Conheça as start-ups na Itália Central que revivem olivais abandonados

Iniciativas para recuperar olivais abandonados na Itália aumentaram nos últimos anos, acompanhando a crescente conscientização sobre o valor ambiental da oliveira.

Várias organizações estão empenhadas em projectos de restauração, criando planos de adopção de oliveiras para cidadãos e empresas que prosseguem programas de responsabilidade social corporativa. As comunidades locais valorizam os bosques revividos como novos espaços coletivos.

Na Toscana, a start-up Ager Oliva foi criada para dar nova vida aos milhões de oliveiras abandonadas na região enquanto lutava das Alterações Climáticas, em conjunto com empresas que pretendem compensar suas emissões de dióxido de carbono.

Veja também: Oliveiras em terras públicas proporcionam colheita abundante para os habitantes italianos

"O amor pelas oliveiras foi-me transmitido pelo meu avô, que produzia azeite. Desde criança meu desejo era criar minha própria empresa no setor”, disse Tommaso Dami, economista e fundador da Ager Oliva. Olive Oil Times. "Quando li os dados sobre milhões de oliveiras abandonadas na nossa região, percebi que poderia fazer algo para resolver este problema.”

"O abandono da terra deve-se à falta de rotatividade geracional”, acrescentou. "Muitos daqueles que herdam pequenas ou grandes parcelas de terra não conseguem administrá-las devido a compromissos profissionais e familiares pré-existentes e também porque não podem pagar as despesas. custos de produção cada vez maiores. Aí surgiu a ideia das adoções à distância, que se tornou um projeto concreto a partir de 2020.”

Imediatamente após a O bloqueio da pandemia de Covid-19 foi suspenso na Itália, Dami formou uma equipe com Ana Soto, especialista em turismo sustentável, e Cosimo Lunetti, cinegrafista e piloto de drone.

Depois de criar o site e configurar o perfil nas redes sociais, realizaram uma campanha publicitária para testar a reação do mercado, que foi muito positiva tanto na Itália como no exterior. Então, eles fundaram sua startup agrícola inovadora em março de 2021.

"Iniciámos a recuperação dos olivais de Pistoia, Montecatini e Florença, nomeadamente os situados no sopé de Montalbano, perto de Local de nascimento de Leonardo Da Vinci”, Disse Dami.

Olival na cidade natal de Leonardo Da Vinci após a recuperação realizada por Ager Oliva

"As primeiras 700 árvores foram todas recuperadas em apenas três meses após o lançamento da startup. Destas oliveiras, 400 foram adoptadas pela CPL Concordia, uma grande empresa sediada em Emilia-Romagna, especializada na gestão de sistemas energéticos”, acrescentou. "Eles nos contataram após lerem uma matéria sobre nosso projeto no jornal local e logo se tornaram nossos clientes. Eles nos apoiam há três anos e, a partir do próximo ano, avaliarão a adesão ao nosso novo programa de plantio na Itália.”

O seu novo projecto consiste na plantação de oliveiras em pousios na Toscana e noutras regiões de Itália e na gestão dos novos olivais nos anos seguintes.

O objetivo é também ampliar o azeite virgem extra Produção. A equipa da Ager Oliva está agora em negociações para assumir a gestão de uma área de 3,000 hectares de terras não cultivadas no Lácio.

"Ao financiar a plantação de oliveiras e ao confiar-nos uma gestão plurianual, as empresas têm a oportunidade de compensar o dióxido de carbono através de um sistema de zero quilómetros, baseado na natureza e cientificamente validado”, disse Dami.

"Oferecemos-lhes não apenas uma forma de compensar as emissões de carbono, mas também de realizar atividades de team building no terreno com os funcionários e proteger a biodiversidade, acrescentou. "Com esta última opção, podem obter créditos de biodiversidade e oferecê-los como presentes aos seus funcionários.”

Depois de apresentar Ager Oliva na reunião anual do Fórum Económico Mundial em 2023, a equipa participará no evento pela segunda vez para revelar os últimos desenvolvimentos e projetos futuros.

A startup recuperou 12 hectares de oliveiras, maioritariamente centenárias, e prevê restaurar mais 25 hectares no ano seguinte.

Em quase três anos, mais de 500 toneladas de dióxido de carbono foram retiradas do meio ambiente, segundo cálculos da Universidade de Florença e do Centro Nacional de Pesquisa de Florença.

Anúncios

Anúncios

Os projetos da startup podem ser apoiados tanto por empresas como por particulares, que, em cada época de colheita, são compensados ​​com o azeite virgem extra de elevada qualidade produzido a partir das oliveiras recuperadas. Seus frutos são esmagados em um moinho bifásico de última geração em Quarrata, na província de Pistoia.

"Além de nós três, temos uma equipe de escritório e colaboradores externos”, disse Dami. "Temos uma organização bem estruturada que nos permite manejar muitas plantas, considerando também que estamos ampliando o número de pomares para recuperar e manejar.”

Outra missão da Ager Oliva é difundir a cultura do azeite virgem extra e sensibilizar para a protecção ambiental durante eventos organizados nos pomares recuperados.

A equipa Ager Oliva num olival em Pistoia antes da recuperação

"Organizamos eventos com os apoiadores, inclusive com alunos de escolas públicas”, disse Dami. "Algumas escolas já solicitaram piqueniques e passeios educativos ambientais para a próxima primavera.”

"Levaremos os alunos a visitar os museus Leonardo da Vinci e depois os olivais, onde participarão num dia de formação ambiental e cultural centrado no papel fundamental da oliveira no território e nos benefícios da azeitona virgem extra. petrazeite”, acrescentou.

Na Úmbria, o Le Olivastre foi fundado em 2014 para restaurar antigos olivais abandonados nas margens do Lago Trasimeno.

Uma versão feminina da palavra italiana para oleaster, nomeadamente oliveira selvagem, é o nome escolhido pelos fundadores para a sua associação sem fins lucrativos, que recentemente adicionou um negócio de catering homónimo.

"Meus dois amigos e eu nos mudamos para Passignano sul Trasimeno, na província de Perugia, vindos de outras regiões italianas, e como costuma acontecer com pessoas não locais que veem os lugares com novos olhos, nos apaixonamos à primeira vista por esta paisagem, que de fato é de uma beleza única”, disse a cofundadora Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Caminhávamos por alguns pomares não muito longe das nossas casas, onde se destacavam aquelas oliveiras centenárias abandonadas, e com o tempo começámos a pensar se poderíamos fazer algo útil para o local que nos acolheu”, acrescentou.

Assim, decidiram recolher os frutos que de outra forma teriam caído no chão sem serem aproveitados e entregaram-nos num lagar da zona para obterem algum azeite virgem extra.

"Percebemos que para ajudar a comunidade deveríamos ter dado continuidade à nossa atividade de preservação e produção”, afirmou. "Depois nos oferecemos para administrar mais alguns terrenos abandonados, tanto privados quanto públicos, com a ajuda de nossas famílias e amigos. Além disso, alguns anciãos da aldeia tiveram a gentileza de nos dar alguns conselhos.”

Foi natural que começassem a estudar e a frequentar formação para se tornarem provadores e podadores e aprenderem técnicas de fresagem. Estabeleceram parcerias com um grupo de agrônomos e criaram a associação.

A equipe por trás do Le Olivastre (Foto: Alessandra Baldoni)

"Estávamos mesmo a tempo de um ano de colheita de azeitona muito difícil, quando um grande ataque do mosca de fruta verde-oliva ocorreram em todo o país”, disse De Stefanis. "Organizámos reuniões públicas com o apoio do serviço fitossanitário da região da Úmbria e outros profissionais, onde explicámos aos olivicultores, muitas vezes agricultores amadores, o impacto da mosca da azeitona na fruta e os sistemas de prevenção e defesa disponíveis. Fico feliz em dizer que nos tornamos uma referência para muitos pequenos agricultores.”

O primeiro pomar recuperado, o histórico olival de San Crispolto datado do século XVIIIth século, incluía 250 árvores Dolce Agogia centenárias, uma variedade típica do Lago Trasimeno.

Ao longo dos anos, com a ajuda de voluntários e colaboradores sazonais, Le Olivastre conseguiu regenerar seis olivais com mais de 1,500 árvores de variedades autóctones. Seus frutos são esmagados em um moinho em Castiglione del Lago que possui tecnologia de ponta.

Hoje, a associação liderada por De Stefanis com Paola Sticchi e Antonella Panciarola inclui membros italianos e internacionais. A estes juntam-se os adotantes, que podem escolher o nome das suas oliveiras e, no final da época de colheita, receber o azeite virgem extra produzido nos pomares restaurados.

"Os adotantes são indivíduos e empresas”, disse De Stefanis. "No ano passado, uma grande empresa engarrafadora de azeite virgem extra, a Costa d'Oro, adoptou várias árvores, uma para cada um dos seus colaboradores, no âmbito de um programa de responsabilidade social corporativa.

Um dos últimos pequenos pomares recuperados pela associação encontra-se num terreno íngreme com uma maravilhosa vista para o lago. Com efeito, um dos objectivos do Le Olivastre é salvaguardar a paisagem, além de preservar a biodiversidade local.

"Estamos a fazer uma verdadeira recuperação do território e a nossa ideia é criar caminhos ao longo dos arvoredos que possam ser usado para caminhadas leves”, disse De Stefanis. "Já organizamos algumas iniciativas dentro do olival e convidamos os nossos associados a propor eventos sociais porque os olivais recuperados pretendem ser locais de comunidade.”

"Além disso, reativamos recentemente uma horta em San Feliciano onde produzimos açafrão, e esta atividade nos abriu aos demais produtos do lago”, acrescentou. "Depois, decidimos propor a nossa própria cozinha com azeite no coração.”

"Com um food truck, levamos para os eventos locais nossa comida de rua de qualidade, preparada com queijo, pão, vinho e azeites virgens extras de outros agricultores do lago”, concluiu De Stefanis. "Nestas ocasiões organizamos provas de azeite com o objetivo de divulgar a cultura do azeite virgem extra de qualidade.”