Al Piglio busca explorar o potencial do terroir discreto de Frosinone

Nos últimos três anos, Elisabetta Petrini e a sua família transformaram seis hectares de antigos olivais parcialmente negligenciados no centro de Itália num premiado azeite virgem extra Operação.

Al Piglio terminou em alta a colheita 2023/24, conquistando o Prémio Prata pela sua marca Mezzogiorno, monovarietal Moraiolo orgânico de média intensidade, na edição 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Há muito potencial aqui. Os produtores e toda a cadeia produtiva precisam reconhecer que muito pode ser alcançado. Este é um território único com um património único. - Elisabetta Petrini, proprietária, Al Puglio

"Ficamos muito felizes em saber que recebemos um prêmio no NYIOOC Concurso Mundial de Azeitonas”, disse ela. "Para mim, é um sonho que se torna realidade.”

O concurso de qualidade mais prestigiado do mundo aplaudiu Al Puglio pelas suas sensações de degustação de alcachofra, folha de figueira, folha de oliveira, pimenta preta e café.

"Depois de estudar como sommelier de azeite, pesquisando as melhores formas de gerenciar o processo produtivo e buscando constantemente o aconselhamento de quem tem mais conhecimento e habilidade, receber esse reconhecimento não é apenas uma grande satisfação, mas, acima de tudo, uma motivação para buscar o aprimoramento continuamente”, completa Petrini.

Junto com Moraiolo, Al Piglio cultiva azeitonas Rosciola e Leccino na província de Frosinone, cerca de 55 quilômetros a leste de Roma.

"Rosciola é uma bela cultivar local que prospera em nossas colinas rochosas”, disse Petrini. "Tem muitas características únicas e está sujeita a colheita antecipada porque amadurece mais cedo do que as outras variedades de azeitona que cultivamos.”

Salvo algumas exceções, a região ao redor de Piglia, no norte de Frosinone, não é conhecida pela produção de azeite virgem extra.

"Esse foi o primeiro desafio que enfrentamos”, disse Petrini. "A cultura local do azeite, enraizada em práticas antigas, normalmente não prioriza a qualidade como a entendemos hoje.

Tal como em muitas outras regiões do país, um número significativo de pequenos olivais na área são propriedade familiar. Quando produtivos, esses pomares são utilizados principalmente para consumo próprio da família. A poda, a fertilização e a colheita seguem frequentemente métodos transmitidos de geração em geração.

"Quando eu disse aos moradores que queríamos colher Rosciola primeiro, ou seja, no início de outubro, alguns ficaram incrédulos”, disse Petrini. "A maioria deles está acostumada a colher em dezembro.”

Encontrar o parceiro certo para moer as azeitonas também se revelou um desafio. "A maioria das usinas aqui só abriria no final de outubro”, disse Petrini. "Tivemos que procurar em outro lugar e encontramos as fábricas certas na área de Colline Pontine.”

Petrini leva de 30 a 45 minutos para transportar as azeitonas do olival até o lagar. No entanto, ela espera que o seu recente sucesso na Competição Mundial encoraje as fábricas a começarem a abrir mais cedo na temporada.

"Veja a Rosciola e outras cultivares locais”, disse Petrini. "Há muito potencial aqui. Os produtores e toda a cadeia produtiva precisam reconhecer que muito pode ser alcançado. Este é um território único com um património único.”

Petrini espera que a sua vitória no Concurso Mundial incentive mais produtores em Frosinone a adotar uma colheita antecipada. (Foto: Al Piglio)

Essa consciência também se reflete no espaço turístico que Petrini e sua família construíram em torno de seus olivais e vinhedos.

"Quando os nossos hóspedes pernoitam nas nossas suites ou vêm jantar no nosso restaurante, fornecemos-lhes uma lista de azeites virgens extra de toda a Itália ”, disse ela. "Além disso, discutimos com eles a qualidade e as características do azeite virgem extra.

"Juntos, provamos três excelentes azeites para ajudá-los a discernir as diferenças entre as regiões que representam”, acrescentou Petrini.

À mesa, os clientes do Al Piglio encontram uma garrafa de azeite virgem extra da quinta para usar como quiserem. "Aprendi isso na Espanha, onde restaurantes de alto nível sempre presenteiam seus clientes com uma garrafa de azeite virgem extra de alta qualidade pronto para uso ”, disse Petrini.

Para Al Piglio, este ano NYIOOC o prêmio encerra uma temporada de sucesso. "Devo dizer que esta campanha foi provavelmente um pouco melhor para nós do que a maioria na região”, disse Petrini. "No nosso caso, a última temporada foi melhor que a anterior.”

Segundo Petrini, das Alterações Climáticas representa um dos desafios mais significativos para os produtores de azeite de alta qualidade a longo prazo.

"Não podemos reverter certas dinâmicas, mas podemos tentar adaptar-nos e mitigar o impacto, encontrando as melhores soluções para continuar a melhorar as nossas práticas agrícolas”, afirmou.

É também por isso que a Al Piglio foi fundada com a sustentabilidade em mente. "Graças à minha experiência no setor energético, a adoção de uma infraestrutura de produção de energia fotovoltaica que cubra todas as nossas necessidades veio naturalmente”, disse Petrini, destacando outras opções sustentáveis, incluindo a não utilização de plástico.

"Além das alterações climáticas, um grande desafio para esta região, e provavelmente para toda a Itália, é construir uma verdadeira identidade no mercado”, disse Petrini. "A biodiversidade deste país é incomparável, especialmente quando se trata de azeitonas.”

"A diversidade, qualidade e singularidade dos produtos que podemos oferecer em Itália são incomparáveis ​​com qualquer outro país”, concluiu. "Deveríamos estar mais conscientes disso e valorizá-lo em níveis antes reservados apenas ao vinho.”