Recuperação da produção ainda esperada na França após colheita mista

A colheita da azeitona em França está em curso, com expectativas que variam em todo o país.

"As estimativas giram em torno de 4,400 toneladas, melhor que no ano passado, mas não muito grande”, disse Alexandra Paris, diretora de comunicação e economia da associação de produtores France Olive. Olive Oil Times.

(Houve) uma colheita abundante, provavelmente três a quatro vezes superior à do ano passado, dependendo da região, e um excelente estado sanitário com baixa pressão da mosca da azeitona e muito pouco escurecimento. - François Aurouze, especialista agrícola, Vignoble Conseil

"As situações variam significativamente de uma região para outra e até de um pomar para outro”, acrescentou. "Temos alguns pomares muito carregados e outros praticamente sem azeitona.”

Se estas estimativas iniciais se concretizarem, a produção total da França eclipsaria a 3,500 toneladas de azeite produzidas na época 2022/23 ano-safra, mas fica aquém da média de cinco anos de 4,620 toneladas.

De acordo com François Aurouze, especialista em terras e agricultura do Vignoble Conseil, a maioria dos produtores do sul de França começou a colheita em meados de outubro, prevendo-se que a maioria dos produtores de colheita antecipada termine no final de novembro.

"A vindima este ano decorreu em excelentes condições porque o tempo está bastante seco e bonito”, disse. Olive Oil Times. "A grande diferença em relação ao ano passado pode ser resumida em dois pontos para o Sul de França.”

“[Houve] uma colheita abundante… dependendo da região, e excelente estado de saúde com baixa pressão do mosca de fruta verde-oliva e muito pouco escurecimento”, acrescentou Aurouze. "Portanto, as azeitonas não eram muito propensas à queda prematura, especialmente sob o efeito de ventos violentos.”

Juntamente com a melhoria da quantidade, Aurouze espera um ano de alta qualidade baseado em vários azeite virgem extra que ele provou.

"As primeiras provas do azeite 2023 permitem vislumbrar uma excelente qualidade, com aromas densos e persistentes com amargor moderado ou fraco”, afirmou.

Apesar da recuperação da produção esperada para este ano – embora o último dados, publicado pela Comissão Europeia prevê que a produção atinja um número muito mais modesto de 3,600 toneladas – a produção francesa de azeite não recuperou os máximos da década anterior, incluindo o recorde de 6,200 toneladas produzidas em 2017/18.

Paris atribui isso ao seca em curso enfrentado pelo Sul da Europa, que foi agravado pela falta de neve nos Alpes no Inverno anterior.

"A falta de água durante o ano e a seca no verão impactaram na produção da campanha”, afirmou. "Sabemos que a chuva é um fator importante na queda da produtividade, mas as regiões apresentam situações díspares no que diz respeito às chuvas que caem. É, portanto, ainda muito cedo para prever a produção de azeite deste ano.