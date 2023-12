Fazenda orgânica em Jaén abre caminho para venda de créditos de carbono

A demanda por soluções sustentáveis ​​e o azeite biológico está a aumentar a nível global, com algumas pesquisas de mercado indicando que o valor do setor mais do que duplicará até 2031.

No entanto, os desafios continuam a dissuadir muitos produtores de se converterem às práticas biológicas.

Quando os agricultores pretendem fazer a transição para a agricultura biológica, muitos descobrem rapidamente que não existem vantagens económicas… Os créditos de carbono são uma solução para mudar a mentalidade das pessoas em relação à agricultura biológica. - José María Chica, executivo-chefe, O.Live

A Estudo 2018 realizado por investigadores em Espanha investigou as desvantagens enfrentadas pelos olivicultores biológicos em comparação com os seus homólogos convencionais.

Um dos desafios mais significativos é o menor rendimento das árvores biológicas em comparação com as convencionais, fazendo com que os produtores biológicos necessitem de mais terras para produzir a mesma quantidade de azeite.

Isto foi agravado por aumento dos preços do azeite na origem, que tornaram o azeite produzido convencionalmente muito mais lucrativo para os agricultores venderem no ano passado em comparação com o azeite orgânico.

"Os agricultores biológicos estão frequentemente em certa desvantagem em comparação com os convencionais”, escreveram os autores do estudo. "O futuro da agricultura biológica dependerá da sua viabilidade económica.”

José María Chica, presidente executivo da O.Live, concorda amplamente com esta avaliação e está a desenvolver um modelo de venda de créditos de carbono no mercado voluntário para tornar a olivicultura biológica mais lucrativa.

José María Chica (à esquerda) com seu pai, José Chica

"Quando os agricultores querem fazer a transição para a agricultura biológica, muitos descobrem rapidamente que não há vantagens económicas e, em dois ou três anos, muitos voltam para a agricultura convencional”, disse ele. Olive Oil Times. "Os créditos de carbono são uma solução para mudar a mentalidade das pessoas em relação à agricultura orgânica.”

Situada em Jaén, província da Andaluzia responsável por cerca de um terço da produção espanhola de azeite num determinado ano, O.Live possui mais de 1,000 hectares de olivais orgânicos, um moinho de última geração alimentado por painéis solares , um moinho histórico e algumas infra-estruturas turísticas.

Chica acredita que os créditos de carbono proporcionarão aos olivicultores orgânicos uma fluxo de receita alternativo manter estas práticas e permitir-lhes competir com os olivicultores convencionais da região.

"Emitimos 4.5 créditos de carbono por hectare de olival”, disse Chica. Um crédito de carbono equivale a uma tonelada métrica de dióxido de carbono sequestrado.

Atualmente, um crédito de carbono no mercado de conformidade da União Europeia trades em € 68.08 (US$ 73.28), o que é cerca de 15% inferior ao do início do ano.

De acordo com os regulamentos atuais, os olivicultores podem certificar as emissões sequestradas há quatro anos. "No total, temos 18,045 créditos de carbono disponíveis”, afirmou.

A ideia de começar a vender créditos de carbono surgiu a Chica há três anos, depois de amigos seus terem começado a vender os créditos através do seu projecto florestal. Ele achou que os 1,000 hectares de olival de O.Live, completos com culturas de cobertura, eram muito semelhantes ao projeto florestal do seu amigo e começou a investigar a possibilidade.

Chica recorreu a investigadores da Universidade Politécnica de Madrid para determinar quanto dióxido de carbono foi sequestrado pelas árvores e pelo solo, juntamente com quanto carbono a empresa emitiu no cultivo, colheita e moagem das azeitonas no seu lagar.

Ele acrescentou que os produtores precisam ser minuciosos neste processo, incluindo a contagem das emissões provenientes dos trabalhadores que dirigem para o trabalho e das emissões de vários equipamentos agrícolas.

Depois de tomar essa decisão, Chica convidou terceiros para verificar os resultados do estudo, o que eles fizeram. Chica então levou esse estudo para uma empresa separada que gerou o crédito de carbono com base em seus resultados.

Uma vez certificados os créditos, eles são publicados em registro público no blockchain, o que Chica disse cria transparência e responsabilidade no mercado. Os créditos permanecem na blockchain, com pedidos e faturas lá também publicados, portanto a movimentação dos créditos é muito pública e visível.

Chica reinveste o dinheiro que ganha com a venda de créditos de carbono no mercado voluntário de carbono na fazenda para continuar a melhorar sua sustentabilidade.

"A filosofia dos créditos de carbono é a adicionalidade”, afirmou. "Todo ano você tem que ser melhor. Você tem que fazer algo para melhorar.”

Chica disse que a empresa pratica agricultura sem plantio direto, composta os galhos podados e utiliza esse composto para fertilizar o solo.

Cavalos, cabras e abelhas sustentam um ecossistema que sequestra carbono de forma mais eficaz do que uma fazenda de monocultura. (Foto: José María Chica)

A empresa também tem cabras, abelhas e cavalos nos olivais que comem a erva e fertilizam naturalmente as árvores.

"É claro que somos orgânicos, por isso não usamos quaisquer inseticidas, pesticidas ou fungicidas”, todos os quais requerem uma quantidade significativa de energia para serem produzidos, disse ele.

A sustentabilidade continua na fábrica, que incorpora painéis solares e possui a mais recente tecnologia para utilizar a energia de forma mais eficiente. A empresa também utilizou o caroços de azeitona como biocombustível para aquecer a água utilizada no moinho.

Atualmente, a Chica vende créditos de carbono a empresas espanholas locais, incluindo uma encomenda significativa de 4,000 no início deste ano, quando os créditos eram negociados a 72 euros (77.50 dólares) cada.

Um dos desafios dos mercados voluntários é a especulação. O preço dos créditos de carbono tem registado uma tendência descendente ao longo do último ano, após aumentos significativos, mas Chica acredita que os preços continuarão a registar uma tendência ascendente no futuro.

"As pessoas estão comprando créditos de carbono hoje para vender em dois, três ou quatro anos porque o preço está em baixa agora, mas [acho] que aumentará no futuro”, disse ele.

Chica disse que faz o possível para não vender para especuladores, que tentam comprar créditos a preços mais baixos e mantê-los para revendê-los quando o preço subir.

"Não queremos vender para alguém que queira especular com meus créditos de carbono”, afirmou. "Vendemos diretamente para empresas que compensam suas emissões para serem neutras em carbono.”

A receita extra gerada pela venda de créditos de carbono ajudou a empresa a lidar com os desafios da colheita anterior e atual em Espanha, mas Chica disse que a razão pela qual a O.Live é um produtor orgânico vai além da receita adicional.

A O.Live costuma colher de cinco a seis milhões de quilos de azeitonas. No ano passado colheram apenas um milhão de toneladas e este ano esperam colher dois milhões de toneladas.

O calor elevado em Maio, na altura da floração, danificou as árvores quando estas estavam prestes a florescer, o que resultou na redução dos rendimentos.

"Para nós, a sustentabilidade é muito importante”, disse Chica. “[Ser orgânico] não se trata apenas dos benefícios económicos [da venda de créditos de carbono], mas também de criar um ambiente para os meus filhos e os filhos dos meus filhos produzirem também azeite virgem extra biológico.”