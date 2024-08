Pesquisadores espanhóis desenvolvem "nariz eletrônico" portátil

Pesquisadores espanhóis desenvolveram um barato e portátil 'nariz eletrônico ", eles dizem ter uma grande promessa para uso em testes organolépticos e controle de qualidade de alimentos.

Embora os chamados narizes em si não sejam novos, o Grupo de Pesquisa em Sistemas Sensuais da Universidade da Extremadura diz que seu sistema reduz o tempo e o custo dos testes.



Em um recente comunicado à imprensa, o pesquisador Jesus Lozano disse que o novo sistema - que imita o nariz humano - poderia não apenas fornecer resultados quantitativos em um minuto, mas custava dez vezes menos que os métodos existentes para ser instalado.

"A desvantagem deste dispositivo portátil… é que, como no olfato dos mamíferos, o 'o nariz eletrônico 'precisa ser sensibilizado com amostras conhecidas e, quanto mais testes ele realiza, mais precisos são os resultados ”, afirmou ele.

Além do uso na análise da água, o sistema seria muito útil para o controle de qualidade na indústria de alimentos, a avaliação das propriedades organolépticas do vinho, a detecção de explosivos e doenças e o desenvolvimento de fragrâncias e cosméticos, informou a universidade.

Hugo Regojo, gerente geral do grupo de azeite de Bogaris nos EUA, pediu recentemente que o setor de azeite aproveite essa tecnologia. No Seminário Aroma e Qualidade do Azeite realizada em Santa Helena em janeiro, ele disse que havia um "precisa melhorar o nariz eletrônico e a detecção eletrônica de defeitos sensoriais na tecnologia do petrazeite, para controlar a fraude na indústria. ”

O Conselho Oleícola Internacional está atualmente revisando métodos de análise novos e existentes, projetados para melhorar a qualidade e autenticidade dos azeites e dos azeites de bagaço de azeitona, mas ainda não divulgou detalhes.

Diretor Executivo do COI Jean-Louis Barjol disse na semana passada que não havia perspectiva de abandonar o uso de painéis sensoriais na determinação da qualidade do azeite. "Pensamos muito bem em nosso método de teste sensorial ... e consideramos que é um critério essencial de qualidade ”, afirmou.