Produtor toscano se adapta a um cenário de azeite em mudança

Desde o 15th século, os olivicultores de Florença produziram azeite para a poderosa família Medici, que governou a região durante séculos.

Hoje, a fazenda da família Lapo Gondi, Fattoria di Volmiano, continua a tradição com sua marca Laudemio. O azeite virgem extra biológico tem ganhou um prêmio de ouro No 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Não pretendemos desistir e isso significa que as coisas têm de mudar. Precisamos mecanizar as operações para reduzir os custos de produção e garantir um futuro para a produção de azeite. - Lapo Gondi, proprietário, Fattoria di Volmiano

"Vencer em Nova Iorque é, antes de mais, uma confirmação de que estamos a fazer um bom trabalho, uma certificação da qualidade do nosso Laudemio, o nosso carro-chefe azeite virgem extra”, disse Gondi Olive Oil Times.

Situada nas colinas da Toscana, perto da histórica cidade de Florença, a Fattoria di Volmiano cobre cerca de 550 hectares. No coração de um vale verdejante, a sua antiga torre e palácio são centrais para os diversos empreendimentos agrícolas e turísticos da família Gondi.

Mais de 70 hectares são dedicados ao olival, abrigando cerca de 23,000 oliveiras Moraiolo, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno e Pendolino.

A Câmara de Comércio local reconheceu oficialmente as origens históricas da quinta Volmiano e a produção de azeite, incluindo-as na distinta lista do património histórico da Toscana.

"Temos documentos antigos que mostram como a empresa Sorbitole, que faz parte da Volmiano, produziu azeite para a família Medici em 1427”, disse Gondi.

É a terceira vez que Laudemio ganha o Prêmio Ouro nos últimos anos. "Laudemio é um blend elaborado com os nossos melhores lotes de azeitonas e devidamente equilibrado”, observou. "Trabalhamos duro para encontrar o melhor equilíbrio possível entre o picante e o amargo.”

A Ano safra 2023/24 foi um desafio para a maior parte da Itália central, e a Toscana não foi exceção. "O ouro deste ano veio no final de uma temporada complexa, pois pudemos colher cerca de 30% do que poderíamos considerar uma temporada normal”, disse Gondi.

A Fattoria di Volmiano produz até 22 toneladas de azeite virgem extra em uma safra média. "Houve uma queda significativa em relação à média dos anos”, disse Gondi.

"Em 2020/21 tivemos um ótimo ano, depois em 2021/22 enfrentamos danos por geadas e excesso de calor. Portanto, tivemos anos problemáticos que culminaram neste resultado muito modesto em 2023/24”, acrescentou.

Lapo Gondi (à esquerda) é o mais recente de uma linhagem familiar secular de produtores de azeite na Toscana. (Foto: Fattoria di Volmiano)

Custos de produção também aumentaram recentemente, afetando a viabilidade financeira dos produtores de azeite virgem extra de alta qualidade, como a Gondi.

Estes produtores têm investido significativamente na agricultura biológica e sustentável e adoptado as mais avançadas tecnologias em lagares de azeite e instalações de armazenamento de azeite.

"O custo da mão-de-obra tornou-se tão elevado que manter um olival tradicional não tem futuro”, disse Gondi. Para contrariar esta tendência, a família está a considerar expandir-se com novas plantações de oliveiras de média densidade.

"Não pretendemos desistir e isso significa que as coisas têm de mudar”, disse Gondi. "Precisamos mecanizar as operações para reduzir os custos de produção e garantir um futuro para a produção de azeite.

"Existem bons exemplos de pomares semi-intensivos com variedades típicas da nossa região, como Leccio del Corno e Maurino”, acrescentou. "Essas plantações seriam mais rentáveis, pois hoje fazemos tudo manualmente e certamente precisamos cortar custos.”

Segundo Gondi, a turbulência que tem afectado o sector do azeite nos últimos anos pode fazer mais bem do que mal a longo prazo.

A Fattoria di Volmiano está plantando novos pomares de média densidade para melhorar a eficiência de custos e ao mesmo tempo manter a qualidade. (Foto: Fattoria di Volmiano)

"À medida que os preços do azeite subiram, podemos esperar que as pessoas compreendam melhor o que é o azeite e os seus reais custos de produção ”, afirmou. "Isto tornará mais fácil explicar aos consumidores que a qualidade tem um preço.”

Para ajudar a diversificar as suas fontes de receitas, a família Gondi também oferece visitas guiadas à propriedade, uma oportunidade para mostrar a bela paisagem, as vilas no vale e degustações dedicadas.

"Apresentamos-lhes o vale e elucidamos os elementos agronómicos dos nossos empreendimentos agrícolas”, disse Gondi. "Além disso, os levamos ao Oratório, onde poderão maravilhar-se com os afrescos criados há séculos pelos alunos de Ridolfo del Ghirlandaio.”

"Depois, as nossas visitas guiadas levam os visitantes ao moinho, onde podemos explicar como acontece o processo de extração”, acrescentou, sugerindo que os hóspedes aproveitem ao máximo a visita durante a vindima, quando toda a maquinaria está a funcionar.

"A verdade é que as melhores épocas para o turismo não coincidem com a época da colheita e processamento da azeitona, pelo que não é frequente os turistas verem o lagar a funcionar”, disse Gondi.

Durante as degustações na fazenda, os turistas são presenteados com diversos azeites virgens extras produzidos em Volmiano. "Todos os azeites que provam são excelentes e durante o evento garantimos que os nossos convidados compreendem as diferenças e detectam a qualidade ”, afirmou Gondi.

"Graças a essas degustações, nossos convidados entendem porque nosso Laudemio tem uma qualidade tão excepcional; eles aprendem a identificar sua alta qualidade”, acrescentou.

"O nosso papel é ajudar os nossos visitantes a compreender a qualidade do azeite e a imergi-los na cultura que o rodeia ”, concluiu Gondi. "Ao fazer isso, eles ficam mais interessados ​​em investir em azeite virgem extra de alta qualidade.