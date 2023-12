Comemorando as oliveiras históricas da América do Sul

Embora a oliveira esteja amplamente associada à bacia do Mediterrâneo, ela também tem raízes profundas nas Américas.

As primeiras oliveiras chegaram aos continentes com missionários espanhóis, estabelecendo-se em muitas ex-colônias, da Argentina à Califórnia.

No entanto, a história destas oliveiras centenárias na América do Sul foi em grande parte esquecida, com cerca de 70 por cento delas tendo sido removidas para plantar outras culturas.

Sudoliva, uma organização dedicada a documentar e preservar árvores centenárias nas Américas e promover uma cultura continental de azeite, está trabalhando para mudar isso na segunda edição do seu concurso de oliveiras patrimoniais.

O fundador Gianfranco Vargas disse Olive Oil Times que o evento é uma iniciativa acadêmica e cultural criada em 2017 que busca preservar árvores centenárias saudáveis ​​nas regiões olivícolas das Américas.

Gianfranco Vargas com a árvore centenária plantada por San Martin de Porres em Lima, Peru (Foto: Eliete Vera)

As árvores são indicadas para o concurso e avaliadas por um júri com base no tamanho, estado de saúde e idade, determinada por meio de documentos históricos e pelo Método Santander não invasivo.

Método Santander Desenvolvido pelo presidente do Banco Santander, ávido colecionador de oliveiras milenares, o Método Santander é um procedimento não invasivo para estimar a idade da oliveira. O método utiliza lasers para medir os raios e diâmetros da oliveira a partir de vários pontos e utiliza esses dados para estimar há quanto tempo a árvore está crescendo.

No entanto, Vargas disse que o critério mais importante é o significado cultural e histórico da oliveira centenária na região.

A grande vencedora do concurso deste ano foi a oliveira Savona Heritage, localizada no Vale de Azapa, no norte do Chile. Com base em dados históricos, "provavelmente foi plantada há mais de 450 anos e é considerada uma das oliveiras mais antigas da América do Sul”, disse Vargas.

Na verdade, documentos históricos mostram que a árvore foi plantada em 1550, uma década antes de se pensar que as oliveiras chegaram à América do Sul.

"Tendo estes dados, é possível que naquela época tenham sido plantadas oliveiras na região, antecedendo o que conta a história da entrada da oliveira no Peru, Chile e Argentina”, afirmou.

O concurso também reconheceu uma oliveira plantada na Cidade do México, considerada uma das mais antigas das Américas.

Jorge Lombardi Arata com a oliveira Savona Heritage no Vale Azapa, no Chile (Foto: Eliete Vera)

"Segundo documentos históricos, [a oliveira Tláhuac Heritage] foi provavelmente plantada pelo missionário Martín de Valencia e pode ser uma das primeiras oliveiras plantadas no continente americano, com quase 500 anos”, disse Vargas.

Com base na sua pesquisa, Vargas disse que as oliveiras foram trazidas para o Novo Mundo por motivos religiosos por missionários espanhóis.

Como resultado, árvores centenárias podem ser encontradas em todo o continente, nos locais de missões históricas, inclusive na floresta tropical do leste do Peru e nas montanhas da Colômbia.

"Muitos arquivos de ordens religiosas indicam pedidos de azeite com urgência porque o sacramento mais sagrado para os católicos é a lâmpada do sacrário, que representa a presença de Deus”, disse Vargas.

"As igrejas disseram: 'precisamos de azeite; precisamos plantar oliveiras; precisamos deste produto porque, caso contrário, não teremos a presença de Deus'”, acrescentou.

O cultivo comercial da azeitona começou mais tarde no sul do Peru e no norte do Chile, onde as árvores prosperaram no clima e no solo. Conhecidas como azeitonas Botija no Peru e azeitonas Azapa no Chile, as frutas foram colhidas maduras e tornaram-se parte integrante da cultura alimentar local.

Segundo Vargas, as árvores centenárias da América do Sul também contam a história da desigualdade que assolou o continente.

Desde que as primeiras árvores foram trazidas para fins religiosos, a coroa espanhola proibiu os indígenas e, mais tarde, os africanos escravizados de cuidar delas. Porém, isso mudou com a comercialização das árvores.

Para o efeito, Sudoliva reconheceu a oliveira Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage, também localizada em Azapa, para evitar que o legado de desigualdade da região seja esquecido.

"Também foi reconhecida a oliveira Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage de Azapa, onde existia uma fazenda muito importante inicialmente trabalhada por escravos nativos ou indígenas e posteriormente por escravos de ascendência africana”, disse Vargas.

"A ideia é mantermos viva essa história”, acrescentou. "Nosso próximo objetivo após o concurso é criar regras ou leis a seu favor.”

Os juízes da Sudoliva medem as árvores e usam documentos históricos para confirmar a sua idade. (Foto: Eliete Vera)

Desde 2017, Sudoliva catalogou 51 árvores centenárias nas Américas e trabalhou com governos da Argentina, Chile, México e Peru em legislação para proteger as árvores.

"No Peru já temos a primeira lei do concurso anterior que protege as oliveiras centenárias da região de Moquegua”, disse Vargas.

"No Chile, com base neste concurso, já tivemos contacto na semana passada com legisladores da região de Arica para fazer uma lei para proteger as oliveiras do Vale de Azapa”, acrescentou.

A Sudoliva também está trabalhando com governos do México e da Argentina para proteger árvores centenárias em ambos os países.

Outra vertente da estratégia da Sudoliva é ajudar os agricultores e outros habitantes locais que cuidam das árvores centenárias a desenvolver o turismo gastronómico e cultural em torno das árvores.

Dado que muitas árvores foram removidas por razões económicas, é lógico que a criação de valor económico é uma forma de garantir a sua protecção.

"Queremos que seja um 'rota da oliveira centenária', disse ele. "É esse o trabalho que está a ser feito para que este percurso arborizado esteja finalmente ligado a duas vertentes, a vertente religiosa e a vertente gastronómica, sendo a vertente gastronómica baseada na cozinha regional de cada país.”