Fazendo Azeite Virgem Extra da Árvore da Paz da Sicília

A colheita foi realizada na Oliveira da Paz, em Palermo, na Sicília, poucas semanas depois de o superintendente regional a ter declarado sítio de interesse cultural.

Uma homenagem ao juiz e magistrado de acusação Paolo Borsellino, considerado uma das personalidades mais importantes na luta contra o crime organizado na Itália e internacionalmente, a árvore é um símbolo de regeneração, solidariedade, paz, compromisso civil e justiça.

"Esta árvore ganhou uma importância social cada vez maior, por isso nos comprometemos a protegê-la junto às instituições”, disse Francesca Grasta, cofundadora do Centro de Estudos Paolo e Rita Borsellino. Olive Oil Times.

Veja também: Um jardim de oliveiras da paz é inagurado em Creta

"Há alguns anos começámos a recolher a azeitona, que foi processada para consumo de mesa e doada à comunidade”, acrescentou. "Este é o segundo ano que produzimos azeite virgem extra isso também é doado. Na verdade, a Oliveira da Paz pertence à comunidade”.

A Oliveira da Paz foi plantada no local do assassinato do promotor antimáfia Paolo Borsellino em 1992. (Foto: Centro de Estudos Paolo e Rita Borsellino)

Borsellino era incluído na lista de heróis de 2006 da revista Time, juntamente com seu colega e amigo próximo Giovanni Falcone. Eles trabalharam juntos na luta por justiça e ambos foram assassinados com alguns meses de diferença em ataques terroristas da máfia.

O juiz foi morto em 19 de julho de 1992 por um carro-bomba na Via D'Amelio, Palermo, perto da casa de sua mãe, Maria Pia Lepanto, junto com os cinco seguranças, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Todos receberam uma medalha de ouro pelo valor civil.

"A ideia de plantar a oliveira nasceu de um desejo de Pia”, disse Grasta. "Nos meses seguintes, houve a possibilidade de instalar um monumento comemorativo no local do atentado, mas durante uma conversa com a filha Rita, Pia confidenciou-lhe que queria resgatar aquele trágico acontecimento através de algo que representasse a vida, portanto um árvore e, especificamente, uma oliveira pelo seu significado de paz.”

Colheita na Oliveira da Paz em Palermo (Foto: Centro de Estudos Paolo e Rita Borsellino)

"Ela realmente queria que aquele lugar se tornasse um lugar de vida e paz”, acrescentou. "Rita acrescentou que teria sido ainda mais significativo se viesse de Belém”.

A proposta de plantar a árvore foi lançada junto com uma petição para arrecadar assinaturas. Cerca de 20,000 mil assinaturas da Itália e do exterior chegaram rapidamente a Palermo e o procedimento foi iniciado.

A organização não-governamental Cooperação Internacional Sul-Sul (CISS) ajudou a estabelecer os primeiros contatos, depois o Movimento Mulheres Palestinas e Israelenses pela Paz Negra apoiou a organização e fez acordos com a comunidade salesiana do vale de Cremisan, em Belém – a planta veio do terras do mosteiro, onde os monges italianos produzem azeite a partir de oliveiras centenárias desde o século XIX.

Um ano depois, durante a cerimónia do primeiro aniversário do acontecimento, o abismo provocado pela explosão foi preenchido com terra e foi plantada a Oliveira da Paz.

"A muda chegou de avião e, por questão de segurança, não foi possível nem segurar o torrão de terra em volta das raízes”, disse Grasta. "Para ser sincero, parecia tão frágil que ninguém pensava que pudesse sobreviver ou prosperar entre os edifícios da cidade.”

"No entanto, hoje, é lindo e próspero”, acrescentou ela. "Muitos eventos de alto valor social são realizados em suas filiais ao longo do ano, incluindo atividades com estudantes vindos de toda a Itália e do exterior, que o centro de estudos acolhe regularmente.”

Todo outono, uma cooperativa local colhe e moe as azeitonas antes de doar o azeite resultante à comunidade. (Foto: Centro de Estudos Paolo e Rita Borsellino)

A colheita da azeitona tornou-se um acontecimento emocionante. As frutas são cuidadosamente colhidas à mão e entregues em um moinho em Corleone que emprega trabalhadores da cooperativa Trabalho e não solo, que administra terras confiscadas da máfia.

"A cooperativa nos ajuda durante a colheita, que também conta com a participação dos servidores públicos do centro de estudos e de vários outros grupos de voluntários”, disse Grasta. "Emanuele Filiberto, um dos seguranças de Borsellino que não estava de serviço naquele dia, participa todos os anos.”

"Os dias do aniversário do ataque são o culminar das atividades anuais”, acrescentou. "Passamos a noite em oração e pela manhã, com as crianças do subúrbio de Palermo, colorimos a rua, animando-a com danças ao redor da árvore, música e atividades teatrais”.

"Com o seu ambiente de entusiasmo e colaboração, a vindima é mais um grande acontecimento comunitário que nos ajuda a concretizar o desejo da Pia de que este seja um lugar de vida”, concluiu Grasta.