura do microbioma, como IMC, depressão e uso de antidepressivos.

Posteriormente, a equipe explorou a conexão entre as informações dietéticas disponíveis e os sintomas de TEPT. Suas descobertas revelaram que os participantes que aderiram a uma dieta mediterrânea apresentaram menos sintomas de TEPT.

Notavelmente, o consumo de carnes vermelhas e processadas, em sua maioria ausentes da dieta mediterrânea, apresentou uma associação positiva com a gravidade dos sintomas de TEPT. Em contraste, o consumo de alimentos vegetais correlacionou-se negativamente com estes sintomas.

Os pesquisadores examinaram a ligação entre os sintomas do TEPT e as assinaturas do microbioma intestinal para identificar espécies potenciais que poderiam proteger contra o TEPT. Eubacterium eligens emergiu como a espécie protetora mais provável para o distúrbio.

Eles concluíram que E. elegens foi positivamente associado com componentes da dieta mediterrânea, como vegetais, frutas e peixes, enquanto apresentou associação negativa com o consumo de carne vermelha e processada. E. elegens já foi associado ao consumo de nozes e dietas vegetarianas.

Embora o estudo ofereça informações valiosas, os autores reconhecem certas limitações, como o uso de uma escala curta de triagem para TEPT em vez de um diagnóstico clínico formal. No entanto, os resultados fornecem uma base para futuros esforços de pesquisa.

Estas incluem investigações sobre outros distúrbios de saúde mental e intervenções dietéticas, com o objetivo de melhorar as recomendações para aliviar ou prevenir sintomas associados a estas condições.