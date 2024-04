Uruguai sediará conferência sobre pesquisa e inovação no setor do azeite

Estima-se que 200 a 300 cientistas, produtores de azeite, vendedores e funcionários se reunirão na capital uruguaia, Montevidéu, em novembro, para a segunda edição anual Conferência Latino-Americana de Azeite.

Participantes do evento de dois dias, marcado para 8 de novembroth e 9th, discutirá os desafios e oportunidades enfrentados pela maior região produtora de azeite do mundo fora da bacia do Mediterrâneo.

Adriana Gámbaro, uma das organizadoras do evento e diretora do departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Uruguaia da República, disse Olive Oil Times que a conferência é uma oportunidade para criar um corpo público de conhecimento sobre a olivicultura e a produção de azeite específico para as condições sul-americanas.

Veja também: Conferências impulsionam o setor de azeite do Paquistão

"As condições de solo, chuva e clima são completamente diferentes das de outras regiões olivícolas ”, disse Gámbaro. "Um dos objetivos é compartilhar todas as pesquisas que estão sendo feitas na região.”

Embora muitas empresas privadas realizem pesquisas em toda a região, elas não publicam as suas conclusões. Como resultado, Gámbaro enfatizou que a conferência desempenharia um papel importante na divulgação ao público da investigação realizada pelas universidades e institutos de investigação.

Os tópicos de discussão incluirão as melhores práticas agronómicas, técnicas e tecnologia de moagem e economia do azeite.

Por exemplo, um painel discutirá como os agricultores do Uruguai e do sul do Brasil podem lidar com fungos como Colletotrichum e outras pragas e doenças favorecidas pelas condições húmidas do verão.

Haverá também apresentações sobre o uso de enzimas em azeite virgem extra produção, uma área de interesse emergente na Austrália e nas Américas, mas um tema controverso na Europa, incluindo um estudo da Universidade da República.

"Vamos apresentar os principais resultados do nosso projeto na conferência”, disse Gámbaro. "Também haverá empresas vendendo essas enzimas em estandes no evento.”

Outro objectivo da conferência é reunir pessoas de todo o continente para partilharem as suas experiências e aprenderem umas com as outras.

"As conferências são locais onde você está focado em uma coisa e há interação com os pesquisadores”, disse Gámbaro. "Surgem projetos comuns.”

Ela acredita que os benefícios das interações pessoais estavam faltando no primeira edição da conferência, que foi realizada digitalmente em abril de 2021, após um atraso de um ano devido à pandemia de Covid-19.

Essas interações ocorrerão em conversas casuais no evento e no ambiente mais formal de mesas redondas, incluindo uma sobre o potencial de oleoturismo em toda a região.

"É uma oportunidade para os produtores ouvirem essas palestras e dizerem: 'quão interessante é o que eles estão fazendo; talvez eu possa fazer a mesma coisa ou algo semelhante'”, disse Gámbaro.

Os apoiadores do Indicação Geográfica Protegida Mendoza o consórcio também discutirá como fundaram o primeiro indicador geográfico da região para azeite virgem extra.

"Eles vão discutir como foi o processo para obter o IGP, o que também pode dar o tom e ensinar a outras regiões os passos que devem seguir para conseguir o mesmo”, disse Gámbaro.

O evento também examinará estratégias para aumentar o consumo de azeite na região, formar cooperativas, desenvolver economias de escala, melhorar a rastreabilidade e agregar valor aos subprodutos da moagem.

"O objetivo final é que todos possam provar os azeites virgens extra da região ”, afirmou Gambaro.

A conferência começa um dia após o anúncio dos Prêmios Mario Solinas do Conselho Oleícola Internacional para o Hemisfério Sul, em Montevidéu.

Os participantes poderão provar azeites virgens extra de todo o continente e ver como o perfil organoléptico das mesmas variedades de azeitona difere de uma região para outra.

Cientistas e investigadores têm até 15 de setembroth para submeter seus estudos e apresentações. Embora não haja um prazo anunciado para agricultores, produtores, vendedores ou o público em geral se inscreverem na conferência, o custo é de US$ 110 por pessoa. Os estudantes podem se inscrever por US$ 60.